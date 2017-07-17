ФСО хочет бесплатно пользоваться инфраструктурой любых операторов

Операторам связи Федеральная служба охраны готовит неожиданный «сюрприз» — она предлагает наделить госорганы правом установки оборудования спецсвязи на любом объекте, независимо от формы собственности. Под таким оборудованием чиновники подразумевают средства связи для нужд госорганов, обороны страны, безопасности государства и обеспечения правопорядка. Кроме того, ФСО предлагает закрепить за силовыми структурами право безвозмездно пользоваться кабельной канализацией вне зависимости от того, кому эта канализация принадлежит:

«Владельцы сетей связи специального назначения вправе на безвозмездной основе пользоваться имуществом [«Организатора связи»]… и безвозмездно размещать кабели связи в линейно-кабельных сооружениях связи вне зависимости от принадлежности этих сооружений».

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Соответствующий законопроект размещён на Федеральном портале нормативных правовых актов. Документ вносит ряд изменений в статью 6 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи».

Цель законопроекта — в экономии бюджетных средств, следует из пояснительной записки к законопроекту. Сейчас операторы могут требовать от ведомства плату за использование их имущества. Расходы ФСО на оплату таких услуг в прошлом году составили 288,2 млн рублей, а в этом году ориентировочно будут на уровне 247,3 млн рублей, говорится в пояснительной записке к документу.

Между тем поправки, которые предлагают принять чиновники, лишат операторов существенной части заработка от сдачи в аренду инфраструктуры и строительства.

Представитель МГТС говорит, что компания не приветствует поправки в таком виде. Безвозмездное использование инфраструктуры приведет к существенному уменьшению финансирования, признает он.

Общественное обсуждение законопроекта заканчивается 28 июля 2017 года, поэтому если у вас есть замечания к этому законопроекту, имеет смысл поторопиться — времени осталось меньше двух недель.

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