За покупки в иностранных интернет-магазинах россиянам придётся платить на 18% больше

К такому решению пришли участники совещания в Федеральной антимонопользой службе (ФАС), на котором присутствовали представители Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), ранее приложившие немало усилий, чтоб интернет-покупки для россиян значительно выросли в цене.

На совещании обсуждалось введение вместо пошлин НДС, для чего иностранным компаниям будет предложено зарегистрироваться в Федеральной налоговой службе (ФНС) России и перечислять 18% от платежа каждого российского покупателя. За продавцов, которые не зарегистрируются, будут платить покупатели, причем для оценки стоимости посылку предполагается вскрывать на таможне, а к налогу — добавлять стоимость услуг вскрытия и оценки.

По мнению главы АКИТ Алексея Фёдорова, российский бюджет таким образом дополнительно будет получать 100 млрд рублей в год.

«Регистрация будет выгодна интернет-магазину. Посылки от такой компании будут проходить таможню по «зеленому коридору», — отметил Федоров. По данным главы АКИТ, сейчас Федеральная таможенная служба (ФТС) и ФНС обсуждают полномочия по сбору нового налога.

О разработке законопроекта по взиманию НДС с иностранных интернет-магазинов в марте сообщал замглавы ФАС Анатолий Голомолзин. С инициативой введения налога для зарубежных продавцов выступала АКИТ.

Глава Национальной ассоциации дистанционной торговли (НАДТ) Александр Иванов отметил, что инициатива «не очень правильная», поскольку за один товар компания будет обязана платить НДС дважды — в государстве, откуда посылка отправляется, и в России. По мнению Иванова, вменяемой альтернативой стало бы создание на территории России так называемого B2B2 C-склада, куда компания-продавец завозит туда товар, а государство соберет налог со всей продукции. Такой подход позволит создать и новые рабочие места.

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