Суд в Санкт-Петербурге вынес решение о блокировке сразу сорока биткоин-сайтов

В ходе очередного мониторинга Сети, РосКомСвобода и Центр защиты цифровых прав наткнулись на прецедентный случай массовой блокировки сразу сорока биткоин-сервисов одним решением суда по заявлению прокуратуры. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга в мае текущего года удовлетворил заявление питерской прокуратуры, постановив признать запрещённой на территории РФ информацию, распространяемую в интернете по следующим сетевым адресам, на которых предоставляется услуга онлайн-обмена биткоинов и других операций с криптовалютами:

https://www.netex24.net, https://pro100obmen.net, https://makoli.com, https://hot-bit.com, https://365cash.co, https://ww-pay.com, https://newline.online, https://betatransfer.net, https://x-pay.cc, https://baksman.com, https://24paybank.com, https://n-obmen.net, https://trust-exchange.org, https://bankcomat.com, https://minedtrade.com, https://kassa.cc, https://fastchange.cc, https://wmglobus.com, https://goldobmen.com, https://cointocard.org, https://lionex.net, https://orangeexchangepro.com, https://xchange.is, https://www.achange.net, https://i-obmen.biz, https://btc2cashin.me, https://100monet.pro, https://solidchanger.net, https://cashex.io, https://cash-transfers.com, https://e-obmen.net, https://obmenkin.com, https://pmcash.kz, http://uxbtc.com, https://bitpayeers.biz, https://1wm.kz, https://e-money.cc, http://exchanger.org.ua, http://trust-changer.com, https://www.bestchange.ru.

По мнению заявителя, — Санкт-Петербургской прокуратуры, — вышеупомянутые сайты подлежат блокировке, поскольку «на данных Интернет-сайтах размещена информация об «электронной валюте» Bitcoin (биткоин), представляющей собой виртуальное средство платежа и накопления».

«Указанная криптовалюта, — сказано в решении суда, — не обеспечена реальной стоимостью, не содержит информации о ее держателях (все ее использование анонимно). Оборот биткоинов обеспечивают организации и предприниматели, осуществляющие прием криптовалюты в качестве средства платежа за оказанные услуги или предоставленный товар, либо трейдеры, обменивающие их на различные валюты (рубли, доллары США, евро и т.д.) на онлайн-биржах. Отсутствие в системах криптовалюты или отмена несанкционированной транзакций, а фактическое нахождение криптовалюты вне правового поля не предоставляет возможность реализации правовых механизмов обеспечения исполнения обязательств сторонами сделки. При этом биткоины в силу децентрализации не имеют субъекта, обеспечивающего их условную платежеспособность».

Процесс выпуска и обращения биткоинов полностью децентрализован, отсутствует возможность их регулирования, в том числе со стороны государства, также криптовалюта не требует ведения специальной отчетной документации, — говорится в решении.

Хотя официально биткоин в России не запрещён, а операции с ним имеют неопределённый правовой статус, власти всё же достаточно часто принимают решение о блокировке сервисов, связанных с оборотом биткоинов и других криптовалют. РосКомСвобода и Центр защиты цифровых прав добиваются разблокировки двух таких сайтов — bitcoininfo.ru и localbitcoins.com. В январе текущего года Приморский районный суд Санкт-Петербурга уже отказал нам в справедливом рассмотрении дела о неправомерной блокировке портала LocalBitcoins, но мы продолжаем работу в оспаривании незаконного ограничения доступа к этому и другим подобным сайтам.

В случае же с теми сорока онлайн-обменниками прокуратура и суд пришли к поразительному выводу в своём обосновании запрета распространяемой этими сайтами информации:

«Свободное распространение информации об электронной валюте обуславливает активное использование криптовалюты в торговле наркотиками, оружием, поддельными документами и иной преступной деятельности. Данные факты, а также возможность бесконтрольного перевода денежных средств и их последующего обналичивания, служат предпосылками высокого риска потенциального вовлечения криптовалюты в схемы, направленные на легализацию (отмывания) доходов, полученных преступным путём, и финансирование терроризма, что влечет нарушение прав и законных интересов неопределенного круга лиц, получающих доступ к ней, что является основанием для обращения прокурора в суд в соответствии с ч. 1 ст. 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. При таких обстоятельствах, суд полагает заявленные требования подлежащими удовлетворению».

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Очевидно, что в скором времени все вышеперечисленные сайты окажутся в реестре Роскомнадзора.

РосКомСвободе приведённые судом и прокуратурой доводы кажутся сомнительными, а часто применяемая властями формулировка, что какая-либо технология может быть использована злоумышленниками вообще не выдерживает никакой критики — это сродни наказанию за мыслепреступление, т.е. за правонарушение, которое ещё не совершено. Тем более странной выглядит эта аргументация на фоне сделанных ещё осенью прошлого года заявлений Минфина о безопасности биткоина для экономики России, а также тех положительных тенденций в восприятии властями внедрения криптотехнологий, которые наметились в последнее время.

Питерские суды, как мы уже отмечали выше, не в первый раз выносят такие решения. Ведущий юрист РосКомСвободы и Центра защиты цифровых прав Саркис Дарбинян видит в этом нездоровую тенденцию, которая может негативно сказаться на развитии криптотехнологий в России:

«Происходит именно то, о чем мы предупреждали. Питерская машина правосудия продолжает перемалывать в своих жерновах различных субъектов криптоэкономики. После того, как питерские судьи сделали все, чтобы два ранее принятых весьма сомнительных судебных решения о блокировке финской p2p биржи localbitcoins и российского информационно-аналитического портала bitcoininfo.ru не могли быть обжалованы по существу, Санкт-Петербургская прокуратура вместе с судами теперь приступила к штамповке аналогичных актов без каких-либо законных на то оснований. И пока чиновники и медиа-персоны из мира блокчейна поют сладкие песни о том, что никто в России криптовалюты запрещать не собирается и, наоборот, готовится положительный правовой импульс для развития российского криптовалютного рынка, питерские прокуроры продолжают утверждать о незаконности статуса биткоина, подчеркивая его природу “денежного суррогата”. И в этот раз надзорный орган приступил уже к оптовой блокировке сайтов. 40 криптообменных сервисов могут быть заблокированы в самое ближайшеей время».

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«Конечно, мы со своей стороны готовим сейчас жалобы для приостановки исполнения решения суда в отношении веб-сайта нашего клиента, — добавляет он, — и будем продолжать судиться, чтобы вытащить подобные дела из подсудности Санкт-Петербурга суда в Верховный суд в порядке обжалования. Естественно, конечному пользователю блокировку пока еще можно с легкостью обойти. Однако, если с такими решениями не бороться сейчас, то никакого цивилизованного рынка тут не будет, не говоря уже о том, что следующим шагом может начаться настоящая охота на пользователей и представителей крипто-сообщество, для привлечения их личной административной и уголовной ответственности за оборот и пропаганду криптовалют».

Напомним, РосКомСвобода совместно с Центром защиты цифровых прав запустила кампанию по легализации криптовалют в России — «Право на биткоин». Мы хотим добиться официального разъяснения статуса криптовалют в России с помощью судебного прецедента. Наша итоговая цель — сделать криптовалютные сервисы и технологии, на которых они функционируют легальными для использования в нашей стране.

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