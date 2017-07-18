Слежку за средствами обхода блокировок в интернете поручат ФСБ и МВД России

МВД и ФСБ могут наделить полномочиями по выявлению способов обхода блокировок в интернете. Это следует из перечня поправок к законопроекту № 195446-7 об анонимайзерах:

«…Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи (Роскомнадзор):

1) осуществляет создание и эксплуатацию федеральной государственной информационной системы, содержащей перечень информационных ресурсов, информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым ограничен на территории Российской Федерации в соответствии с настоящим Федеральным законом (далее – федеральная государственная информационная система информационных ресурсов, доступ к которым ограничен);

2) в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, взаимодействует с федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность или обеспечение безопасности Российской Федерации, с целью получения информации о программно-аппаратных средствах доступа к информационным ресурсам, доступ к которым ограничен;

3) на основании обращения федерального органа исполнительной власти, осуществляющего оперативно-разыскную деятельность или обеспечение безопасности Российской Федерации, определяет провайдера хостинга или иное лицо, обеспечивающее размещение в сети «Интернет» программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, доступ к которым ограничен;

4) направляет провайдеру хостинга или иному указанному в пункте 3 настоящей части лицу, уведомление в электронном виде на русском и английском языках о необходимости предоставления данных, позволяющих идентифицировать владельца программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, доступ к которым ограничен, или о необходимости уведомления владельца программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, доступ к которым ограничен, о необходимости размещения указанных данных на сайте в сети «Интернет» такого владельца…»

Таким образом, ответственность за контроль по исполнению законопроекта ложится на Роскомнадзор. В соответствии с поправками, ведомство на основании обращения МВД и ФСБ будет определять провайдеров хостинга и других лиц, размещающих средства обхода блокировок в интернете.

Если закон будет принят, то вступит в силу с 1 ноября 2017 года. Предполагается, что со дня официального публикования документа вступит в силу порядок идентификации анонимайзеров, а также требования к методам ограничения доступа к ним.

Действие законопроекта по запрету использования средств обхода блокировок в интернете не будет распространяться на операторов государственных информационных систем, госорганы и органы местного самоуправления. Из-под действия закона выведены непубличные средства обхода блокировок при условии, что они используются «в технологических целях обеспечения деятельности» организации, а круг пользователей этих средств определен заранее.

Законопроект депутатов Кудрявцева, Рыжака, Ющенко и Саралиева был единогласно принят в I чтении Госдумой во второй половине июня этого года. После этого в документ были внесены несколько поправок, в частности, касающиеся полномочий спецслужб в вопросе выявления средств обхода блокировок. Соответствующая таблица поправок была одобрена комитетом Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи. Также законопроект прошёл доработку с учётом поправок и одобрение в правовом управлении российского парламента.

На заседании Совета Госдумы вместе с законопроектами № 161450-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О связи»» (в части уточнения процедуры заключения договоров об оказании услуг связи, или — «о сим-картах») и № 184222-7 «О внесении изменений в статьи 10.1 и 15.4 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»» (в части уточнения обязанностей организатора распространения информации в сети, или — «о регулировании мессенджеров») законопроект о запрете VPN также был рекомендован к рассмотрению парламентом во втором чтении 19 июля 2017 года.

Стоит заметить, вопрос запрета анонимайзеров и VPN поднимался на встрече с депутатами директора ФСБ Александра Бортникова, что говорит о достаточно большой заинтересованности со стороны спецслужб в этом законопроекте.

Напомним также о весьма двойственной позиции российских властей относительно средств обхода блокировок. То, что они планируют запретить россиянам, не так давно ими открыто рекомендовалось украинцам после того, как Президентом Порошенко и СНБО был запрещён доступ к нескольким российским интернет-сервисам. Утверждалось, что блокировки ничего не дадут, сложившаяся ситуация породит в украинцах правовой нигилизм, а также повысит их компьютерную и интернет-грамотность. О том, как надо обходить блокировки звучало даже с центральных российских телеканалов, занимающих жёстко провластную позицию. Интересно, как будут вести себя власти, если украинцы начнут делиться со своими российскими друзьями теми советами, которые они получили от российских властей?

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