Госдума в третьем чтении одобрила законопроект о телемедицине

Российский парламент в третьем, окончательном чтении принял законопроект о телемедицине, которым вводится понятие «телемедицинские технологии» — это информационные технологии, обеспечивающие дистанционное взаимодействие медицинских работников между собой, с пациентами или их законными представителями, идентификацию и аутентификацию указанных лиц, документирование совершаемых ими действий.

Закон легализует оказание медицинской помощи путем проведения консультаций и консилиумов с помощью телемедицинских технологий, которые обеспечивают дистанционное взаимодействие врачей между собой, врача и пациента или его законного представителя, а также дистанционный мониторинг состояния здоровья пациента. Организацию и порядок проведения таких консультаций и консилиумов и правила идентификации их участников определит уполномоченный федеральный орган исполнительной власти.

Законопроект также разрешает выписывать в электронном виде рецепты на наркотические или психотропные вещества: они должны оформляться на специальных бланках на бумажном носителе или составляться с согласия пациента или его законного представителя в форме электронного документа, подписанного с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи лечащего врача. Электронные рецепты будут направляться непосредственно в аптечные организации. Порядок назначения лекарственных препаратов и формы электронных рецептурных бланков утвердит Минздрав.

Принятый законопроект предполагает создание единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, определяет ее оператора, состав обрабатываемых в ней сведений, правовые основы ее работы и связи с другими информационными системами, поставщиков и пользователей информации. Положение о системе утвердит правительство.

Информированное добровольное согласие или отказ от медицинского вмешательства теперь будет оформляться либо в виде бумажного документа с подписью медработника, гражданина или его законных представителей, а также в виде электронного документа с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи или простой электронной подписи посредством применения единой системы идентификации и аутентификации, а также медицинским работником с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.

Законопроект о телемедицине был внесён в Госдуму Правительством РФ в середине мая этого года. Ранее одним из основных апологетов принятия такого закона был советник Путина по вопросам интернета Герман Клименко. Не так давно в реестре организаторов распространения информации (ОРИ) появился портал telemed.help, предлагающий телемедицинские услуги. Правда, в связи с занесением в этот реестр, ставится под вопрос понятие врачебной тайны, поскольку участник данного реестре обязан сохранять и предоставлять правоохранительным органам всю информацию о действиях и взаимодействиях пользователей своего сервиса.

Директор и сооснователь сервиса Doc+ Руслан Зайдуллин утверждает, что скоро запустится минимум пять телемедицинских проектов с участием крупнейших компаний России — многие из них ещё до принятия этого законопроекта готовили себе плацдарм на рынке, который будет окончательно сформирован после полного принятия поправок к закону «Об основах охраны здоровья граждан» (принятый законопроект ещё должен пройти согласование в Совете Федерации и затем пойдёт на подпись Президенту России). Но в то же время телемедицина была всегда и есть сейчас, поскольку доктора всегда советовались друг с другом — в том числе на расстоянии, когда появилась такая возможность. «В отдельных специфических ситуациях по-другому и не получается, — говорит Зайдуллин. — В удалённых населённых пунктах или, например, на флоте обеспечить доступ пациентов к узкому специалисту в принципе невозможно. Фельдшер в провинции или военный врач передают данные осмотра и анализов узким специалистам дистанционно». И хотя Россия несколько отстаёт от общемировых трендов, развитие телемедицины ждёт большой рост, уверен он. Принятие нового закона подтолкнёт многие компании к выходу на этот рынок, и период бума телемедицины займёт ближайшие года два, период становления — десять лет, и расцвет — ближайшие 20 лет.

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