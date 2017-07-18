За 1,5 года количество осужденных за онлайн-высказывания россиян увеличилось вдвое

Российское правительство развернуло «масштабную кампанию» против гражданского общества после массовых протестов 2011-2012 годов и возвращения Владимира Путина на пост президента в мае 2012 года, и ограничение свободы слова является её частью, говорится в докладе HRW «Онлайн и по всем фронтам. Наступление на свободу выражения мнений в России». Как отмечают правозащитники, после массовых протестов 2011 — 2012 годов правительство приступило к «закручиванию гаек» — борьбе со своими критиками под видом борьбы с экстремизмом и принятию законов, которые которые ограничивают свободу слова и информации. С того времени парламент принял и продолжает принимать множество законов, которые существенно ограничивают или могут как-то воспрепятствовать свободе слова и информации.

Власти не теряли времени в закручивании гаек, ссылаясь на эти правовые нормы. Некоторые из принятых законов угрожают неприкосновенности частной жизни и, внедряя определённые меры «безопасности» в интернете, по сути исключают работу цифровой связи в России без вмешательства властей. Такая неконтролируемая слежка, отмечают в HRW, оказывает удушающее воздействие на свободу выражения в интернете.

Хотя новые ограничения свободы слова, по-видимому, нацелены на политическую оппозицию или группы гражданских активистов, они затрагивают всех россиян. Борьба со свободой высказываний постепенно свелась к тому, что под каток репрессий может попасть любой, кто не удовлетворён продолжающимися в стране проблемами в экономике или даже если мягко критикует внешнюю политику России.

Из средств массовой информации постепенно были удалены все иные мнения, кроме провластного, из-за чего большинство независимых дебатов стали происходить, как правило, исключительно в интернете. Но за последние четыре года, особенно после украинских событий в 2014 году, российские власти активизировали меры, направленные на усиление государственного контроля над Сетью.

Некоторые из мер касаются интернет-инфраструктуры. Например, в 2016 году российский парламент принял закон, обязывающий телекоммуникационные и интернет-компании хранить все сообщения пользователей в течение 6 месяцев, а также данные о сооединениях и взаимодействиях юзеров до трёх лет — правозащитники здесь имеют в виду «пакет Яровой». Закон упрощает властям получение доступа к личной информации без судебного надзора и выявление интересующих их пользователей.

Закон 2015 года, применяемый к почтовым службам, соцсетям и поисковым системам, запрещает хранение персональных данных российских граждан на иностранных серверах, расположенных за пределами страны. В ноябре 2016 года российские власти заблокировали доступ к деловой соцсети LinkedIn, имеющей более 400 млн юзеров по всему миру, за несоблюдение сомнительного закона 2015 года.

По большей части принятые после 2012 года законы, касающиеся интернет-контента, хранения данных и онлайн-активности, находятся в ранней стадии их реализации, а манера и масштаб их соблюдения остаются малопонятными. Между тем, властями успешно применяются и более старые законы для преследования за интернет-высказывания. Всё чаще критика властей приравнивается к «экстремизму», особенно в отношении таких тем, как Крым, Русская Православная Церковь (РПЦ), война в Сирии и так далее.

Законы, принятые с 2012 года, резко увеличили государственный контроль над всем медиа-пространством. С 2012 года правозащитники зафиксировали значительный рост числа обвинений в высказывании экстремизма в социальных сетях — под видом «борьбы с экстремизмом» правительство преследует тех, кто его критикуют.

По данным организации, в период между 2014 и 2016 годами примерно 85% приговоров за «экстремистские высказывания» были вынесены за то, что люди писали в сети интернет, а наказание за это преступление варьировалось от штрафов или общественных работ до реального тюремного заключения. Только за последние полтора года — с сентября 2015 по февраль 2017 года — число людей, попавших в тюрьму за экстремистские высказывания, увеличилось почти в два раза — с 54 до 94 человек, отмечают правозащитники.

Всё чаще обвиняемыми по делу об «онлайн-экстремизме» становятся блогеры, а также обычные пользователи социальных сетей. Активно используется статья о так называемом «оскорблении чувств верующих», отмечает HRW, введённая в УК РФ в 2013 году после «дела Pussy Riot».

Напомним, относительно реформирования «антиэкстремистского» законодательства правозащитники и простые пользователи интернета высказывались уже не раз. Осенью прошлого года информационно-аналитический центр «Сова» заявлял, что многие существующие антиэкстремистские нормы порождают проблемы или просто излишни, в связи с чем предложили начать широкую дискуссию о том, как следовало бы изменить антиэкстремистские нормы – в диапазоне от наказаний за акты терроризма до запрета той или иной символики.

Вот буквально на днях известные блогеры потребовали от Правительства РФ отменить «экстремистскую» 282-ую статью УК РФ, начав в Сети интернет-акцию #МыХотимИзменений, а также флешмоб в поддержку «ловца покемонов Руслана Соколовского» #СоколовскийНеТеррорист, который был внесён Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов, из-за чего все его счета были заблокированы и он фактически оказался без средств к существованию.

В данный момент по нелепому обвинению также довольно долгий срок под стражей пребывает математик Дмитрий Богатов, которого власти обвиняют в призыву к беспорядкам и терроризму на основании только лишь его IP, который попал в поле зрения силовиков из-за того, что Дмитрий был администратором выходного узла сети Tor, но никакого отношения к публикуемым в Сети соответствующим материалам отношения не имел.

Поэтому проблема, поднятая правозащитниками из HRW, действительно сейчас в России одна из самых актуальных.

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