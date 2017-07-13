«Орлец» внесён в реестр организаторов распространения информации

В реестр организаторов распространения информации (ОРИ) под номером 92-PP внесена свободная орловская энциклопедия «Орлец»:

reestr.rublacklist.net/distributor/108971

Накануне внесения в реестр ОРИ энциклопедия подверглась давлению со стороны Роскомнадзора. Надзорное ведомство потребовало у интернет-ресурса встать в реестр распространителей информации в соответствии с ФЗ-97, причём требование по включению в этот список пришло от ФСБ. Представитель ООО «Городские Медиа» Артем Прохоров выехал на рассмотрение дела в Москву, но к его доводам, что юрлицо не отвечает за «Орлец», Роскомнадзор не прислушался и, сославшись на данные ФСБ, оштрафовал юрлицо на 100 тысяч рублей.

Интерес у правоохранителей «Орлец» вызывает уже не впервые. В январе 2016 года в офисе интернет-ресурса прошёл обыск — сотрудники местного УМВД изъяли системный блок компьютера и несколько жёстких дисков. Поводом стало разбирательство по делу за 2015 год по факту публикации в статье почти полуторагодичной давности «заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство гражданки М.М.Коротаевой». Кроме этого, был проведён обыск по месту жительства администратора «Орлеца» Романа Молодцова, которого уже опрашивали по этому делу в декабре 2015 года.

После недавнего разбирательства с Роскомнадзором «Орлецу» в случае несогласия внести свои данные в реестр ОРИ грозила блокировка на территории РФ. Редакция свободной орловской энциклопедии, в свою очередь, пообещала отстаивать свою правоту в суде, ну а пока, видимо, решила пойти на уступки надзорному ведомству и внести свой сайт в реестр ОРИ.

Свободная орловская энциклопедия «Орлец» широко известна в Рунете своими острыми публикациями на актуальные темы. Иногда её ещё сравнивают с Lurkmore, только пишущим на региональные темы. В частности, «Орлец» часто пишет о губернаторе Орловщины Вадиме Потомском, который благодаря своим неоднозначным высказываниям стал предметом для шуток и мемов. Естественно, такой формат публикаций не мог не вызвать отрицательную реакцию властей, которые далеко не один раз заставляли нервничать это интернет-издание постоянным прессингом со своей стороны.

Региональный сайт в стиле Лурка пытается закрыть Роскомнадзор. Гордый «Орлец» не боится угроз и собирается в суд https://t.co/XSjIVJ1RTO — Открытая Россия (@openrussia_org) July 10, 2017

Напомним, после внесения интернет-ресурса в данный реестр, согласно федеральному закону 97-ФЗ организатор распространения информации обязан собирать, хранить и предоставлять данные о пользователях и их взаимодействиях компетентным органам. На текущий момент речь идет о всех метаданных, а с 1 июля 2018 года, с момента вступления в силу «пакета Яровой» — уже и о всей внутренней переписке пользователей, обмене ими файлами, звонках и т.д. Не так давно вокруг внесения в данный реестр мессенджера Telegram разразился скандал, длившийся достаточно долгое время. Глава Роскомнадзора Александр Жаров требовал у владельца мессенджера Павла Дурова зарегистрироваться в реестре ОРИ, а когда тот проигнорировал обращения ведомства, Жаров обратился к администрации и пользователям Telegram, сообщив, что Роскомнадзору ничего больше не остаётся, как заблокировать мессенджер.

Стоит заметить, что проявившие ранее принципиальность сервисы Zello, BBM и Line всё-таки были внесены в реестр запрещённых сайтов, но оказавшийся там ранее защищённый швейцарский мессенджер Threema отрицает своё сотрудничество с российскими властями и категорически отверг факт предоставления данных о своих пользователях. В конце июня этого года Павел Дуров всё-таки решил пойти на уступки Роскомнадзору и предоставил данные о своём сервисе, которые всегда были в открытом доступе, но отказался выполнять требования «пакета Яровой», ничего не сказав при этом о готовности делиться метаданными пользователей согласно 97-ФЗ. Как бы там ни было, но Роскомнадзор недавно дал понять, что не рассматривает присутствие Telegram в реестре ОРИ как простую формальность и ждёт от Павла Дурова полного выполнения российского законодательства касаемо обязанностей организатора распространения информации.

Какими соображениями руководствовалась администрация «Орлеца», судить сложно — может быть внесли себя в реестр на формальной основе, но энциклопедии нужно быть готовой к тому, что рано или поздно власти предъявят свои требования относительно исполнения закона 97-ФЗ, а через год — и «пакета Яровой».

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