«Свободный интернет — свободная страна!»;

Марш был организован партиями ПАРНАС, «Демократический выбор», «Партией 5 декабря», Пиратской партией России, Либертарианской партией и общественной организацией РосКомСвобода. Путь к шествию, если можно так выразиться, был непростым — московские власти согласовали мероприятие только на третий раз. Изначально марш планировался на девятое июля, но мэрия Москвы отказала организаторам в этой дате, затем отклонила заявку на 16 июля, и вот, меньше чем за неделю до самого марша стало известно о том, что власти согласились на 23 июля. Целью мероприятия было привлечение внимания граждан, общественных организаций и органов государственной власти к проблемам нарушения конституционных прав при разработке и в результате правоприменения законов по ограничению доступа к информации, уничтожение приватности и тайны связи, массирование внедрение регрессивных законов по обременению отечественной интернет-отрасли.
Кроме этого, в заявленных требованиях марша было прекращение уголовного преследования граждан за обмен информацией и высказывание личного мнения, прозрачность и контроль обществом органов государственной власти и чиновников. Естественно, на повестку мероприятия повлияли принятые недавно депутатами Госдумы законы по жесткому регулированию VPN, анонимайзеров, поисковиков и мессенджеров, — многими пользователями интернета эти законодательные инициативы рассматриваются не в качестве заявленной парламентариями «заботой о гражданах», а как очередной виток безумия и наезд на свободу Сети.
Участники акции прошли по Бульварному кольцу с плакатами, флагами и транспарантами, выкрикивая лозунги в поддержку свободного интернета. По меньшей мере, два человека были задержаны полицией за политические плакаты. Перед началом акции полицейскими была устроена самая настоящая цензура – досматривались плакаты, были оставлены за рамками досмотра те, которые, по мнению правоохранителей, «не имеют ничего общего с целями акции», в первую очередь политические плакаты.
Очередь на цензуру плакатов на марше против цензуры в интернете https://t.co/ud0rdKsc2k
Хе-хе pic.twitter.com/K80eyyLf7H
— Грани.Ру (@GraniTweet) July 23, 2017
Удивительно, но к «непропускным» полицейские отнесли также баннер с требованием освободить математика Дмитрия Богатова, которому власти выдвигают совершенно нелепые подозрения в призыве к беспорядкам и терроризму:
Обидно как-то. Этому банеру самое место на таком мероприятии. #freeBogatov #засвободныйинтернет #freeinternet #цензура #запреты #законяровой https://t.co/gjXTKI2VyP
— Алексей (@AlekseySvz) July 23, 2017
На входе изъяли ВСЕ плакаты. Даже в поддержку Богатова! pic.twitter.com/PuMDpzhSaW
— Протестная Москва (@nedimon_msk) July 23, 2017
Но это не единственный абсурд, который сопровождал мероприятие.
#митинг #марш #шествие #засвободныйинтернет
"За свободный интернет"
Мужчину не пропустили за рамки из-за надписи "Коррупция" на плаще. pic.twitter.com/Q1hByS9KCs
— Протест-инфо📣 (@protest_msk) July 23, 2017
Всех желающих присоединиться к митингу, но по каким-либо причинам опоздавших к началу, полиция уже не пускала за ограждения и не дала присоединиться к своим друзьям, уже идущим в колоннах марша:
все, рамки закрыли и больше не пропускают людей на марш. это как вообще#freeBogatov pic.twitter.com/LKoeeXoHun
— мутабор (@koshelyaeva) July 23, 2017
На марш не пустили наш баннер и половину сторонников — тех, кто классически опоздал на 20 минут. Рамки просто взяли и закрыли.#freeBogatov pic.twitter.com/eSKR3QiL5j
— #FreeBogatov (@freeBogatov) July 23, 2017
На марше можно было увидеть представителей совершенно разных движений, и организаций — от политических крайне правого и крайне левого толка, то обычных гражданских активистов, решивших выразить свой протест против закручивания гаек в отношении Рунета. Перед началом мероприятия власти зачем-то стянули к Страстному бульвару дополнительные силы полиции, словно в требованиях протестующих были какие-то крайне радикальные требования.
Сотни москвичей протестуют против цензуры в интернете pic.twitter.com/FbpvFRRLmz
— Крым. Реалии (@krymrealii) July 23, 2017
Несмотря на то, что в целом не случилось никаких эксцессов, к сотрудникам полиции всё же остались вопросы относительно прошедших задержаний — первого участника, пожилого мужчину, «свинтили» ещё перед началом марша за то, что он держал плакат с упоминанием первых лиц из руководства России и мирно рассуждал на тему истории страны, проводя параллели с нашим временем. Второго участника задержали за листовки, которые были у него в сумке (просто были, и всё — он их даже не раздавал). По некоторым сведениям, парня с листовками потом отпустили. Третьего участника акции протеста задержали уже в самом конце мероприятия, когда участники расходились с проспекта Сахарова и направлялись в сторону метро — молодой человек буквально за пару секунд до этого успел дать интервью телеканалу «Дождь», объяснив — в чём суть его плаката «Сначала он убил СМИ, теперь он хочет убить интернет». Вообще среди протестующих уже примерно через сорок минут после начала акции от человека к человеку передавалась информация в духе «Только что передали что за свободу политзекам и Россию без Путина будут винтить» — насколько она достоверна, проверить сложно. Но политические лозунги всё же нет-нет, да и проскакивали.
Визуальное воплощение многих плакатов было достаточно креативным и информативным. Одним из самых популярных плакатов стал «Ни байта мимо VPN. Нет DPI — не суйте нос в мой трафик!»:
Воистину так! Если вы не хотите, чтобы ваши личные данные и переписка стали достоянием злоумышленников, корпораций и спецслужб pic.twitter.com/ttqDzLuobH
— РосКомСвобода (@RuBlackListNET) July 23, 2017
(Фото взято из Telegram-канала «Попячечная»)
У молодого человека на затылке также была маска Гая Фокса, что символизировало введённый в 2012 году властями запрет властями закрывать лица масками на массовых мероприятиях, поэтому он решил надеть её на противоположную от лица сторону.
Вот ещё один прекрасный человек-плакат:
(Фото взято из Telegram-канала «Протестная Москва»)
Очень много интересных фото было сделано известным фотографом Евгением Фельдманом:
мой фоторепортаж с Марша против Роскомнадзора https://t.co/Q8urtsYv8W pic.twitter.com/KA4NS513I2
— Feldman (@EvgenyFeldman) July 23, 2017
…а также в ЖЖ активиста и журналиста Дениса Стяжкина и других пабликах:
Было очень много плакатов за свободу политзаключенного математика Дмитрия Богатова #freeBogatov https://t.co/RYrIDhimXg pic.twitter.com/iCpDCiQGyX
— Денис Стяжкин (@styazshkin) July 23, 2017
Свобода слова всегда и везде! pic.twitter.com/vRdxyw4neD
— Nikolay Kasyan (@nik_kassian) July 23, 2017
Марш за свободный интернет добрался до проспекта Сахарова https://t.co/yAmkv5eiiB pic.twitter.com/dmuhnz7cws
— Activatica (@Activatica) July 23, 2017
Около 1500 человек на "Марше за свободный интернет" в Москве pic.twitter.com/dVd1yjG647
— Andrey Borodulin (@_Borodulin) July 23, 2017
Главные лозунги митинга — "Россия без Путина" и "за свободу" pic.twitter.com/USnN7IrN9m
— The Insider (@the_ins_ru) July 23, 2017
#митинг #марш #шествие #засвободныйинтернет
"За свободный интернет"
Леонид Волков на шествии. pic.twitter.com/mS4oOL3nzx
— Протест-инфо📣 (@protest_msk) July 23, 2017
— Vladislav (@unkn0wnerror) July 23, 2017
Prison may be replaced with house arrest this Monday!
