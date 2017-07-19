Законопроекты о регулировании мессенджеров и запрете VPN приняты во II чтении

Депутаты Государственной думы большинством голосов (один против, двое воздержались) поддержали законопроект № 184222-7 «О внесении изменений в статьи 10.1 и 15.4 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»» (в части уточнения обязанностей организатора распространения информации в сети), регулирующий деятельность мессенджеров на территории России.

Законопроект определяет понятие «организатора обмена мгновенными сообщениями и возлагает на данного субъекта» новые обязанности. В частности, владельцы мессенджеров обязаны «осуществлять идентификацию пользователей с использованием абонентского номера, на основании договора об идентификации, заключаемого организатором обмена мгновенными сообщениями с оператором связи».

Наряду с обязанностями по идентификации, сказано в пояснительной записке к законопроекту, на «мессенджеры» возложены обязательства по обеспечению технической возможности отказа пользователей от получения электронных сообщений от других пользователей, обеспечению возможности рассылки электронных сообщений по инициативе органов государственной власти, а также ограничению рассылки и передачи сообщений, содержащих информацию, распространяемую с нарушением требований законодательства Российской Федерации.

В случае неисполнения организатором обмена мгновенными сообщениями требований уполномоченного федерального органа исполнительной власти об ограничении рассылки массовых электронных сообщений, публикации и (или) передачи электронных сообщений, а также электронных сообщений, содержащих информацию, распространяемую с нарушением требований российского законодательства, законопроект предусматривает возможность ограничения оператором связи доступа к сервису обмена электронными сообщениями на основании решения уполномоченного федерального органа исполнительной власти, принятого на основании вступившего в законную силу решения суда.

На заданный ранее при голосовании в первом чтении вопрос, а смогут ли сервисы выполнить возложенные на них обязательства, авторы и кураторы законопроекта предпочитают до сих пор не давать внятного ответа. Впрочем, и касаемо о так называемых «плюсов» от этой инициативы как для пользователей, так и для владельцев мессенджеров.

Перед парламентариями с докладом выступил председатель комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин, который сообщил, что к законопроекту подготовлены семь поправок, которые рекомендуются к принятию. Из важных поправок Левин выделил, «что уточнено — организатор обмена мгновенными сообщениями является организаторов распространения информации» и «на него устанавливаются дополнительные обязанности, помимо тех, которые уже установлены действующим законодательством». Он также заверил, что при внесении поправок ко второму чтению было учтено мнение отрасли, в частности — российский владелец мессенджера вправе осуществлять идентификацию пользователей мессенджером самостоятельно путём определения абонентского номера.

Следом за голосованием за инициативу по «обузданию» мессенджеров депутаты одобрили запрет VPN, анонимайзеров и proxy, позволяющих обходить госблокировку в интернете, а также регулирование деятельности поисковиков, которые могут направить пользователей на запрещённые сайты и сервисы — законопроект № 195446-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»» (в части уточнения порядка ограничения доступа к информационным ресурсам).

По мнению авторов законопроекта, сервисы VPN и анонимайзеры препятствуют «достижению эффективности применения правовых норм» по части «пресечения распространения информации, запрещенной или незаконно распространяемой на территории России» и «обеспечения исполнения установленных законом требований».

Кроме запрета соответствующих сервисов, депутаты хотят возложить на «операторов поисковых систем обязанность прекращать выдачу ссылок на заблокированные сайты».

Предлагаемый настоящим проектом механизм ограничения доступа к информационным ресурсам на основании решений Роскомнадзора, говорится в документе, «внедряется с целью предотвращения наступления вредных последствий от использования «средств обхода блокировок» (к возможным вредным последствиям относятся распространение запрещенной информации, экстремистских материалов, нарушение исключительных прав, и т.п.) и не исключает возможность последующего обжалования таких решений в судебном порядке».

Кроме этого, законопроект «предлагает отменить обнаруживающие свою неэффективность положения, регулирующие распространение блогерами общедоступной информации в сети «Интернет»» — имеется в виду так называемый «закон о блогерах», описанный в федеральном законе 97-ФЗ. Напомним, Правительство РФ выступило против отмены этой правовой нормы, поскольку «блогеры формируют общественное мнение, могут осуществлять фальсификацию общественно значимых сведений, а также дестабилизацию обстановки в стране».

Операторам связи данным законопроектом добавляются обязанности об ограничении доступа к таким ресурсам, а операторам поисковых систем — удаления из поисковой выдачи ссылки на заблокированные информационные ресурсы.

Ко второму чтению депутаты изменили порядок выявления сервисов, которые используются для обхода блокировок. Если раньше предполагалось, что это будет делать Роскомнадзор, то теперь поиск анонимайзеров и VPN решили поручить ФСБ и МВД. Определять провайдера, через которого работают анонимайзеры, Роскомнадзор будет также только по запросу от правоохранительных органов.

Перед депутатами также выступил Леонид Левин, напомнивший, что кроме вышеуказанных нововведений по регулированию VPN и поисковиков, законопроектом предлагается упразднить реестр блогеров. К документу поступили четыре поправки, которые комитет предложил принять. Все поправки носят уточняющий, лингвистический и юрико-технический характер.

Никаких вопросов, как и с первым законопроектом, у депутатов не возникло, все поправки были учтены, документ был принят во втором чтении.

Оба законопроекта, а также принятый во втором чтении законопроект «о сим-картах» комитет ГД по инфополитике попросил принять в третьем чтении 21 июля 2017 года.

До конца этого лета планируется принятие в первом чтении не менее безумного законопроекта Альшевских-Боярского о жёстком регулировании соцсетей. С учётом уже принятого закона «о зеркалах», эта сессия Госдумы относительно принятия репрессивных и регрессивных законов будет пожёстче прошлогодней, когда были приняты «пакет Яровой» (кстати, затраты на него компенсируют из кармана россиян), «налог на Google» (уже ударил по российским пользователям), закон «о новостных агрегаторах» (чудеса агрерирования мы уже видели этой весной) и другие не менее сомнительные законы.

Напомним, сегодня прошла акция протеста против цензуры в Рунете — активисты организации «Левый блок» заблокировали офис Роскомнадзора в Москве велосипедными замками, а также раскидывали листовки и приглашали принять участие в марше «За свободный интернет».

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