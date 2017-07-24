«Свободный интернет — свободная страна!»;

Марш был организован партиями ПАРНАС, «Демократический выбор», «Партией 5 декабря», Пиратской партией России, Либертарианской партией и общественной организацией РосКомСвобода. Путь к шествию, если можно так выразиться, был непростым — московские власти согласовали мероприятие только на третий раз. Изначально марш планировался на девятое июля, но мэрия Москвы отказала организаторам в этой дате, затем отклонила заявку на 16 июля, и вот, меньше чем за неделю до самого марша стало известно о том, что власти согласились на 23 июля. Целью мероприятия было привлечение внимания граждан, общественных организаций и органов государственной власти к проблемам нарушения конституционных прав при разработке и в результате правоприменения законов по ограничению доступа к информации, уничтожение приватности и тайны связи, массирование внедрение регрессивных законов по обременению отечественной интернет-отрасли.

Кроме этого, в заявленных требованиях марша было прекращение уголовного преследования граждан за обмен информацией и высказывание личного мнения, прозрачность и контроль обществом органов государственной власти и чиновников. Естественно, на повестку мероприятия повлияли принятые недавно депутатами Госдумы законы по жесткому регулированию VPN, анонимайзеров, поисковиков и мессенджеров, — многими пользователями интернета эти законодательные инициативы рассматриваются не в качестве заявленной парламентариями «заботой о гражданах», а как очередной виток безумия и наезд на свободу Сети.

Участники акции прошли по Бульварному кольцу с плакатами, флагами и транспарантами, выкрикивая лозунги в поддержку свободного интернета. По меньшей мере, два человека были задержаны полицией за политические плакаты. Перед началом акции полицейскими была устроена самая настоящая цензура – досматривались плакаты, были оставлены за рамками досмотра те, которые, по мнению правоохранителей, «не имеют ничего общего с целями акции», в первую очередь политические плакаты.

Очередь на цензуру плакатов на марше против цензуры в интернете https://t.co/ud0rdKsc2k Хе-хе pic.twitter.com/K80eyyLf7H — Грани.Ру (@GraniTweet) July 23, 2017

Удивительно, но к «непропускным» полицейские отнесли также баннер с требованием освободить математика Дмитрия Богатова, которому власти выдвигают совершенно нелепые подозрения в призыве к беспорядкам и терроризму:

На входе изъяли ВСЕ плакаты. Даже в поддержку Богатова! pic.twitter.com/PuMDpzhSaW — Протестная Москва (@nedimon_msk) July 23, 2017

Но это не единственный абсурд, который сопровождал мероприятие.

Всех желающих присоединиться к митингу, но по каким-либо причинам опоздавших к началу, полиция уже не пускала за ограждения и не дала присоединиться к своим друзьям, уже идущим в колоннах марша:

все, рамки закрыли и больше не пропускают людей на марш. это как вообще#freeBogatov pic.twitter.com/LKoeeXoHun — мутабор (@koshelyaeva) July 23, 2017

На марш не пустили наш баннер и половину сторонников — тех, кто классически опоздал на 20 минут. Рамки просто взяли и закрыли.#freeBogatov pic.twitter.com/eSKR3QiL5j — #FreeBogatov (@freeBogatov) July 23, 2017

На марше можно было увидеть представителей совершенно разных движений, и организаций — от политических крайне правого и крайне левого толка, то обычных гражданских активистов, решивших выразить свой протест против закручивания гаек в отношении Рунета. Перед началом мероприятия власти зачем-то стянули к Страстному бульвару дополнительные силы полиции, словно в требованиях протестующих были какие-то крайне радикальные требования.

Сотни москвичей протестуют против цензуры в интернете pic.twitter.com/FbpvFRRLmz — Крым. Реалии (@krymrealii) July 23, 2017

Несмотря на то, что в целом не случилось никаких эксцессов, к сотрудникам полиции всё же остались вопросы относительно прошедших задержаний — первого участника, пожилого мужчину, «свинтили» ещё перед началом марша за то, что он держал плакат с упоминанием первых лиц из руководства России и мирно рассуждал на тему истории страны, проводя параллели с нашим временем. Второго участника задержали за листовки, которые были у него в сумке (просто были, и всё — он их даже не раздавал). По некоторым сведениям, парня с листовками потом отпустили. Третьего участника акции протеста задержали уже в самом конце мероприятия, когда участники расходились с проспекта Сахарова и направлялись в сторону метро — молодой человек буквально за пару секунд до этого успел дать интервью телеканалу «Дождь», объяснив — в чём суть его плаката «Сначала он убил СМИ, теперь он хочет убить интернет». Вообще среди протестующих уже примерно через сорок минут после начала акции от человека к человеку передавалась информация в духе «Только что передали что за свободу политзекам и Россию без Путина будут винтить» — насколько она достоверна, проверить сложно. Но политические лозунги всё же нет-нет, да и проскакивали.

Визуальное воплощение многих плакатов было достаточно креативным и информативным. Одним из самых популярных плакатов стал «Ни байта мимо VPN. Нет DPI — не суйте нос в мой трафик!»:

Воистину так! Если вы не хотите, чтобы ваши личные данные и переписка стали достоянием злоумышленников, корпораций и спецслужб pic.twitter.com/ttqDzLuobH — РосКомСвобода (@RuBlackListNET) July 23, 2017

(Фото взято из Telegram-канала «Попячечная»)

У молодого человека на затылке также была маска Гая Фокса, что символизировало введённый в 2012 году властями запрет властями закрывать лица масками на массовых мероприятиях, поэтому он решил надеть её на противоположную от лица сторону.

