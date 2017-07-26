«Согласно антитеррористическому указу» был задержан Вики-фотограф за съёмку строящегося стадиона

В Екатеринбурге разгорается очередной скандал, связанный с фотографированием Центрального стадиона. Фотограф Леонид Макаров был задержан работниками ЧОП «Агентство профессиональной охраны» с использованием наручников за то, что пытался запечатлеть для Wikipedia строящийся Центральный стадион в Екатеринбурге.

Участник Википедии сфотографировал в Екатеринбурге строящийся стадион. За это его более часа продержали в наручниках https://t.co/qIuVmveenF — Стас Козловский (@stas_kozlovskiy) July 25, 2017

На вопрос фотографа, какое же правонарушение он совершил, сотрудники ЧОПа ответили, что фотографировать нельзя согласно постановлению Правительства РФ №485, и задержан он «согласно антитеррористическому указу». Фотографу завели руки за спину и надели наручники, после чего доставили в отдел полиции №9 ГУ МВД России по Екатеринбургу. Полицейские провели обыск, изъяли фотоаппарат и предложили снять отпечатки пальцев, сфотографировать задержанного, после чего отпустить. В полиции удивились тому, что работники охраняющего стадион ЧОПа применили к фотографу спецсредства. Силовики также заверили Макарова, что фотографировать Центральный стадион нельзя, поскольку «это особо охраняемый объект». При этом в самом постановлении №485 ничего не сказано о запрете на фотосъёмку.

«Больше всего возмущает тот факт, что раз этот объект такой охраняемый, то почему его охраняют непонятные люди из ЧОП, а не та же Вневедомственная охрана? Они, кстати, мне сказали, что у них глобальное сокращение штата, поэтому выезжают только на вызовы и по тревожной кнопке», – рассказывает Леонид Макаров.

В полиции, между тем, факт задержания подтвердили, но изъятие техники опровергли: «Вчера, 24 июня, действительно Леонида Макарова доставили в ОП №9. Опросили, установили личность, технику не изымали и ничего не удаляли. После чего отпустили».

Фотографы, между тем, удивлены подобным подходом властей к «особо охраняемым объектам», поскольку, по их словам, нельзя фотографировать строящийся стадион только в Екатеринбурге — в других городах с этим проблем нет. Также возникает вопрос, почему же такой важный объект охраняют частники?

У Центрального стадиона этим летом уже ловили известного фотографа Владимира Задумина. В полиции тогда не смогли подтвердить запрет на съёмку строящейся «Екатеринбург Арены», о чём утверждала охрана.

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