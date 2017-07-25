Бастрыкин предлагает блокировать «экстремистские» сайты, минуя суды (хотя такой закон уже есть)

В интервью российским журналистам глава СКР Александр Бастрыкин предложил ввести внесудебный порядок пополнения реестра экстремистских материалов и их блокировки в интернете:

«…в целях противодействия различного рода экстремистским проявлениям, в том числе в сети Интернет, представляется целесообразным предусмотреть внесудебный (административный) порядок включения информации в федеральный список экстремистских материалов, а также блокировки доменных имен сайтов, которые распространяют данную информацию. При этом если обладатели такой информации не считают ее экстремистской, то у них есть возможность обжаловать соответствующие действия уполномоченных госорганов в суд. Считаю, что такой способ даст возможность более оперативно реагировать на пропаганду экстремизма в сети Интернет».

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Не совсем ясно, какое именно новшество предлагает Бастрыкин, т.к. с 2014 года функционирует закон о немедленной блокировке «экстремистских» интернет-ресурсов во внесудебном порядке по требованию Генеральной прокуратуры с активным правоприменением с её стороны (известный как «закон Лугового» или «закон о политической цензуре»). Или он хочет, чтобы такие полномочия по «информационному экстремизму» и определению мыслепреступлений были не только у ГП РФ, но и СК РФ и других силовых и правоохранительных ведомств?

Напомним, Александр Бастрыкин является одним из сторонников «китайского пути» регулирования Рунета, считая, что против России идёт некая «гибридная война, развязанная США и их союзниками», для чего необходимо ограничивать работу иностранных электронных СМИ, интернет-провайдеров обязать хранить данные пользователей «в нужном объеме на тот случай, если подобные сведения будут затребованы при расследовании нарушений в сфере кибербезопасности», «расширить спектр уголовно-правовых мер по пресечению противоправных действий террористических организаций, совершаемых в сети интернет, связанных с вербовкой», «рассмотреть вопрос о признании уголовно наказуемыми деяниями обладание такими материалами, их сбор или загрузку с компьютера» и так далее. Стоит заметить, множество озвученных Бастрыкиным тезисов уже были отражены в некоторых официальных документах, в частности — в Доктрине информационной безопасности, которая стала поводом для разработки новых законов, жёстко регулирующих Рунет.

Фактом самого крупного и громкого внесения в список экстремистских материалов и, соответственно, блокировки соответствующих доменов на территории Российской Федерации не так давно стало ограничение доступа к популярному интернет-изданию националистической направленности «Спутник и погром», а также блокировка аналитического портала «Русская фабула» и ещё нескольких сайтов, на которых публиковались статьи правой и крайне правой направленности. Внесение данных ресурсов в реестр запрещенных было инициировано Генпрокуратурой России. Ограничение доступа к некоторым из перечисленных сайтов вызывает вопросы, поскольку ничего экстремистского в их статьях не содержится. К тому же сама по себе практика блокировок неугодного контента пагубна большим количеством злоупотреблений, а также никогда ещё не приносила нужных результатов — пользователи всегда находили способы обхода блокировок, и даже после принятия закона о регулировании VPN, анонимайзеров и proxy подобные лазейки останутся, а также возникнут новые — вместе с развитием современных технологий, за которыми любое репрессивное законодательство будет всегда не успевать.

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