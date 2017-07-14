Законопроекты о мессенджерах и анонимайзерах рекомендовано рассмотреть во II чтении 19 июля

Комитет ГД по информполитике рассмотрел поправки к законопроектам о мессенджерах и анонимайзерах, а также об ужесточении правил реализации сим-карт. Председатель Комитета Леонид Левин отметил, что по результатам рабочих встреч с представителями органов власти, операторов связи и общественных организаций была разработана поправка, устанавливающая правило, в соответствии с которым оплата мобильной связи абонентов, имеющих так называемые «корпоративные» сим-карты, должна осуществляться только в форме безналичных расчетов со счета юрлица или индивидуального предпринимателя. При этом данное ограничение не распространяется на оплату услуг, если оператору связи были переданы достоверные сведения о том, кто непосредственно пользуется сим-картой.

В ходе рассмотрения поправок к законопроекту № 184222-7 «О внесении изменений в статьи 10.1 и 15.4 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (принят в первом чтении) члены Комитета рекомендовали добавить положение, согласно которому организаторы обмена мгновенными сообщениями, являющиеся российскими юридическими лицами или гражданами Российской Федерации, вправе осуществлять идентификацию пользователей мессенджера самостоятельно путем определения абонентского номера пользователя мессенджера. Леонид Левин напомнил, что остальные лица обязаны производить идентификацию пользователей мессенджера по абонентскому номеру в порядке, установленном Правительством Российской Федерации на основании договора об идентификации, заключенного организатором сервиса обмена мгновенными сообщениями с оператором связи.

Члены Комитета проголосовали за поправку, благодаря которой из оснований ограничения доступа к информационному ресурсу исключено решение уполномоченного федерального органа исполнительной власти, то есть доступ ограничивается только на основании судебного решения.

В ходе заседания Леонид Левин также прокомментировал официальный отзыв правительства на проект № 195446-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (также принят в первом чтении), в котором, по его словам, к законопроекту высказано три предметных замечания.

«Во-первых, утверждается, что законопроект не вводит никаких санкций за предоставление возможностей проксирования для доступа к противозаконной информации, – сказал Леонид Левин. – В этой связи хотелось бы отметить, что авторами рассматриваемого законопроекта внесен законопроект-спутник. Он предусматривает внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях, согласно которым вводятся штрафы за неисполнение положений рассматриваемого законопроекта. В некоторых случаях они могут достигать 300 тысяч рублей, в том числе и за непредоставление информации».

По словам председателя комитета, авторы правительственного заключения настаивают, что создание информационной системы для оповещения владельцев проксирующих сервисов об информационных ресурсах, доступ к которым ограничен законом, повлечёт расходы бюджета. Леонид Левин подчеркнул, что в ходе обсуждения данного законопроекта на площадке Комитета также высказывались мнения такого рода. Однако Роскомнадзор и лично его руководитель Александр Жаров заверили, что эти расходы будут незначительными и предлагаемые меры вполне осуществимы за счёт уже имеющихся у этой службы возможностей.

«В-третьих, Правительство предложило сохранить реестр блогеров, который авторы законопроекта предлагают упразднить. В этой связи стоит отметить, что за всё время существования данного реестра ни один из органов государственной власти не обращался в Роскомнадзор с целью его использования, – отметил Леонид Левин. – Невозможно отрицать значимость распространяемой в социальных сетях и других средствах обмена пользовательским контентом информации, но с момента создания реестра блогеров технологии изменились настолько, что ведение за государственный счёт списка авторов с определённым числом подписчиков или посетителей представляется неоправданным».

Все законопроекты были рекомендованы членами Комитета к принятию во втором чтении. Рассмотрение документов запланировано на пленарном заседании 19 июля.

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