Власти Китая открестились от полного запрета VPN

Поднебесная окончательно запутала западную прессу, выступив с официальным заявлением о том, что Министерство промышленности и информационных технологий не выпускало распоряжения государственным интернет-провайдерам о блокировке VPN. В январе текущего года в уведомлении этого министерства говорилось, что правительство начало 14-месячную кампанию борьбы с местными «неавторизованными» платформами. Идея состоит в том, что некоторые интернет-сервисы теперь обязаны будут получать одобрение властей для работы на территории Китая, и VPN входили в этот список. Также, согласно уведомлению, эксплуатация такой услуги без соответствующей лицензии на телекоммуникационную деятельность станет преступлением.

На этой неделе появилась информация, что правительство Китая приказало телекоммуникационным операторам заблокировать доступ частных лиц к VPN. Также появились сообщения, что из магазинов интернет-приложений стали выдавливаться сервисы VPN. Как вполне обоснованно предполагали журналисты, это должно помешать гражданам получать «несанкционированный» доступ к глобальному интернету.

Согласно сообщениям в СМИ, власти оповестили не менее трёх государственных телекоммуникационных фирм, в том числе China Mobile, China Unicom и China Telecom, чтоб те в февралю следующего года приняли меры по ограничению использования юзерами VPN, позволяющими обходить ограничения цензуры, известной как Великий Китайский Фаервол. И вот, после того, как новость об этом обошла все мировые СМИ, китайские власти попытались немного охладить накалившуюся атмосферу. В комментариях интернет-изданию на китайском языке The Paper Министерство промышленности и информационных технологий опровергло выдачу уведомлений телекоммуникационным компаниям, в которых было распоряжение и инструкции о блокировках пользовательских VPN. Министерство уверяет, что «сообщения иностранных СМИ» передали неточную информацию:

«Наш уполномоченный секретариат не публиковал подобного уведомления. Иностранные СМИ опубликовали ложное сообщение».

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«Торговые или многонациональные компании, если им нужно каким-то образом подключиться к зарубежному интернету, по-прежнему могут обратиться в телекоммуникационные компании», – говорится в сообщении регулятора.

В китайских СМИ говорится, что министерство теперь ссылается на январские новости, в которых подробно говорится о новых мерах правительства по авторизации и лицензированию трансграничных VPN-сервисов для предприятий.

Мировые профильные СМИ пребывают в данный момент в некотором удивлении, поскольку январское заявление китайских властей относительно VPN можно интерпретировать очень широко, в том числе касаемо ориентированных на пользователей сервисов. И в недавнем докладе Bloomberg были ещё раз подтверждены утверждения, что Пекин приказал государственным телекоммуникационным компаниям перекрыть гражданам возможность использования VPN, которые направляют трафик за границу для того, чтобы обойти цензуру.

Ситуация сложилась крайне странная, и только время покажет, как она будет развиваться дальше. Но можно убыть уверенным, что Китай по-прежнему старается и будет стараться «держать под уздцы» интернет, всё увеличивая и увеличивая уровень контроля, а VPN будут продолжать подрывать этот контроль, и значит власти будут продолжать предпринимать какие-то усилия по его обузданию.

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