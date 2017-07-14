В целях «борьбы с проституцией» Милонов просит запретить приложения для знакомств

По мнению одного из самых одиозных депутатов Госдумы, Виталия Милонова, приложения для знакомств в интернете используются для организации проституции. Поэтому парламентарий направил в Роскомнадзор просьбу заблокировать приложения для онлайн-знакомств, что впоследствии сам подтвердил на своей страничке ВКонтакте.

Проявляя недюжинную осведомлённость в столь пикантных вопросах, Милонов сообщает, что в таких приложениях как «Tinder», «Badoo», «Мамба» и многих других аналогичных программах существуют преступные группы, которые поставили на поток оказание сексуальных услуг:

«По предварительным данным, около трети зарегистрированных пользователей оказывают возмездные услуги сексуального характера».

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Депутат особо обращает внимание, что такими приложениями могут воспользоваться дети, «представления которых об отношениях между мужчиной и женщиной могут быть сломаны благодаря попустительству греху и похоти на этих площадках».

Наверное, парламентарий не в курсе, но два из перечисленных им ресурса уже зарегистрированы в Роскомнадзоре в качестве организатора распространения информации (ОРИ), вследствие чего были внесены в соответствующий реестр:

Badoo reestr.rublacklist.net/distributor/108958

Mamba reestr.rublacklist.net/distributor/108880

Согласно российскому законодательству участник реестра ОРИ обязан собирать, хранить и предоставлять данные о пользователях и их взаимодействиях компетентным органам, и если в данный момент администрация данных сайтов должна делиться с правоохранителями только метаданными своих пользователей, то с 1 июля следующего года вступает в силу «пакет Яровой», который заставит сохранять для предоставления по первому требованию силовикам ещё и всю переписку, звонки, видео-, фото- и другие файлы, которыми обмениваются юзеры. Так что уже сейчас правоохранители должны иметь рычаги воздействия на пользователей данных сервисов онлайн-знакомств, если конечно регистрация в данном реестре — не пустая формальность.

За время работы в Госдуме VII созыва ни один из законопроектов Милонова еще не был принят. После рассмотрения Советом Госдумы пять законодательных инициатив сняли с рассмотрения и вернули автору для доработки. Один из них — регистрация в соцсетях по паспорту и запрет на пользование ими молодым людям до 14 лет.

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