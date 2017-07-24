Минкульт доверит Михалкову сбор налога на болванки с «умных часов»

Министерство культуры РФ предложило взыскивать авторский сбор с «умных» часов, которые поставляют в Россию из других стран. Для этого чиновники просят внести поправки в постановление правительства, включив гаджет в список ввозимой техники. Взимание «налога на болванки» со смарт-часов было предложено в связи с тем, что «они воспроизводят музыку и видео». Сейчас проект находится на заключительной стадии согласования, после чего Минкульт передаст поправки на рассмотрение в кабинет министров.

Представитель Российской ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) Антон Гуськов назвал предложение Минкульта абсурдным, так как умные часы не используют для записи контента. Также он отметил, что реализация этой инициативы может привести к росту стоимости смарт-часов. Представители крупнейших производителей часов никак не прокомментировали инициативу ведомства.

При этом из перечня оборудования, облагаемого авторским сбором, предлагается исключить цифровые видеокамеры — такую инициативу ещё летом прошлого года с подачи РАТЭК предлагал глава Российского союза правообладателей (РСП) Андрей Кричевский.

По данным «Связного», в 2016 году в России купили 137 тысяч умных часов на общую сумму 3,3 миллиарда рублей.

Авторский сбор с непрофессионального оборудования, которое может вести запись (компьютеры, камеры, телефоны) составляет 1 процент таможенной стоимости. Миссия по сбору «налога на болванки» возложена на РСП, президентом Совета в котором является режиссёр Никита Михалков, а генеральным директором — вышеупомянутый господин Кричевский. В правление союза входит также сын Михалкова — Артём.

В прошлом году в связи с арестом главы Российского авторского общества (РАО) Сергея Федотова, обнажились проблемы, которые давно уже назревали на рынке коллективного управления авторскими правами. Непрозрачные структуры, занимавшиеся всё это время непонятно чем, не вылезали из судов, лоббировали через высокопоставленных чиновников из госведомств скандальные, а порой и попросту репрессивные законы, всякий раз умудряясь выходить сухими из воды, уводя внимание общественности от темы реформирования своей отрасли. Многие авторы, а также сами участники авторских сообществ требовали от властей реформ в этой отрасли, но в итоге до сих пор всё осталось без изменений.

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