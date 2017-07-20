Леонид Левин озвучил планы Госдумы зарегулировать всё, что хоть как-то связано с интернетом

В Москве проходит глобальная digital-конференция NextM, на которой выступил председатель комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин. В своём выступлении парламентарий поднял тему приоритетных направлений в законодательстве, выделив среди них верификацию пользователей, продажу сим-карт, ограничение доступа к противоправному контенту, вопросы информационной безопасности и устойчивости функционирования госорганов, а также поговорил о персональных данных граждан.

Глава профильного думского комитета попытался объяснить, зачем Госдума регулирует Рунет, который без её вмешательства жил, в общем-то, совсем неплохо, озвучивая законопроекты, ни один из которых не несёт в себе разрешительных или помогающих в развитии функций — все они связаны с введением новых запретов и ограничений. В контексте сказанного Левиным весьма иронично выглядит поднятый им вопрос о «повышении цифровой грамотности, которая необходима для построения цифровой экономики». Конечно с таким количеством запретов цифровая грамотность российских пользователей интернета пойдёт в гору!

Левин не преминул напомнить, что 90% россиян имеют возможность получить доступ к противоправной информации благодаря анонимайзерам, подчёркивая, что таких людей нельзя рассматривать как злоумышленников. «Мы надеемся, что после регулирования этой сферы они для себя никаких новых неудобств не заметят», — сказал глава думского комитета. Мы тоже надеемся на это, поскольку пользователи тоже следят за действиями законотворцев, а также за развитием современных технологий, которые российские парламентарии почему-то упорно пытаются загнать в XIX век.

Депутат также выразил наивную надежду что большинство сервисов внесут корректировки и продолжат работу в России. «Еще раз подчеркиваю — этот законопроект не запрещает работу анонимайзеров в принципе, он всего лишь просит те компании, которые предоставляют такой сервис, ограничивать через них доступ к противоправной информации», — сказал Левин, отметив, что некоторые анонимайзеры уже ограничили доступ к такому контенту.

Он отметил, что доступ к противоправной информации через анонимайзеры пробуют получить небольшое количество человек [а как же тезис про 90% россиян?], «однако сама эта ситуация является неприемлемой». «Наша задача как законотворцев в этой ситуации — сделать так, чтобы государство и общество не закрывало глаза на это явление и принять меры для решения этой проблемы», — сказал глава думского комитета.

В финале своего выступления Леонид Левин подчеркнул, что уже в ближайшем будущем понадобится регулирование в сфере Больших данных, а также в робототехнике, Интернете вещей, blockchain и во многих других сферах. Честно говоря, становится не по себе от осознания того, каким образом наши законотворцы смогут зарегулировать вышеназванные сферы интернета и современных технологий. Успокаивает только то, что развитие технологий всегда будет сильно опережать запретительский креатив наших парламентариев.

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