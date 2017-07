«Свободный интернет — свободная страна!»;

Марш был организован партиями ПАРНАС, «Демократический выбор», «Партией 5 декабря», Пиратской партией России, Либертарианской партией и общественной организацией РосКомСвобода. Путь к шествию, если можно так выразиться, был непростым — московские власти согласовали мероприятие только на третий раз. Изначально марш планировался на девятое июля, но мэрия Москвы отказала организаторам в этой дате, затем отклонила заявку на 16 июля, и вот, меньше чем за неделю до самого марша стало известно о том, что власти согласились на 23 июля. Целью мероприятия было привлечение внимания граждан, общественных организаций и органов государственной власти к проблемам нарушения конституционных прав при разработке и в результате правоприменения законов по ограничению доступа к информации, уничтожение приватности и тайны связи, массирование внедрение регрессивных законов по обременению отечественной интернет-отрасли.

Кроме этого, в заявленных требованиях марша было прекращение уголовного преследования граждан за обмен информацией и высказывание личного мнения, прозрачность и контроль обществом органов государственной власти и чиновников. Естественно, на повестку мероприятия повлияли принятые недавно депутатами Госдумы законы по жесткому регулированию VPN, анонимайзеров, поисковиков и мессенджеров, — многими пользователями интернета эти законодательные инициативы рассматриваются не в качестве заявленной парламентариями «заботой о гражданах», а как очередной виток безумия и наезд на свободу Сети.

Участники акции прошли по Бульварному кольцу с плакатами, флагами и транспарантами, выкрикивая лозунги в поддержку свободного интернета. По меньшей мере, два человека были задержаны полицией за политические плакаты. Перед началом акции полицейскими была устроена самая настоящая цензура – досматривались плакаты, были оставлены за рамками досмотра те, которые, по мнению правоохранителей, «не имеют ничего общего с целями акции», в первую очередь политические плакаты.

Удивительно, но к «непропускным» полицейские отнесли также баннер с требованием освободить математика Дмитрия Богатова, которому власти выдвигают совершенно нелепые подозрения в призыве к беспорядкам и терроризму:

Но это не единственный абсурд, который сопровождал мероприятие.

Всех желающих присоединиться к митингу, но по каким-либо причинам опоздавших к началу, полиция уже не пускала за ограждения и не дала присоединиться к своим друзьям, уже идущим в колоннах марша:

На марше можно было увидеть представителей совершенно разных движений, и организаций — от политических крайне правого и крайне левого толка, то обычных гражданских активистов, решивших выразить свой протест против закручивания гаек в отношении Рунета. Перед началом мероприятия власти зачем-то стянули к Страстному бульвару дополнительные силы полиции, словно в требованиях протестующих были какие-то крайне радикальные требования.

Несмотря на то, что в целом не случилось никаких эксцессов, к сотрудникам полиции всё же остались вопросы относительно прошедших задержаний — первого участника, пожилого мужчину, «свинтили» ещё перед началом марша за то, что он держал плакат с упоминанием первых лиц из руководства России и мирно рассуждал на тему истории страны, проводя параллели с нашим временем. Второго участника задержали за листовки, которые были у него в сумке (просто были, и всё — он их даже не раздавал). По некоторым сведениям, парня с листовками потом отпустили. Третьего участника акции протеста задержали уже в самом конце мероприятия, когда участники расходились с проспекта Сахарова и направлялись в сторону метро — молодой человек буквально за пару секунд до этого успел дать интервью телеканалу «Дождь», объяснив — в чём суть его плаката «Сначала он убил СМИ, теперь он хочет убить интернет». Вообще среди протестующих уже примерно через сорок минут после начала акции от человека к человеку передавалась информация в духе «Только что передали что за свободу политзекам и Россию без Путина будут винтить» — насколько она достоверна, проверить сложно. Но политические лозунги всё же нет-нет, да и проскакивали.

Визуальное воплощение многих плакатов было достаточно креативным и информативным. Одним из самых популярных плакатов стал «Ни байта мимо VPN. Нет DPI — не суйте нос в мой трафик!»:

У молодого человека на затылке также была маска Гая Фокса, что символизировало введённый в 2012 году властями запрет властями закрывать лица масками на массовых мероприятиях, поэтому он решил надеть её на противоположную от лица сторону.

Вот ещё один прекрасный человек-плакат:

Очень много интересных фото было сделано известным фотографом Евгением Фельдманом:

…а также в ЖЖ активиста и журналиста Дениса Стяжкина и других пабликах:

