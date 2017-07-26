Необходимость получения прокатных удостоверений оставит онлайн-кинотеатры без новых фильмов

Участники рынка интернет-кинотеатров направили министру культуры Владимиру Мединскомму письмо, жалуясь на проблемы, которые влечёт необходимость получения прокатных удостоверений наравне с обычными кинотеатрами. Оформлять такие документы сервисы обязаны с начала года — то есть платить 3,5 тыс. руб. за каждый новый фильм, и развивающиеся онлайн-сервисы уже начали терять аудиторию и выручку. По словам замдиректора по правовым вопросам ivi.ru Михаила Платова, до сих пор не понятно, кто должен предоставлять такие удостоверения — правообладатели или онлайн-кинотеатры? Нормы, описанные в постановлении, по мнению отрасли, не дают ответа на этот вопрос.

«Здесь может быть некий коллапс, — утверждает Платов, — когда большому количеству игроков отрасли потребуется получить прокатные удостоверения на десятки тысяч фильмов. Это миллионы рублей расходов. Если у площадок не будет возможности демонстрировать контент, они будут вынуждены приостановить работу. Это повлияет на аудиторию».

По данным компании J’Son & Partners Consulting, объем рынка онлайн-кинотеатров в России по итогам прошлого года составил примерно 7,5 млн руб. Доходы площадок, работающие по рекламной модели, выросли на 19%, а онлайн-кинотеатров – на 37%, но по словам самих игроков рынка, большинство российских онлайн-кинотеатров остались убыточными.

Подход Минкульта поможет пиратским ресурсам нарастить аудиторию, отметил генеральный директор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин: «Вариант, когда все останется на своих местах, невозможен. Применение этого инструмента угробит отрасль, а неприменение – нарушение закона. Единственный здравый путь – это просто признать, что мера неэффективна и губительна для бизнеса, и внести изменения в полномочия Минкульта. Желание смотреть этот контент никуда не денется, и люди будут ходить к пиратам, увеличивая их аудиторию».

Онлайн-кинопрокатчики отмечают, что пока Минкульт не обращался ни к одной площадке для проверки наличия удостоверений.

Если законодательство останется без изменений, у сервисов есть запасной вариант легальной работы, считает управляющий партнер Коллегии медиаюристов Федор Кравченко: «Прокатные удостоверения оформляет правообладатель. Думаю, что законодательство предусматривает получение одного прокатного удостоверения на Россию для его проката. Но выход есть – оформить себя в качестве СМИ. Речи о том, что телеканалы не могут показывать фильмы, если не оформлено удостоверение, пока Минкульт не ведет».

Прокатчики отмечают, что в выигрыше могут остаться не только пираты, но и зарубежные онлайн-кинотеатры — например, Netflix. В законодательстве не прописано, должны ли они получать прокатные удостоверения.

О необходимости получения онлайн-кинотеатрами прокатных удостоверений стало известно в феврале этого года из из разъяснений Минкульта к уже вступившему в силу постановлению Правительства РФ, внесшего поправки в «Правила выдачи, отказа в выдаче и отзыва прокатного удостоверения на фильм». Согласно новой версии правил, удостоверения обязаны получать прокатчики, планирующие показывать фильм в кинотеатрах, на материальном носителе и «другими техническими способами». В разъяснениях Минкультуры говорится, что под такими способами следует понимать «любые способы демонстрации фильма публике с использованием технических средств, в том числе с использованием сети интернет».

Кинематографисты, прокатчики и интернет-отрасль увидели в инициативах Министерства культуры попытки монополизировать кинорынок и ввести тотальную цензуру в кино. Кинорежиссёр и президент «Артдокфеста» Виталий Манский назвал это катастрофой, вызванной желанием властей полностью «национализировать» российское кино с целью заглушить и в этом секторе массовой культуры право на альтернативное мнение. Продюсер и сценарист Сэм Клебанов уверен, что новые правила осложнят жизнь киноиндустрии. Правда, оговаривается: «Насколько сильно – вопрос реализации этого проекта. Сейчас на онлайн-платформах находятся сотни фильмов, десятки, если не сотни тысяч единиц контента. Кто это перелопатит в Минкульте, а главное – зачем?»

Онлайн-кинотеатры недавно подверглись и без того достаточно жёсткому регулированию со стороны государства. В начале мая текущего года Президент Путин подписал закон «об аудиовизуальных сервисах», который запрещает для онлайн-кинотеатров иностранное владение более 20%, обязывает владельцев аудиовизуальных сервисов устанавливать счётчики посещений сайта из списка рекомендованных Роскомнадзором программ. Также владельцы онлайн-кинотеатров будут обязаны не допускать использование своего аудиовизуального сервиса для «совершения уголовно наказуемых деяний», в том числе «распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности» или же «публично оправдывающих терроризм». Естественно, при желании под «уголовно наказуемые деяния» можно будет подогнать достаточно широкий спектр ранее считавшегося законным видеоконтента.

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