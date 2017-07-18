Власти Москвы согласовали марш «За свободный интернет»

Мэрия Москвы согласовала проведение шествия «За свободный интернет» 23 июля в центре города. Марш направлен на привлечение внимания граждан, общественных организаций и органов государственной власти к проблемам нарушения конституционных прав доступа к информации, приватности и регрессивным пакетам законов в отечественной интернет-отрасли (“пакет Яровой», “О праве на забвение” и пр.). Марш также выступает за прекращение уголовного преследования граждан за обмен информацией и высказывание личного мнения, прозрачность и контроль обществом органов государственной власти и чиновников.

О согласовании мероприятия властями столицы стало известно из официальных пабликов в соцсетях и Telegram. Также подтверждение на своём официальном сайте опубликовала партия «ПАРНАС», являющаяся одним из организаторов шествия. Кроме «ПАРНАСа», организаторами выступают также партии «Демократический выбор», «5 декабря», «Пиратской партией России», «Гражданская инициатива», «Либертарианская партия» и общественная организация РосКомСвобода.

Шествие пройдет с 14:00 до 16:00 от Страстного бульвара, д. 12 https://t.co/UZeqp2CCkQ — Новая Газета (@novaya_gazeta) July 18, 2017

Шествие пройдет с 14.00 до 16.00 от Страстного бульвара, д. 12 (построение колонны по Страстному бульвару от д. 12 до д. 16) по внутренней стороне Петровского, Рождественского, Сретенского бульваров, до проспекта Сахарова, д. 12.

Одним из требований митинга-шествия является отставка главы Роскомнадзора Александра Жарова. После того, как стало известно о согласовании мероприятия, пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский дал прессе такой комментарий:

«Конституция гарантирует гражданам свободу собрания, если это собрание не нарушает действующее законодательство. Если оно согласовано, то люди имеют право собираться под любыми лозунгами, которые им нравятся».

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Ранее согласования власти Москвы на шествие давать не хотели. Примерно та же самая ситуация произошла и в Питере, поэтому в северной столице активисты провели пикет — символом акции стала маска с изображением Большого Брата из романа Оруэлла «1984».

Согласно последнему отчёту международной правозащитной организации Human Rights Watch, за полтора года количество осужденных за высказывания в интернете россиян увеличилось в два раза. Правозащитники также отметили появление большого количества законов, не только серьезно ограничивающих онлайн-права и свободы граждан РФ, но и пагубно влияющие на развитие самого интернета.

Власти, впрочем, не останавливаются на достигнутом. Недавно был принят закон о внесудебной блокировке зеркал, в крайне сжатые сроки идёт согласование в профильных комитетах и соответствующих управлениях Госдумы, а также принятие законопроектов о запрете VPN, деанонимизации пользователей и штрафах владельцам мессенджеров, готовится к первому чтению инициатива об ответственности за неудаление «противоправной информации» из соцсетей. Так что участникам митинга-шествия будет что сказать властям.

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