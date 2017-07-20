Минкульт выставил на общественное обсуждение идею борьбы с «пиратством национальных фильмов в интернете»

По мнению Минкульта, предусмотренные законодательством меры не позволяют эффективно прекращать незаконное распространение российских кинолент, из-за чего киноотрасль страны несет значительные финансовые потери. В связи с этим министерство предлагает разработать механизм, позволяющий «оперативно и тотально пресекать пиратство национальных фильмов в интернете» — соответствующая инициатива размещена на портале нормативно правовых актов.

Сам текст документа пока отсутствует — замминистра культуры Александр Журавский, объясняет это тем, что законопроект «ещё текстуально не готов»:

«Но в целом понимание (механизма) есть. В случае нарушения прав правообладателей национального фильма в интернете, правообладатель обращается в министерство культуры. Министерство проверяет по государственному реестру фильмов, существует ли такой правообладатель и принадлежит ли ему этот фильм. В этом реестре содержится информация о правообладателях, получивших прокатное удостоверение национального фильма».

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В качестве обоснования и краткого описания проблемы в законопроекте указано: «С 1 августа 2013 года в России действует «антипиратское» законодательство, которое предусматривает судебный механизм ограничения доступа к незаконно размещённому фильму в сети Интернет. Однако правоприменительная практика показывает, что предусмотренные законодательством меры не позволяют оперативно прекратить незаконное использование национальных фильмов в Интернете, что влечет значительные финансовые потери киноотрасли. Таким образом, необходимо совершенствование антипиратского законодательства, а именно, нужно предусмотреть механизм, позволяющий оперативно и тотально пресекать пиратство национальных фильмов в Интернете».

Своей целью представители Минкульта видят необходимость совершенствования антипиратского законодательства, «а именно, нужно предусмотреть механизм, позволяющий оперативно и тотально пресекать пиратство национальных фильмов в Интернете».

Механизм работы этого законопроекта Журавский объясняет так: если Минкульт найдет нарушения, то попросит Роскомнадзор заблокировать страницу, на которой незаконно размещен фильм. После этого Роскомнадзор обратится к операторам связи и операторам поисковых систем с просьбой заблокировать страницу. «Это позволит сформировать систему оперативной внесудебной блокировки пиратских страниц»,— добавил господин Журавский. Он отметил, что в настоящее время подобного механизма для пресечения пиратства в отношении национальных фильмов не существует.

Общественное обсуждение целесообразности внедрения такого законодательного акта продлится до 1 августа 2017 года.

В июне Госдума приняла в третьем чтении закон о блокировке «зеркал» пиратских сайтов. Документ упрощает процедуру ограничения доступа к таким ресурсам, позволяя инициировать ее как правообладателям, так и органам власти без обращения в суд, и вступит в силу с 1 октября этого года.

Первое ужесточение антипиратского законодательства произошло весной 2015 года, когда вступил в силу обновлённый антипиратский закон — 364-ФЗ, расширяющий область действия «старого» закон — 187-ФЗ. Этот закон распространяет область действия «антипиратского» закона на все объекты авторских и смежных прав, кроме фотоизображений, введение возможности блокировки интернет-ресурсов навсегда всего по двум обращениям с претензией к ним со стороны правообладателей, сохранение процедуры предварительных обеспечительных мер по ограничению доступа и возможности блокировки сайтов по сетевому адресу. Одной из самых громких стала блокировка на постоянной основе популярнейшего в русскоязычном интернете торрент-трекера Rutracker.Org. Также под каток антипиратского законодательства попал «французский YouTube» Dailymotion.Сom и множество других популярных сайтов.

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