Система доставки с использованием Tor и blockchain создана в Канаде

Исследователи из Университетов Варетлоо в Онтарио и Конкордия в Квебеке представили систему на основе blockchain, которая использует методы «луковой» маршрутизации для анонимной доставки. В своём официальном релизе проекта под названием «Lekantos: анонимная система физической доставки на основе блокчейн» они заявляют:

«Мы представляем систему физической доставки товаров на основе блокчейна под названием Lelantos, которая, с учетом реалистичных рисков, предлагает клиентам анонимность, справедливый обмен и отсутствие прямого взаимодействия между покупателями и продавцами. Наш проект инспирирован технологиями маршрутизации Tor, которые используются для анонимной доставки сообщений».

.

Платформа Lelantos использует смарт-контракты и неизменность блокчейна, а также анонимность луковой маршрутизации, чтобы обеспечить эффективность и конфиденциальность физической доставки между компаниями-поставщиками, продавцами и покупателями. Вначале первоначальный интеллектуальный контракт создаётся и инициируется покупателем, который желает анонимно получить продукты от продавца. Затем он заключает ещё один интеллектуальный контракт с компаниями-поставщиками, автоматизирующими весь процесс с помощью сети Lelantos Blockchain.

Двумя основными преимуществами blockchain и интеллектуальных контрактов являются меры безопасности и конфиденциальность, предоставляемая обеими технологиями. С технологией «луковой» маршрутизации все заказы обрабатываются анонимно.

В том случае, если системы анонимной доставки окажутся успешными в будущем, это может привести к внедрению схожих технологий в области логистики ведущими поставщиками и сервисами, включая Amazon.

.



.

Читайте также:

Facebook делает свою соцсеть в Tor более дружелюбной

🔓

Blockchain может сэкономить для инвестиционных банков до $12млрд в год

🔓

Wikipedia может открыть своё представительство в Tor

🔓

Американский блокчейн-стартап Blockstack запускает децентрализованный интернет-браузер

.