Вот ещё один прекрасный человек-плакат:

(Фото взято из Telegram-канала «Протестная Москва»)

Очень много интересных фото было сделано известным фотографом Евгением Фельдманом:

…а также в ЖЖ активиста и журналиста Дениса Стяжкина и других пабликах:

Было очень много плакатов за свободу политзаключенного математика Дмитрия Богатова #freeBogatov https://t.co/RYrIDhimXg pic.twitter.com/iCpDCiQGyX — Денис Стяжкин (@styazshkin) July 23, 2017

Свобода слова всегда и везде! pic.twitter.com/vRdxyw4neD — Nikolay Kasyan (@nik_kassian) July 23, 2017

Марш за свободный интернет добрался до проспекта Сахарова https://t.co/yAmkv5eiiB pic.twitter.com/dmuhnz7cws — Activatica (@Activatica) July 23, 2017

Около 1500 человек на "Марше за свободный интернет" в Москве pic.twitter.com/dVd1yjG647 — Andrey Borodulin (@_Borodulin) July 23, 2017

Главные лозунги митинга — "Россия без Путина" и "за свободу" pic.twitter.com/USnN7IrN9m — The Insider (@the_ins_ru) July 23, 2017

Prison may be replaced with house arrest this Monday!

Great news, but today we demand full release! "For the Free RUnet". pic.twitter.com/E92sL23o4T — #FreeBogatov (@freeBogatov) July 23, 2017

Среди основных лозунгов, прозвучавших на марше, были:

«Защитим интернет!»;

«Свободу математику Дмитрию Богатову» (кроме Дмитрия, активисты требовали освобождения многих других политзаключённых);

«Свободный интернет — свободная страна!»;

«Роскомнадзор — на свалку»;

«Отменить два-восемь-два» (имеется в виду «экстремистская» статья 282 УК РФ — «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). Об отмене 282-ой статьи или реформировании «антиэкстремистского законодательства» говорится уже достаточно давно, особенно с учётом того, как растут реальные приговоры за высказывания в интернете в связи со слишком широким трактованием 282-ой статьи в особенности;

«Интернет не посадишь»;

«Программист — не террорист»;

«Тут вам не Китай!»;

«Нет цензуре, нет репрессиям!», а также «Интернет наш!»;

В лозунгах также участники акции предлагали отправить на свалку нескольких российских политиков и чиновников, отменившихся гонениями на интернет, и основным персонажем перед «…на свалку» чаще всех звучала фамилия депутата Ирины Яровой;

«Цензуре — нет, Конституции — да!»;

«Соколовский — не террорист»;

Среди требований также звучала отставка главы Роскомнадзора Александра Жарова, да и вообще ликвидация этой организации как таковой;

«Один за всех и все за интернет»;

«IP — не улика, Tor — не преступление»;

«Свобода мысли и слова»;

«Долой «Большого брата»!».

Кроме различных организаций, в марше приняли участие представители разных возрастов:

Самый заметный баннер на митинге несут школьники. Они говорят, что вышли во многом из-за "пакета Яровой" pic.twitter.com/McpIICeymB — The Insider (@the_ins_ru) July 23, 2017

"Я здесь, чтобы защищать права и свободы, гарантированные Конституцией" марш за свободу интернета pic.twitter.com/JWTwUlyJZP — Katja Kuznetsova (@KuznetsovaKatja) July 23, 2017

Этот мужчина представляется журналистам колдуном Иваном Кулебякиным, а также заявил (цитата): «Я за то, чтобы люди скачивали всё, что хотели, и бабки за это не брал никто!»

(Фото взято из Telegram-канала «Попячечная»)

Людей марш собрал самых разных. Математики и пираты:

…бывшие министры экономики России:

Бывший министр экономики России и лидер политической партии «Гражданская инициатива» Андрей @aanechaev на Марше https://t.co/RYrIDhimXg pic.twitter.com/lnLVjdjQHo — Денис Стяжкин (@styazshkin) July 23, 2017

…снова пираты, адвокаты и ещё очень много интересных людей:

По данным МВД, марш собрал около 800 участников. Организаторы мероприятия сообщили о 3–4 тысячах человек. За правопорядком на марше следили не только полицейские, но также военнослужащие и сотрудники Росгвардии.

Напомним, накануне марша состоялась акция представителей левых» и ультра-«левых» организаций, которые велосипедными замками заблокировали офис Роскомнадзора на Китайгородском проезде в Москве. А в Санкт-Петербурге власти запретили проведение крупной акции под надуманным предлогом, поэтому активисты движения «Весна» провели пикет за свободу в интернете и против законов пакета Яровой. Символом акции стала маска с изображением Большого Брата из романа Оруэлла «1984».

Также накануне марша стало известно, что следствие по делу Богатова выходит с ходатайством о замене меры пресечения Дмитрию с содержания в СИЗО на домашний арест. Слушание назначено в Пресненском суде на сегодня в 12.30, — сообщил адвокат Богатова ведущий юрист РосКомСвободы Саркис Дарбинян.

Последние месяцы интернет в России подвергается колоссальному давлению. Кроме арестов и приговоров гражданам за посты в интернете, власти стараются как можно больше ограничений ввести для Сети. Так, недавно были приняты законы о наказании «за склонение к суициду и вовлечение несовершеннолетних в опасные группы с интернете», о внесудебной блокировке «зеркал», Госдумой были одобрены в третьем и окончательном чтении законопроекты о жёстком регулировании мессенджеров, VPN, анонимайзеров и proxy. На подходе также закон о штрафах для соцсетей за неуважение «противоправной информации». Судя по озвученным главой комитета ГД по инфополитике Леонидом Левиным аппетитам парламентариев, не за горами принятие законов о блокчейне, Больших данных и Интернете вещей.

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