Роскомсвобода запустила VPN-маркетплейс

РосКомСвобода открывает новый проект — VPNlove.me: площадку, где собраны VPN-сервисы, максимально отвечающие требованиям надежности и безопасности при использовании интернета.

Сейчас, когда право на анонимность и свободный доступ к контенту для многих пользователей Рунета сильно ограничиваются, пользователям необходимо самостоятельно искать пути для устранения административных препон к их базовым правам.

Безопасность в интернете стала элементом безопасности в реальной жизни. В нашем маркетплейсе VPNlove.me мы постарались отобрать те сервисы, которым доверяют IT-правозащитники и пользователи во всем мире. Среди них нет случайных сервисов и тех, кто связан с какими-либо государственными спецслужбами каких-либо стран. И мы рассчитываем, что со временем этот выбор будет только увеличиваться.

Кроме того, используя доверенные VPN-сервисы, вы можете не бояться, что ваши личные данные будут украдены, когда вы используете публичные точки доступа.

Все рекомендуемые нами сервисы уже заработали репутацию надёжных средств защиты от слежки и утечки личных данных, а также помогают с лёгкостью восстановить доступ к заблокированной информации. Ими пользуются сотни тысяч людей по всему миру, а также сама РосКомСвобода.

Технология VPN является абсолютно легальной и безопасной для использования на территории Российской Федерации, и даже если наши власти всё-таки решатся запретить предоставление VPN-услуг, то вы всегда будете оставаться на связи со всем миром и пользоваться всеми доступными приложениями вне зависимости от запретов, потому что у вас уже есть VPN.

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Почему РосКомСвобода продвигает VPN?

Согласно Конституции Российской Федерации, а также множеству международных стандартов, у каждого человека есть право на:

— свободное получение информации в интернете,

— конфиденциальность переписки,

— безопасность,

— анонимность и шифрование,

— удобство получения любой информации.

РосКомСвобода выступает против неправомерных блокировок и цензуры, которыми власти многих стран пользуются вопреки декларируемым ими заявлениям о правах человека и отсылке к основным законам страны. Мы считаем, что с помощью VPN вы просто восстанавливаете свои фундаментальные права в области информации — получения, обмена и конфиденциальности о фактах её использования. Подключаясь к рекомендованным нами ресурсам, вы вкладываетесь в общее дело борьбы за интернет-права не только в России, но и по всему миру.

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Подключайтесь сами, рекомендуйте наши партнёрские VPN своим друзьям и знакомым, сделайте репост этой новости в социальных сетях!

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