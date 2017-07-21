Арестованного математика Дмитрия Богатова поддержал Артемий Троицкий

Известный российский музыкальный критик Артемий Троицкий в своём Twitter поддержал акцию за освобождение московского математика Дмитрия Богатова #FreeBogatov:

Солидарен со студентами и преподавателями МГУ. Долой охоту на ведьм, борьбу с экстремизмом и прочее Средневековье. pic.twitter.com/9UzZe6L7dO — Артемий Троицкий (@aktroitsky) 20 липня 2017 р.

«Солидарен со студентами и преподавателями МГУ. Долой охоту на ведьм, борьбу с экстремизмом и прочее Средневековье», — написал он.

Несколько дней назад студенты МГУ от лица учащихся, аспирантов и преподавателей подали в администрацию президента обращение на имя Владимира Путина, в котором требуют защитить Дмитрия Богатова, абсурдно обвиняемого властями в призывах к экстремизму. К тексту обращения прилагались подписи от студентов и сотрудников МГУ.

Помимо Путина, письмо адресовано ректору МГУ Виктору Садовничему. Подачей письма занимался преподаватель мехмата МГУ Михаил Лобанов, лидер инициативной группы. По словам Лобанова, им удалось собрать более полутора тысяч подписей студентов, аспирантов и сотрудников университета. По его словам, свою солидарность с Богатовым выразили даже люди, которые просто оказались на территории университета во время различных мероприятий и конференций. «Так или иначе, все подписавшиеся связаны с университетом, выпускником которого является Дима», — отметил Лобанов.

Сегодня ведущий юрист РосКомСвободы и один из адвокатов Богатова сообщил, что следователь по делу Дмитрия готовит ходатайство о замене меры пресечения математику на домашний арест:

«Внезапно. Позвонил следователь Сабанов. Следствие выходит с ходатайством о замене меры пресечения Диме Богатову с содержания под стражей на домашний арест. Слушание назначено в Пресненском суде в понедельник в 12.30. То ли наконец следователи прислушались к нашим аргументам, что Богатов не представляет никакой опасности для общества и не может помешать предварительному следствию, то ли испугались грядущего митинга в Москве 23 июля. В любом случае, отличная новость. Надеюсь, скоро Дима будет уже в кругу семьи».

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Напомним, в апреле математик Дмитрий Богатов был арестован по абсурдному обвинению — за призывы к массовых беспорядкам и терроризму. Богатов был администратором одного из выходных узлов интернет-анонимайзера Tor. Высока вероятность, что Богатова преследуют ошибочно: посты, которые, по мнению следователей, содержат призывы, отправляли с его IP — но написать их мог другой человек, к тому же у Дмитрия есть алиби — на момент появления одного из провокационных комментариев, он просто физически не находился возле компьютера, так как был в фитнес-зале, а затем в магазине, что видно на камерах наблюдения. Тем не менее, это не помешало следствию задержать Дмитрия и заключить под стражу, где он с того момента до сих пор и находится.

Напомним, 23 июля в Москве пройдёт марш «За свободный интернет», одним из требований которого является также немедленное освобождение Дмитрия Богатова.

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