Great news, but today we demand full release! "For the Free RUnet". pic.twitter.com/E92sL23o4T
— #FreeBogatov (@freeBogatov) July 23, 2017
Среди основных лозунгов, прозвучавших на марше, были:
«Защитим интернет!»;
«Свободу математику Дмитрию Богатову» (кроме Дмитрия, активисты требовали освобождения многих других политзаключённых);
«Свободный интернет — свободная страна!»;
«Роскомнадзор — на свалку»;
«Отменить два-восемь-два» (имеется в виду «экстремистская» статья 282 УК РФ — «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). Об отмене 282-ой статьи или реформировании «антиэкстремистского законодательства» говорится уже достаточно давно, особенно с учётом того, как растут реальные приговоры за высказывания в интернете в связи со слишком широким трактованием 282-ой статьи в особенности;
«Интернет не посадишь»;
«Программист — не террорист»;
«Тут вам не Китай!»;
«Нет цензуре, нет репрессиям!», а также «Интернет наш!»;
В лозунгах также участники акции предлагали отправить на свалку нескольких российских политиков и чиновников, отменившихся гонениями на интернет, и основным персонажем перед «…на свалку» чаще всех звучала фамилия депутата Ирины Яровой;
«Цензуре — нет, Конституции — да!»;
«Соколовский — не террорист»;
Среди требований также звучала отставка главы Роскомнадзора Александра Жарова, да и вообще ликвидация этой организации как таковой;
«Один за всех и все за интернет»;
«IP — не улика, Tor — не преступление»;
«Свобода мысли и слова»;
«Долой «Большого брата»!».
Кроме различных организаций, в марше приняли участие представители разных возрастов:
Самый заметный баннер на митинге несут школьники. Они говорят, что вышли во многом из-за "пакета Яровой" pic.twitter.com/McpIICeymB
— The Insider (@the_ins_ru) July 23, 2017
"Я здесь, чтобы защищать права и свободы, гарантированные Конституцией" марш за свободу интернета pic.twitter.com/JWTwUlyJZP
— Katja Kuznetsova (@KuznetsovaKatja) July 23, 2017
Этот мужчина представляется журналистам колдуном Иваном Кулебякиным, а также заявил (цитата): «Я за то, чтобы люди скачивали всё, что хотели, и бабки за это не брал никто!»
(Фото взято из Telegram-канала «Попячечная»)
Людей марш собрал самых разных. Математики и пираты:
#freeBogatov on the left from Pirate party pic.twitter.com/p3ttesElbF
— #FreeBogatov (@freeBogatov) July 23, 2017
…бывшие министры экономики России:
Бывший министр экономики России и лидер политической партии «Гражданская инициатива» Андрей @aanechaev на Марше https://t.co/RYrIDhimXg pic.twitter.com/lnLVjdjQHo
— Денис Стяжкин (@styazshkin) July 23, 2017
…снова пираты, адвокаты и ещё очень много интересных людей:
Moscow today! #FreeBogatov
h/t @sardarbinyan and @ru_pirateparty #PPInt pic.twitter.com/TncTUKmaz7
— #FreeBogatov (@freeBogatov) July 23, 2017
#засвободныйинтернет #свободныйинтернет #шествие #марш #freeBogatov pic.twitter.com/gZ3pwgli9D
— Константин Мальцев (@maltsev_lawyer) July 23, 2017
По данным МВД, марш собрал около 800 участников. Организаторы мероприятия сообщили о 3–4 тысячах человек. За правопорядком на марше следили не только полицейские, но также военнослужащие и сотрудники Росгвардии.
Напомним, накануне марша состоялась акция представителей левых» и ультра-«левых» организаций, которые велосипедными замками заблокировали офис Роскомнадзора на Китайгородском проезде в Москве. А в Санкт-Петербурге власти запретили проведение крупной акции под надуманным предлогом, поэтому активисты движения «Весна» провели пикет за свободу в интернете и против законов пакета Яровой. Символом акции стала маска с изображением Большого Брата из романа Оруэлла «1984».
Также накануне марша стало известно, что следствие по делу Богатова выходит с ходатайством о замене меры пресечения Дмитрию с содержания в СИЗО на домашний арест. Слушание назначено в Пресненском суде на сегодня в 12.30, — сообщил адвокат Богатова ведущий юрист РосКомСвободы Саркис Дарбинян.
Последние месяцы интернет в России подвергается колоссальному давлению. Кроме арестов и приговоров гражданам за посты в интернете, власти стараются как можно больше ограничений ввести для Сети. Так, недавно были приняты законы о наказании «за склонение к суициду и вовлечение несовершеннолетних в опасные группы с интернете», о внесудебной блокировке «зеркал», Госдумой были одобрены в третьем и окончательном чтении законопроекты о жёстком регулировании мессенджеров, VPN, анонимайзеров и proxy. На подходе также закон о штрафах для соцсетей за неуважение «противоправной информации». Судя по озвученным главой комитета ГД по инфополитике Леонидом Левиным аппетитам парламентариев, не за горами принятие законов о блокчейне, Больших данных и Интернете вещей.
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