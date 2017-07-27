В Минкомсвязи разработали правила взаимодействия онлайн-кинотеатров с Роскомнадзором

На Федеральном сайте проектов нормативных правовых актов Правительством России размещён проект постановления «О порядке взаимодействия Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзора) с оператором связи, владельцем аудиовизуального сервиса, а также порядке ограничения и возобновления доступа к аудиовизуальному сервису и порядке информирования о таком ограничении». Документ разработан в соответствии с 87-ФЗ «Об обязанностях владельца аудиовизуального сервиса» и утверждает правила взаимодействия Роскомнадзора с оператором связи, владельцем аудиовизуального сервиса, а также правила ограничения и возобновления доступа к аудиовизуальному сервису и информирования о таком ограничении.

Согласно документу, Роскомнадзор направляет владельцу аудиовизуального сервиса (онлайн-кинотеатра) уведомление о включении его в реестр с указанием соответствующих требований, применимых к данным инфоресурсам. Также надзорное ведомство получает полномочия по направлению владельцам онлайн-кинотеатров требований по устранению выявляемых им нарушений; принятия направленного владельцем аудиовизуального сервиса заявления об исключении информационного ресурса из реестра и, соответственно, направления владельцу аудиовизуального сервиса уведомления об исключении информационного ресурса из реестра; направления запросов об «определении провайдера хостинга или иного обеспечивающего размещение аудиовизуального сервиса в сети «Интернет» лицо».

«Уведомление о включении аудиовизуального сервиса в реестр в форме электронного документа на русском и английском языках направляется на адрес электронной почты владельца аудиовизуального сервиса, — говорится в документе, — в том числе указанный им в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 10.5 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», с адреса электронной почты [email protected] и подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций».

Форма уведомления о включении аудиовизуального сервиса в реестр размещается в открытом доступе на официальном сайте Роскомнадзора 87-fz.rkn.gov.ru.

Требование о принятии мер по устранению выявленных нарушений законодательства Российской Федерации направляется на адрес электронной почты владельца с адреса электронной почты [email protected] и подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью замруководителя Роскомнадзора.

Владелец аудиовизуального сервиса должен обеспечить возможность проверки исполнения требования о принятии мер по устранению выявленных нарушений законодательства Роскомнадзором путём предоставления логина и пароля для доступа к аудиовизуальным материалам, размещенным на информационном ресурсе, а также иными способами, позволяющими установить факт исполнения владельцем аудиовизуального сервиса обязанностей, установленных федеральным законом 87-ФЗ.

Оператору связи обеспечивается предоставление следующей информации:

а) доменное имя и (или) сетевой адрес и (или) указатели страниц сайта в сети «Интернет», которые позволяют идентифицировать аудиовизуальный сервис;

б) номер и дата принятия решения об ограничении доступа к аудиовизуальному сервису. Получение оператором связи доступа к указанной информации осуществляется посредством обращения к элементу информационной системы взаимодействия — информационному ресурсу Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, описание которого размещено на сайте в сети «Интернет» vigruzki.rkn.gov.ru.

В документе также приведены «Правила ограничения и возобновления доступа к аудиовизуальному сервису и информировании о таком ограничении». Ограничение доступа к аудиовизуальному сервису осуществляется оператором связи, оказывающим услуги по предоставлению интернета, в соответствии с требованием Роскомнадзора об ограничении доступа к аудиовизуальному сервису, которое принято на основании вступившего в законную силу решения суда.

Роскомнадзор в течение одного рабочего дня после получения вступившего в законную силу решения суда об ограничении доступа к аудиовизуальному сервису направляет оператору связи требование об ограничении доступа к аудиовизуальному сервису. Требование об ограничении доступа ведомство направляет «посредством предоставления оператору связи сведений о доменном имени и (или) сетевом адресе и (или) указателях страниц сайта в сети «Интернет» аудиовизуального сервиса, а также номера и даты принятия решения об ограничении доступа к аудиовизуальному сервису». Получение оператором связи указанной информации «осуществляется посредством обращения к элементу информационной системы взаимодействия — информационному ресурсу Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, описание которого размещено на сайте в сети Интернет vigruzki.rkn.gov.ru». Ограничить доступ к указанному аудиовизуальному сервису оператор обязан в течение суток после получения соответствующего требования.

Роскомнадзор исключает сведения о доменном имени и (или) указателях страниц сайта в сети «Интернет» и (или) сетевом адресе аудиовизуального сервиса, а также номера и даты принятия решения об ограничении доступа к аудиовизуальному сервису из перечня сведений, предоставляемого операторам связи посредством элемента информационной системы взаимодействия — информационного ресурса Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, описание которого размещено на сайте в сети «Интернет» vigruzki.rkn.gov.ru, в следующих случаях и в следующие сроки:

1) в течение трех рабочих дней после исполнения владельцем аудиовизуального сервиса требований, предусмотренных частями 6 и 7 статьи 10.5 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (предоставление данных о владельце сервиса, в частности — об иностранном владении, — после обращения РКН);

2) в течение одного рабочего дня после исключения аудиовизуального сервиса из реестра.

Возобновление доступа к аудиовизуальному сервису осуществляется операторами связи в течение суток ввиду отсутствия сведений об аудиовизуальном сервисе в перечне сведений, предоставляемом операторам связи посредством элемента информационной системы взаимодействия — информационного ресурса Роскомнадзора, информационных технологий и массовых коммуникаций, описание которого размещено на сайте в сети «Интернет» vigruzki.rkn.gov.ru.

РКН посредством сайта в сети «Интернет» 87-fz.rkn.gov.ru предоставляет информацию о факте и основаниях ограничения доступа к аудиовизуальному сервису по запросу, содержащему конкретные доменное имя и (или) указатель страницы сайта в сети «Интернет» или сетевой адрес. Плата за предоставление этой информации не взимается.

Дата окончания публичного обсуждения проекта постановления — 8 августа 2017 года.

Напомним, закон «Об аудиовизуальных сервисах», регулирующий деятельность онлайн-кинотеатров был разработан и пролоббирован российскими монополистами в области медиакоммуникационного рынка — Медиа-коммуникационным союзом. Этим законом введено понятие «аудиовизуальный сервис», устанавливаются обязанности владельцев таких сервисов. Согласно 87-ФЗ, владельцы онлайн-кинотеатров теперь обязаны не допускать использование своего аудиовизуального сервиса для «совершения уголовно наказуемых деяний», в том числе «распространении материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности» или же «публично оправдывающих терроризм».

Кроме того, законом устанавливается, что владеть таким аудиовизуальным сервисом может только российское юридическое лицо, либо же россиянин, который не имеет гражданства другого государства. Иностранцам, в свою очередь, можно будет владеть более 20% сервиса только в случае, если количество пользователей этого аудиовизуального на территории России составляет менее 50% от общего количества его пользователей, — и то лишь в том случае, если это будет согласовано с правительственной комиссией. Все эти ресурсы, согласно документу, включат в специальный реестр, создание и ведение которого поручено Роскомнадзору. В законе также есть пункт, который назван экспертами коррупциногенным — согласно ему, владельцы аудиовизуальных сервисов обязаны установить счётчики посещения сайта из списка программ, которые определит Роскомнадзор.

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