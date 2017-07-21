Госдума приняла законопроекты о жестком регулировании мессенджеров, VPN и поисковиков в III чтении

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении чтении законопроекты № 184222-7 — о регулировании деятельности сервисов обмена электронными сообщениями (мессенджеров) и № 195446-7 — о запрете использования средств обхода блокировок (VPN, proxy, анонимайзерами). Напомним, данные законопроекты активно лоббируются российскими медиакоммуникационными монополистами, а также находятся в зоне особого внимания ФСБ. Все эти законопроекты прошли процедуру очень быстрого согласования в соответствующих думских комитетах и правовом управлении.

Законопроект о мессенджерах обязывает администрацию сервисов устанавливать личность пользователей (по номеру телефона), а также ограничивать передачу сообщений по процедуре, которую определит правительство. В Госдуме заявляли, что пользователей будут отключать от мессенджеров по суду. Документ вступит в силу с 1 января 2018 года.

Наряду с обязанностями по идентификации на мессенджеры возложены «обязательства по обеспечению технической возможности отказа пользователей от получения электронных сообщений от других пользователей, обеспечению возможности рассылки электронных сообщений по инициативе органов государственной власти, а также по ограничению рассылки и передачи сообщений, содержащих информацию, распространяемую с нарушением требований законодательства РФ».

В случае неисполнения мессенджером требований профильного федерального органа исполнительной власти об ограничении рассылки массовых электронных сообщений, публикации и (или) передачи сообщений, содержащих информацию, распространяемую с нарушением требований законодательства РФ, закон предусматривает возможность ограничения оператором связи доступа к этому сервису на основании вступившего в законную силу решения суда.

Ко второму чтению документа из оснований для ограничения доступа было исключено решение уполномоченного федерального органа власти.

Кроме того, предоставление третьим лицам сведений об абонентском номере может осуществляться только с согласия пользователей мессенджера, пояснял ранее глава профильного думского комитета Леонид Левин.

Дума также приняла закон об ужесточении контроля за продажей SIM-карт, чтобы их нельзя было купить, не передав сотовому оператору достоверные паспортные данные.

Законопроект об анонимайзерах предусматривает их запрет и блокировку VPN-сервисов, которые не ограничивают доступ к страницам по требованию Роскомнадзора. Отслеживать анонимайзеры и сообщать о них ведомству будут МВД и ФСБ. Закон вступит в силу с 1 ноября 2017 года. За принятие законопроекта о запрете обхода блокировок Роскомнадзора через VPN и анонимайзеры проголосовали 373 депутата, еще двое выступили против и двое воздержались.

Регулирование коснётся также и поисковики. Этим законопроектом парламентарии обязали «операторов поисковых систем прекращать выдачу ссылок на заблокированные сайты». Предлагаемый настоящим документом механизм ограничения доступа к информационным ресурсам на основании решений Роскомнадзора «внедряется с целью предотвращения наступления вредных последствий от использования «средств обхода блокировок» (к возможным вредным последствиям относятся распространение запрещенной информации, экстремистских материалов, нарушение исключительных прав, и т.п.) и не исключает возможность последующего обжалования таких решений в судебном порядке».

Операторам связи данным законопроектом добавляются обязанности об ограничении доступа к таким ресурсам, а операторам поисковых систем — удаления из поисковой выдачи ссылки на заблокированные информационные ресурсы.

Теперь оба документа должен одобрить Совет Федерации и подписать Президент РФ.

Председатель Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин прокомментировал принятие законопроектов об анонимайзерах, регулировании мессенджеров и ужесточении правил реализации сим-карт:

«Сегодня в третьем чтении мы приняли три законопроекта, которые решают по большому счету одну задачу – они защищают права наших граждан, нацелены на борьбу с преступностью, в том числе с терроризмом и экстремизмом, которые, к сожалению, активно распространяются посредством современных технологий и Интернета. Завершается важный с точки зрения безопасности этап выстраивания идентификации пользователей начиная от сим-карты до мессенджера.

