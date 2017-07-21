Большинство российских запросов на удаление контента из сервисов Google касается нацбезопасности

По итогам 2016 года число запросов в Google от российских госорганов, органов правопорядка и полиции на удаление противоправного контента выросло на 478%, до 13,2 тыс., следует из отчета под названием Transparency Report, регулярно выпускаемого компанией Google. Запросы из России составили более половины от всех запросов на удаление контента, полученных Google со всего мира: госорганы всех остальных стран суммарно направили в американскую IT-корпорацию только 9,3 тыс. запросов на ограничение доступа к противоправной информации.

85 процентов российских запросов были связаны с «национальной безопасностью». Причем наибольшую активность российские чиновники проявили во втором полугодии 2016 года, когда было сделано более 11 тысячи запросов. 43,4 процента запросов касались удаления контента из сервиса Youtube. Американская компания удовлетворила 74 процента российских заявок.

Google также сообщает, что есть множество причин, почему компания не удаляет тот или иной контент в ответ на запрос. Некоторые требования могут быть не достаточно конкретными (к примеру, в запросе не указан URL), а другие могут не содержать судебных решений, являясь по сути неофициальным письмом от правительственных учреждений.

Запросы из России:

Данные в этой диаграмме начинаются с 2009 года, когда Google начал записывать и делать отчёты об этой информации. Данные о филиалах появились с декабря 2010 года. Видим, какой скачкообразный рост запросов был в 2016 году.

Объекты [удаления] по запросам России:

Как видим, большинство запросов касается национальной безопасности (отмечено синим цветом), следом идут «другие запросы» (светло-зелёный), диффамация (распространение не соответствующих действительности порочащих сведений, отмечено тёмно-зелёным цветом), критика властей (фиолетовый) и так далее. В 2015 году огромное количество запросов касалось наркотиков (красный) и претензий по копирайту (оранжевый).

Удаление контента коснулось многих сервисов. Кроме поисковика и YouTube, «подчищались» также соцсеть Google+, блог-платформа Blogger, Google Docs и другие сервисы (например, Blogspot, магазин Google Play и Google-диск):

Абсолютным рекордсменом по полученным запросам властей РФ стал YouTube, за ним — непосредственно сам поисковик.

Диаграмма, которая показывает процентное соотношение запросов по интересующим российские власти темам:

С июля по декабрь 2016 года власти в основном интересовали вопросы, как мы уже писали выше, национальной безопасности — 85% запросов были связаны с ними.

Google в отчёте также приводит некоторые примеры запросов, которые показывают характер информации, считаемой властями противозаконной и подлежащей удалению. Например, Роскомнадзор отправил запрос на удаление файла Google-диска русского перевода «Поваренной книги анархиста» Уильяма Пауэлла (запрещена на территории Российской Федерации). Компания заблокировала файл Гугл-диска для России.

После получения запроса надзорного ведомства на удаление записи в сервисе Blogger, которая содержала аудиокнигу, призывающую к возвращению к русскому дохристианскому язычеству, а также провозглашала этническое и культурное превосходство россиян, контент на Blogger был удалён.

На запрос от РКН об удалении с Blogger новостей о нападениях в Грозном, Google отправил уведомление владельцу блога, который сам удалил спорный контент.

Множество запросов касается удаления исламистского контента. К примеру, МВД России обратилось с просьбой об удалении восьми приложений Google Play, ссылающихся на три записи, которые входят в российский Федеральный список экстремистских материалов, Google ограничил доступ к ним.

Также блокировались религиозные проповеди, отнесённые в разряд экстремистских, по требованию «Ростелекома» и других государственных компаний и ведомств России.

Google также получал запросы от Роскомнадзора, причины удаления которых трактуются не совсем однозначно. В одном из выполненных запоросов РКН требовал удалить сообщение в блоге, содержащее только текст «Получил шоколад?». По мнению ведомства, это нарушает закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Поскольку «шоколад» на русском языке может означать рекреационный наркотик, сообщение было удалено Гуглом.

«Безусловно, определенное влияние на активность России оказали новые законы — о праве на забвение, антипиратский закон и другие. Но если мы посмотрим на статистику запросов в Google в разрезе ресурса и типа угрозы — в основном это ролики на YouTube, по всей видимости, с террористический пропагандой. Это в принципе совпадает с корпоративной политикой, которую Google проводит во всем мире», — говорит главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян. Он отмечает, что Google стал «внимательнее» относиться к обоснованным запросам на удаление контента. «В случае с Россией в Google долгое время придерживались точки зрения, что запрос может быть удовлетворен, только если есть решение суда. Сейчас корпорация стала внимательнее, так как на нее оказывается серьезное давление как в европейских странах, так и в России со стороны Федеральной антимонопольной службы», — говорит Казарян.

По мнению консультанта «ПИР-центра» Олега Демидова, глобальные интернет-компании стали более тщательно относиться к запросам из России. «Они идут на небольшие уступки, чтобы иметь аргументы в переговорах с Роскомнадзором по более важным вопросам, они создают видимость сотрудничества», — говорит Демидов.

Россия оказалась среди лидеров и по числу запросов на удаление контента из Twitter. В 2016 году отечественные чиновники и правоохранительные органы направили в Twitter 2,1 тыс. запросов на удаление противоправного контента, говорится в аналогичном документе компании. Более активными оказались только власти Турции — они сгенерировали 5,5 тыс. обращений. Всего за прошедший год Twitter получил 11,1 тыс. запросов со всего мира на удаление информации.

Данные о запросах госорганов на удаление контента регулярно раскрывает и Facebook. За 2016 год он удовлетворил 121 российский запрос на блокировку противоправного контента, при этом общее число полученных запросов из России компания не раскрывает.

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