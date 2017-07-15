Осенью Австралия может обязать интернет-компании расшифровывать сообщения пользователей

Правительство Австралии предложило принять закон, который обяжет крупные технологические компании, такие как Google и Facebook, по запросу полиции расшифровывать переписку пользователей, подозреваемых в экстремизме и других преступлениях. Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл объясняет принятие подобного закона слабостью полиции перед высокими технологиями, которые приняли на вооружение разного рода преступные сообщества:

«То, что правоохранительные органы все чаще не могут узнать о действиях террористов, наркоторговцев педофилов из-за очень высокого уровня шифрования — серьёзная проблема».

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Средства массовой информации видят в этом законе кальку с британского «закона ищеек», принятого в ноябре прошлого года и предоставившего спецслужбам полномочия, которых в западном мире больше нет нигде. Цифровые правозащитники и интернет-общественность организовали «народный краудфандинг», собирая средства на судебный процесс против Investigatory Powers Act и собрали даже большую сумму, по сравнению с той, на которую рассчитывали.

Австралийский законопроект предполагает, что интернет-компании должны иметь такие же обязательства, как и телефонные компании, у которых полицейские могут при наличии ордера получить право на прослушку разговоров подозреваемого. Генеральный прокурор Джордж Брандис предложил, чтобы компании оставляли для полиции бэкдоры — умышленно оставленные уязвимости программы, через которые можно получить доступ к зашифрованным данным.

Эксперты по кибербезопасности, в том числе из компании Facebook, в свою очередь, заявили, что оставление бэкдоров сделает соцсесть открытой не только для полиции, но и для хакеров. Правительство Австралии также в курсе возможного сопротивления со стороны некоторых технологических компаний, большинство из которых базируется в США, но Тернбулл считает, что эти компании «морально понимают, что должны сотрудничать». Он также называет сложившуюся в США и в некоторых других странах мира культуру [защиты приватности и шифрования] «либертарианской, которая является довольно-таки антиправительственной в технологическом секторе».

«Мы должны начать говорить на одном языке с Силиконовой долиной и её эмуляторами, доказывая, что нами разработаны великолепные реформы, которые позволят нам обеспечить господство закона», — добавил он.

Генеральный прокурор Брандис говорит о росте популярности таких зашифрованных коммуникационных приложений, как WhatsApp, Signal, Facebook Messenger и iMessage «потенциально [вносящих] наибольшую деградацию в процесс расследований и других возможностей правоохранительных органов».

Австралия на прошедшем недавно саммите «Большой двадцатки» в Германии была одной из главных движущих сил, настаивавших на сотрудничестве технологической промышленности с правоохранительными органами, чтоб им был предоставлен «законный и неправомерный доступы с к нужной информации», необходимые для защиты от террористических угроз. Австралийская федеральная полиция заявляет, что доля шифрованного трафика, который проходит через их руки, вырос с 3-х до 55-ти процентов всего за несколько лет.

Правительство планирует представить перед парламентом соответствующий законопроект уже в ноябре этого года.

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