Комитет рассчитывает, что предлагаемые меры будут способствовать укреплению безопасности нашей страны. Те нормы, которые закладываются законопроектами, позволят создать принципиально новые механизмы верификации пользователей. Многие положения корреспондируются с подписанной Президентом «Стратегией развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы».

Работа над текстами законопроектов велась на протяжении нескольких месяцев c привлечением широкого круга представителей отрасли, общественных организаций, государственных органов. Отдельно подчеркну, что каждый из них обсуждался на расширенных заседаниях нашего Комитета, которые проходили в формате круглого стола. На них бизнес и эксперты открыто выражали свою позицию и замечания, большая часть из которых была учтена. Было проведено множество рабочих совещаний, благодаря чему удалось сгладить острые углы в законопроектах и прийти к компромиссу с учетом мнения отрасли при соблюдении интересов государства и общества. Я хотел бы поблагодарить всех тех, кто принимал участие в этой работе».

Напомним, аппетиты парламентариев относительно регулирования интернета достаточно большие. Недавно Леонид Левин анонсировал принятие законов о Больших данных, робототехнике, Интернете вещей и blockchain. Также в Госдуму был внесён законопроект о жёстком регулировании социальных сетей, но впоследствии его вернули депутатам Альшевских и Боярскому на доработку — он может появиться в парламенте в обновлённом виде уже через месяц.

Кроме вышеозначенных законопроектов, Госдума ещё сильнее ужесточила наказание «за склонение к суициду», в том числе и через интернет. Напомним, первое ужесточение «антисуицидного» законодательства, причём с упором на вовлечение несовершеннолетних в «опасные группы» и побуждение граждан к самоубийству через интернет, было принято в начале июня этого года, причём основывалось оно на непроверенной информации, а также откровенных манипуляциях и фейках, раскрученных в СМИ.

Ориентируясь на скорое принятие соответствующего закона, некоторые популярные мессенджеры уже готовы на сотрудничество с российскими властями. Так, Viber недавно объявил об открытии представительства в России. Глава компании Джамал Агауа заявил:

«Viber готов исполнять требования российских законов, которые касаются регулирования мессенджеров. Сейчас наши юристы детально изучают законодательные инициативы, чтобы понять, как с юридической точки зрения будет зарегистрировано представительство. Но в любом случае, конечно, оно будет открыто».

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Стоит заметить, Viber впервые «по-крупному» пошёл на уступки ещё в 2015 году, согласившись на размещение серверов с персональными данными россиян на территории РФ. Поэтому заботащимся о своей безопасности российским пользователям данного мессенджера стоило бы сделать соответствующие выводы касаемо дальнейшего его использования.

Под достаточно мощный прессинг этим летом попал мессенджер Telegram. Кроме претензий со стороны некоторых западных правительств, обвинявших его в отказе сотрудничать с правоохранительными органами, этот мессенджер подвергся давлению со стороны Роскомнадзора, который вынуждал владельцев зарегистрировать свой сервис в реестре организаторов распространения информации (ОРИ). Создатель Telergram Павел Дуров ответил, что он не собирается исполнять вступающий в следующем году в силу «пакет Яровой» (374-ФЗ), который обязывает хранить до полугода и предоставлять ФСБ все звонки и другие соединения пользователей, но предоставил данные о своей компании, которые были внесены в реестр ОРИ.

Очевидно, подобному давлению будут подвергнуты и другие мессенджеры, особенно с учётом принятия законопроекта о деанонимизации пользователей, который также чётко обозначает данные сервисы как ОРИ и принуждает открывать представительства в РФ. Внесение в соответствующий реестр, напомним, согласно закону 97-ФЗ, обязывает владельцев сервисов мгновенного обмена сообщений сохранять и предоставлять информацию о действиях и взаимодействиях своих пользователей российским правоохранительным органам.

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