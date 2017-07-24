Пакет Яровой грозит России крупными штрафами со стороны ЕС

Поскольку в Европе в мае 2018 года вступает в силу регламент о защите личных данных граждан Европейского союза, с этого момента у наших западных соседей появляются противоречия с некоторыми российскими законами, в частности — федеральным законом 374-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон „О противодействии терроризму“ и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности» («пакет Яровой»), в свою очередь, вступающий в силу 1 июля следующего года.

По мнению аналитиков Института исследования интернета, которые изучили регламент ЕС о защите данных, антитеррористические поправки в законодательство, обязывающие хранить операторов информацию о разговорах и переписке пользователей, могут привести российские сотовые компании к большим штрафам из-за нарушения европейских законов – до 20 млн евро или до 4% от годовой глобальной выручки в зависимости от того, какая сумма больше. Если рассчитывать штраф, отталкиваясь от последней цифры, «Большой четверке» российских операторов придется заплатить штраф суммарным размером около 45 млрд руб.

В противоречие с новыми нормами вступает «пакет Яровой», обязывающий российских операторов начиная с июля 2018 г. хранить трафик всех клиентов в течение шести месяцев. Окончательные условия хранения – сроки и типы трафика, которые нужно будет хранить, – должно определить правительство, пока этого не сделано.

В «пакете Яровой» нет норм, ограничивающих или запрещающих хранение трафика иностранных граждан или подданных, говорит аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Карен Казарян, если же российская компания будет хранить данные пользователя из ЕС без его согласия или предоставит эти данные российским правоохранительным органам без решения суда, она нарушит новый регламент. А такие прецеденты неизбежны, уверен Казарян: во-первых, в России живут и пользуются местными услугами связи европейские граждане, во-вторых, россияне, деятельностью которых интересуются спецслужбы, могут переписываться и разговаривать с абонентами из Европы.

Законодательство ЕС предполагает избирательное хранение данных пользователей и не всех, а только определенных – в целях обеспечения национальной безопасности и правопорядка и только при наличии соответствующих подтверждений от спецслужб, говорит директор по стратегическим проектам Института исследований интернета и участник рабочей группы «Связь и информационные технологии» Российского союза промышленников и предпринимателей Ирина Левова. Закон же Яровой подразумевает хранение данных всех абонентов без исключения и использование этих данных постфактум для доказательств, в случае если пользователь окажется виновным.

Еще одна норма, которая есть в европейском законодательстве и отсутствует в российском, – оператор персональных данных должен в течение 72 часов сообщить об утечке таких данных, если она произошла, говорит старший менеджер управления информационными рисками «KPMG Россия» Андрей Дроздов.

Первые массовые прецеденты могут случиться сразу же: с 14 июня по 15 июля 2018 г. в России пройдет финальная часть чемпионата мира по футболу. Представитель пресс-службы FIFA в России затруднился дать прогноз, какое количество болельщиков из Европы посетит чемпионат мира: билеты еще не поступили в продажу. Ростуризм в I квартале 2017 г. зарегистрировал 0,99 млн поездок граждан Евросоюза в Россию – но учитывались только туристические поездки.

Представители Министерства иностранных дел России, Минкомсвязи и директората Еврокомиссии по сетям связи, контенту и технологиям не ответили на запросы журналистов. Представители МТС, «Вымпелкома», «Мегафона» и Tele2 отказались от комментариев.

Бывший депутат Госдумы VI созыва Дмитрий Гудков, в своём Facebook назвавший «пакет Яровой», а также новые принятые парламентом законопроекты противоречащими здравому смыслу, считает, что теперь любой человек с европейским паспортом, приехав в Россию, обязательно натолкнётся на действие 374-ФЗ и будет иметь все основания «обрадовать» российские компании миллиардными штрафами:

««Пакет Яровой» теперь будет противоречить не только здравому смыслу, но и европейским законам. Регламент ЕС о защите данных (вступает в силу 25 мая 2018 года) запрещает хранить и передавать данные граждан Евросоюза силовикам без решения суда.

То есть достаточно любому человеку с европейским паспортом приехать в Россию и поговорить здесь по телефону — и у ЕС возникнет совершенно законный повод оштрафовать российские компании. По максимуму речь идет о 20 миллионах евро. Впрочем, можно и без визита в Россию гражданина ЕС. Если мы сами позвоним или напишем в Европу, то этого уже будет достаточно — храниться-то, по закону Яровой, должен весь трафик, а не только исходящий. Можно бло бы напомнить властям России, что их суверенитет кончается там, где начинаются свободы граждан, но, боюсь, поздно.

Что мы в итоге получим: закон откровенно бессмысленный, так как никакая ФСБ не может расшифровать связь в современных мессенджерах. Зашифрованный код — вот и все, что останется на шпионских серверах. Зато штрафы будут совершенно реальные, и в ЕС точно не откажутся притопить конкурентов из России.

Отсюда вопрос: ну и кто здесь чьи интересы отстаивает, кто здесь иностранный агент?

Я с самого начала, еще в Думе, говорил об абсурдности закона, просто толкающего пользователей уходить в мессенджеры с голосовой связи, пользоваться TOR — одним словом, максимально усложнять государству слежку за собой, уже не говоря о том, что мессенджеры просто удобнее обычных звонков. Я, например, их совершаю все меньше и меньше.

Теперь же у закона Яровой появилось и вот это европейское продолжение. Неплохой аргумент для операторов в их споре со спецслужбами. Те, правда, вряд ли прислушаются: их интересует не выгода отечественных компаний, а только собственные рапорты да звезды на погонах».

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О том, какую правовую, технологическую и финансовую ядерную бомбу замедленного действия подкладывает под Россию «пакет Яровой» говорилось экспертами, представителями отрасли, правозащитниками и простыми гражданами с самого начала появления данной инициативы депутата Ирины Яровой и сенатора Виктора Озерова. В вопросе неприятия «пакета Яровой» обнаружилось поразительное единение отрасли и граждан, зато упрямое проталкивание закона по всем инстанциям и споры с профессионалами в духе «Отвалите!» обнажило полную тезхнологическую и правовую некомпетентность российских политиков и силовиков, которые ни в какую не хотят пойти на уступки здравому смыслу. «Пакет Яровой» упрямо пытаются внедрить всеми правдами и неправдами, несмотря на предупреждения о непомерных затратах, а также задокументированное с помощью портала Российской общественной инициативы (РОИ) неоднозначное отношение к этому закону со стороны населения. Видимо, власти страны предпочитают продолжать безумные танцы на поле с граблями, увлекая вместе с собой и отраслевиков, и всё население России. Если бы эти расходы плюс европейские штрафы оплачивались из кармана лоббирующих закон 374-ФЗ силовиков, политиков и чиновников, так пусть бы себе плясали, но, к сожалению, деньги вынут скорее из наших, чем из их карманов.

вот штрафы с самой Яровой и списывайте — War Thunder Play (@warthundermmo) July 24, 2017

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