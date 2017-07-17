Блогеры поддержали Руслана Соколовского и требуют отмены «экстремистской» 282-й статьи УК РФ

С требованием изменить «размытое» содержание 282 статьи УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») к Правительству России обратились девять популярных российских видеоблогеров: Данила Поперечный, Ильдар Хабибуллин, Николай Соболев, Елена Шейдлина, Дмитрий Сыендук, Фёдор Нечитайло, ЛиКей, Евгений Попадинец, Эльдар Джахаров, а также множество пользователей Рунета, поддерживающих требования блогеров в вопросе изменения «антиэкстремистского» законодательства и исключения екатеринбургского «ловца покемонов» из соответствующего списка Росфинмониторинга. Автором заявления выступил петербургский ютубер Данила Поперечный, который выложил видео с обращением в интернет:

По мнению блогеров, формулировка данной статьи настолько размыта, что террористом может стать как «ультраправый нацист-убийца, так и видеоблогер, который просто пошутил про Коран». Кроме того, они добиваются права для любого гражданина России законодательно обжаловать попадание в этот список.

Недавно журналисты обратили внимание, что в списке экстремистов и террористов Росфинмониторинга оказался уральский блогер Руслан Соколовский, которого суд приговорил к условному сроку за ловлю покемонов в храме. В этом списке, выложенном на сайте ведомства, он значится под номером 5847:

Адвокат Соколовского Алексей Бушмаков написал в своём Facebook, что все счета его подзащитного заблокированы, «поэтому скоро ждите его в переходе метро, поющим песни с облезлой кошкой на коленях».

В мае этого года суд в Екатеринбурге признал блогера виновным в оскорблении чувств верующих. Так суд расценил тот факт, что Соколовский играл в Pokemon Go и выложил в интернет видеоролик об этом. Кроме того, он был признан виновным в экстремизме и хранении ручки со встроенной видеокамерой. В итоге блогер получил условный срок. Текст приговора Соколовскому с обоснованием его вины ранее широко разошелся по сети из-за неоднозначных формулировок.

Перечень экстремистов и террористов был введен законом о противодействии отмыванию преступно нажитых средств и финансированию терроризма. Фигуранты дел о терроризме и экстремизме попадают в этот перечень, который ведет Росфинмониторинг, после чего банки должны заблокировать их счета. Таким образом были заблокированы счета Соколовского на PayPal и WebMoney.

Сегодня Соколовский заявил, что перешёл на расчеты в криптовалюте после того, как Росфинмониторинг заблокировал его счета из-за обвинений в экстремизме:

«Я посоветовался с адвокатом Бушмаковым, и он сказал, что апелляцию подавать просто некуда. Я буду пользоваться криптовалютой вместо банковских счетов, потому что она гораздо лучше».

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Новость о внесении Соколовского в список экстремистов и террористов вызвала в Рунете большой резонанс, после которого у блогеров и интернет-активистов возникла идея обратиться к властям России об отмене ст.282 УК РФ и запуск акции за вынесение Соколовского из сомнительного списка Росфинмониторинга, нахождения в котором он, по мнению блогеров, не заслуживает — #СоколовскийНеТеррорист и #МыХотимИзменений.

«Мы хотим изменений и более чёткого прописания статей об экстремизме, — заявляет Поперечный, — исключения Руслана Соколовского из этого списка [экстремистов и террористов], а также возможность законодательно обжаловать нахождение в этом списке любому гражданину РФ, попавшему туда».

В данный момент твит-шторм #СоколовскийНеТеррорист набирает популярности в twitter и других социальных сетях.

когда-то я боялась терроризма

теперь я боюсь законодательства рф #СоколовскийНеТеррорист — heivory (@helenweite) July 16, 2017

Страна, в которой можно стать опасным террористом, прямо не выходя из дома. Воистину: страна возможностей. #СоколовскийНеТеррорист — Lemche (@darialemche) July 17, 2017

Спасибо видеомейкерам и лично @Spoontamer за активную позицию и борьбу за наши права! #мыхотимизменений — Дарья Нетычаева (@netydar1) July 16, 2017

Сложно сказать, прислушаются ли власти к требованиям интернет-сообщества, но нельзя не поддержать намерения молодых людей, участвующих в этой онлайн-акции, поскольку о проблемах в правоприменении «антиэкстремистского» законодательства, в том числе относительно наказаний за посты в интернете, говорилось уже очень давно.

На сайте Российской общественной инициативы (РОИ) были попытки запустить петиции об отмене статьи 282 УК РФ — голосование по одной из последних из них заканчивается 30 ноября 2017 года. В данный момент петиция набрала больше 10 тысяч голосов.

А мы напоминаем, что в данный момент по надуманному обвинению уже несколько месяцев под арестом находится математик Дмитрий Богатов, которого власти обвиняют в призыву к беспорядкам и терроризму на основании только лишь его IP, который попал в поле зрения силовиков из-за того, что Дмитрий был администратором выходного узла сети Tor, но никакого отношения к публикуемым в Сети соответствующим материалам отношения не имел. РосКомСвобода просит поддержать акцию #FreeBogatov по освобождению Дмитрия, как, впрочем, и инициативу популярных видеоблогеров относительно отмены ст.282 и вынесения Руслана Соколовского из разного рода сомнительных списков.

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