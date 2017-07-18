Законопроект о жёстком регулировании соцсетей рекомендовано принять в I чтении

На заседании комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям обсуждался законопроект Боярского-Альшевских № 223849-7 «О внесении изменения в статью 101 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», который обязывает социальные сети удалять противоправную информацию по заявлению пользователей.

Один из авторов инициативы депутат Сергей Боярский, представивший проект федерального закона, уверен в том, что «законопроект отвечает вызовам современности», а также создаёт механизм удаления вредоносной информации в соцсетях.

У председателя комитета Леонида Левина, несмотря на принципиальную поддержку этого сомнительного документа, всё же возник ряд замечаний. В то же время Леонид Левин считает важным саму постановку проблемы, которая была затронута авторами. По словам председателя Комитета, речь идет об использовании «лучших практик европейского законодательства и перенесения их в российские реалии». Здесь господин председатель очень сильно лукавит, потому что практики, если идёт упор на скандальный закон, недавно принятый в Германии, нет — он вступил в силу вот буквально только в начале этого месяца, да и то вызвал шквал критики, поэтому его дальнейшее существование в законодательстве ФРГ под большим вопросом. Замечания к законопроекту, которым депутаты мечтают обуздать социальные сети, возникли и у правового управления ГД, и у Правительства РФ.

Комитет ГД по безопасности и противодействию коррупции документ поддержал и даже почему-то посчитал, что с его помощью «создается действенный, оперативный механизм пресечения распространения в социальных сетях противоправной информации», но задал вопрос относительно обязанности «операторов социальной сети» гранить в течение трёх месяцев удалённой информации, поскольку согласно 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» установлена обязанность организатора распространения информации в сети «Интернет» хранить текстовые сообщения пользователей сети «Интернет», голосовую информацию, изображения, звуки, видео-, иные электронные сообщения пользователей сети «Интернет» до шести месяцев с момента окончания их приема, передачи, доставки и (или) обработки. Порядок, сроки и объем хранения указанной информации устанавливаются Правительством Российской Федерации. В целом концепция законопроекта этим комитетом приветствуется. Тот же самый вопрос возник у Правового управления ГД.

Этот и другие вопросы были внесены повестку завтрашнего обсуждения законопроекта. В частности, в общем заключении комитета ГД по инфополитике на законопроект утверждается, что в части обязанностей операторов социальных сетей по созданию представительств на территории Российской Федерации остается неясным, должны ли это быть российские юридические лица. Данное положение, по мнению Комитета, требует уточнения в законопроекте в части обязанности создания представительства именно через российское юридическое лицо (и надлежащим образом зарегистрированное).

«Полагаем, что нуждается в дополнительной аргументации предусмотренная законопроектом обязанность операторов социальных сетей по составлению ежеквартальных отчетов о рассмотрении заявлений о блокировке информации и его публичное размещение, что, как представляется, может создать дополнительную нагрузку на социальные сети с учетом ежедневного количества обращений в службы поддержки пользователей социальных сетей», – говорится в заключении.

Комитет также обращает внимание, что действующими нормами Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» уже установлены обязанности по ограничению доступа к противоправной информации, которые распространяются в том числе и на организаторов распространения информации. В связи с этим положения законопроекта нуждаются в проработке во избежание появления конкурирующих норм в указанном Федеральном законе.

«Полагаем целесообразным соотнести определение оператора социальной сети, предлагаемое законопроектом с уже действующим определением организатора распространения информации, поскольку предлагаемая редакция вводит регулирование не только для социальных сетей, но и для иных организаторов распространения информации, (электронная почта и так далее)», – утверждается в заключении.

По итогам обсуждения законопроекта члены Комитета рекомендовали Государственной Думе принять его в первом чтении. Напомним, вместе с этим законопроектом в Госдуму был внесён документ за номером 223871-7 (о штрафах за неисполнение соцсетями требований первого законопроекта), устанавливающий миллионные штрафы за неисполнение законотворческих прихотей депутатов Альшевских-Боярского.

Судя по тем бешеным скоростям, с которыми эти законопроекты проходят согласования, все необходимые чтения они пройдут «без приключений». Правда, каким образом депутаты собрались давить на соцсети, какие механизмы, кроме банальной блокировки они рекомендуют применять, до сих пор неизвестно. Также законотворцы пока не рассказали, будут ли они испытывать горечь, когда всемирно известные и популярные соцсети проигнорируют все их «цифровые желания».

Очень жаль, что пока не появился закон, который бы обязал все центральные телеканалы страны выделять по часу эфирного времени на акт стыдливого краснения перед камерой российских законотворцев вместе с их кураторами после каждого факта неисполнения подобных безумных инициатив. Можно молча. И даже с уходами на рекламу в момент появления скупой слезы на мужественном лице.

.



.

Введение цензуры для соцсетей депутаты обсудят уже в июле

🔓

Единороссы внесли в Госдуму законопроект, жёстко регулирующий деятельность соцсетей

🔓

Слежку за средствами обхода блокировок в интернете поручат ФСБ и МВД России

🔓

За 1,5 года количество осужденных за онлайн-высказывания россиян увеличилось вдвое

🔓

Власти Москвы согласовали марш «За свободный интернет»

.

