Минкомсвязь устанавливает порядок блокировки «пиратских зеркал» в интернете

На Федеральном портале проектов нормативных правовых актов Министерство связи и массовых коммуникаций РФ выставило на общественное обсуждение проект правительственного постановления «О порядке принятия решения о признании сайта в сети «Интернет» копией заблокированного сайта». Напомним, в начале июля Президент Путин подписал Федеральный закон от 01.07.2017 № 156-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»», разрешающий блокировать «зеркала» пиратских сайтов без решения суда, и выложенная на общественное обсуждение инициатива Минкомсвязи — подзаконный акт к этому федеральному закону. Закон ввёл определение «зеркала» как «копия заблокированного сайта». Согласно 156-ФЗ, копией заблокированного сайта является «сайт, сходный до степени смешения с сайтом в сети интернет, доступ к которому ограничен по решению Московского городского суда в связи с неоднократным и неправомерным размещением информации, содержащей объекты авторских или смежных прав или информации, необходимой для их получения с использованием интернета».

Предлагаемый Минкомсвязью порядок принятия решения о признании сайта в сети «Интернет» копией заблокированного сайта «устанавливает процедуру принятия федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере массовых коммуникаций и средств массовой информации (далее — уполномоченный орган) решения о признании сайта в сети «Интернет» копией заблокированного сайта». В качестве уполномоченного органа выступает Минкомсвязь.

Минкомсвязь или правообладатель в случае обнаружения в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в интернете, сайта, сходного до степени смешения с сайтом в сети «Интернет», доступ к которому ограничен по решению Мосгорсуда в связи с неоднократным и неправомерным размещением информации, содержащей объекты авторских и (или) смежных прав, или информации, необходимой для их получения с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, вправе обратиться в уполномоченный орган с ходатайством о признании его копией заблокированного сайта.

Ходатайство и прилагаемые к нему документы представляются в Минкомсвязь непосредственно или направляются заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, а также могут быть направлены в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью. Документы представляются в прошитом виде и заверяются печатью (при её наличии) лица, подающего ходатайство. Ходатайство может быть представлено в Роскомнадзор представителем заявителя, имеющим нотариально удостоверенную доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия лица на подачу ходатайства.

При отсутствии в ходатайстве необходимых сведений, уполномоченный орган направляет заявителю запрос о необходимости их представления. При непредставлении заявителем недостающих сведений, в пятидневный срок со дня направления запроса уполномоченный орган возвращает заявителю ходатайство без рассмотрения.

В течение суток со дня получения ходатайства уполномоченный орган принимает одно из следующих решений:

1) о признании сайта в сети «Интернет» копией заблокированного сайта;

2) об отказе в признании сайта в сети «Интернет» копией заблокированного сайта.

Пока не доказано иное, предполагается, что копией заблокированного сайта в сети «Интернет» признается сайт, отвечающий одному из следующих критериев:

учетные записи (аккаунты) пользователей сайта, необходимые для их аутентификации и предоставления доступа к их личным данным и настройкам, совпадают с учетными записями (аккаунтами) пользователей заблокированного сайта;

к сайту осуществляется автоматическая переадресация (серверный редирект) пользователей с сетевого адреса заблокированного сайта.

Уполномоченный орган выносит решение о признании сайта в сети «Интернет» копией заблокированного сайта в следующих случаях:

— в случае, предусмотренном в предыдущем пункте, описывающем критерии копии заблокированного сайта;

— в случае, если сайт в сети «Интернет» имеет сходство до степени смешения с сайтом в сети «Интернет», на котором неоднократно и неправомерно размещалась информация, содержащая объекты авторских и (или) смежных прав, или информация, необходимая для их получения с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», не менее чем по трем из следующих характеристик в совокупности:

а) сходство доменного имени;

б) сходство (имитация) дизайна и структуры сайта;

в) сходство содержания (контента) сайта;

г) сходство функциональных характеристик сайта.

В иных случаях уполномоченный орган выносит решение об отказе в признании сайта в сети «Интернет» копией заблокированного сайта.

Решение уполномоченного органа должно содержать мотивировку его принятия. Мотивированное решение оформляется приказом и подписывается уполномоченным должностным лицом уполномоченного органа. Копия приказа не позднее одних суток со дня его подписания направляется заявителю заказным письмом с уведомлением о вручении или иным способом, позволяющим подтвердить ее получение заявителем.

Принятие уполномоченным органом решения о признании сайта в сети «Интернет» копией заблокированного сайта является основанием для принятия в отношении копии заблокированного сайта мер, предусмотренных статьей 15.6-1 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Решение уполномоченного органа может быть обжаловано в судебном порядке.

Общественное обсуждение документа продлится до 10 августа 2017 года, и до этого времени вы имеете возможность высказать все свои замечания и предложения по нему.

Напомним, законопроект о блокировке «пиратских зеркал» был внесён Правительством РФ в Госдуму в феврале этого года. Особо горячую поддержку документу выразил министр культуры Владимир Мединский, но даже и эта мера, по его мнению, не удовлетворяет всех желаний правообладателей в борьбе с пиратством. Мединский выступал и выступает за более жёсткое регулирование интернета в этом вопросе, вплоть до введения штрафов для пользователей за скачивание нелегального контента. Принятие закона о «пиратских зеркалах» было названо одним из приоритетных направлений, которым должна заняться Госдума седьмого созыва — такую задачу новым депутатам поставили парламентарии Думы предыдущего созыва, на совести которого такие «шедевры», как «пакет Яровой», «право быть забытым, «закон об агрегаторах новостей», «налог на Google» и мн.др.

Существенные изменения, облегчающие правообладателям борьбу с «зеркалами» коснулись законопроекта ко второму чтению, чем вызвали их неподдельную радость. Правообладатели уверены, что «теперь пиратам нет смысла плодить клонов, поскольку их жизнь будет недолговечна».

Принятие данного закона сопровождалось некоторыми интересными моментами. К примеру, во время обсуждения документа в Совете Федерации замминистра Минкомсвязи Алексей Волин, обосновывая целесообразность принимаемого закона, поставил под сомнение свои же слова, касающиеся блокировок, но уже украинскими властями — российских ресурсов. Отвечая на вопрос сенатора Кавжарадзе о том, что опыт блокировок пиратских сайтов не дал «ни экономического, ни политического эффекта», поскольку ограничение доступа по-прежнему достаточно легко обойти, Волин в качестве опровержения привёл статистику АКИТ, согласно которой с момента начала блокировок якобы возросли продажи музыкальной, игровой и другой цифровой продукции в соответствующих магазинах, а также подскочило количество онлайн-продаж легального контента. Закон, по мнению Волин, не ставит своей задачей полную блокировку пиратских сайтов, он должен перенаправить пользователей на легальные ресурсы. Но за полтора месяца до этого Волин утверждал, что блокировки украинскими властями российских сервисов ни к чему не приведут, а только повысят компьютерную грамотность пользователей и воспитает «правовой нигилизм».

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