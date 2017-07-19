Активисты заблокировали офис Роскомнадзора в Москве велосипедными замками

Сегодня офис Роскомнадзор на Китайгородском проезде в Москве был заблокирован активистами «Левого блока» в знак протеста против принятия Госдумой законопроекта о регулировании месседжнров, а также против политической и иной цензуры в России. Об этом организация сообщила в своих официальных пабликах ВКонтакте, а также канале Telegram.

«Закрыв двери велосипедными замками, — говорится в сообщении, — активисты раскидали листовки и повесили на табличку РКН «заглушку», подобно той, которую видят посетители заблокированных сайтов. Ошибка 451 работает против своих создателей!»

Соответствующие фотографии с места событий «левые» активисты выложили во всех своих пабликах, а также на официальном сайте движения.

Это уже не первая акция с блокировкой офисов российского надзорного ведомства. Члены движений «Открытая Россия» и «Гражданский Петербург» провели акцию против запретительных действий Роскомнадзора в конце июня этого года. На выходе из офиса ведомства они водрузили стену из ящиков с наклейками «Заблокировано гражданами России».

UPD. Появилось видео с акции:

UPD2. Представители Роскомнадзора и «Левого блока» прокомментировали случившееся. По словам руководителя пресс-службы ведомства Вадима Ампелонского,

«Утром, до начала рабочего дня, группа молодых людей в количестве пяти человек, которые скрывали свои лица, появились перед входом в здание Роскомнадзора. На улице они сожгли один фаер. При появлении охраны здания они очень быстро бросились врассыпную. На деятельности ведомства инцидент не отразился вообще никак. Сотрудники службы охраны в установленном порядке сообщили об инциденте в полицию».

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Один из лидеров «Левого блока» Владислав Рязанцев заявил: «Мы считаем, что госконтроль за мессенджерами и соцсетями недопустим. Согласно статье 23 Конституции РФ, граждане России имеют право на тайну переписки. Все акции, направленные на привлечение внимания к проблеме излишнего надзора за интернетом, блокировок и цензуры мы, безусловно, поддерживаем».

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