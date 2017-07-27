ФАС заподозрила Яндекс в нарушении антимонопольного законодательства из-за нового слогана

Пользователи интернета на днях заметили изменения на сайте Яндекса — компания решила заменить свой старый слоган «Найдётся всё» на «Поиск №1 в России». Некоторые интернет-эксперты посчитали его менее удачным, чем предыдущий:

Кажется, кто-то из мейлру пришел работать в Яндекс, иначе зачем было менять слоган «Найдётся всё» на дешёвый и понтовый «Поиск №1 в России» pic.twitter.com/54ctEu6sXs — Denis Kryuchkov (@deniskin) 26 липня 2017 р.

Но более скрупулёзно к этой теме решила подойти Федеральная антимонопольная служба (ФАС). По её мнению, новый слоган Яндекса может свидетельствовать о признаках нарушения антимонопольоного законодательства.

«По данному факту ФАС рассматривает возможность применения мер антимонопольного воздействия», — сказали в ведомстве.

Яндекс отреагировал на заявление ФАС достаточно быстро. Компания утверждает, что слоган «Поиск №1 в России» используется временно в рамках рекламной кампании. К тому же, заявила руководитель пресс-службы Яндекса Ася Мелкумова, «по данным всех метрик — Liveinternet, Comscore и других, Яндекс — поиск №1 в России. В июне этого года поисковая доля Яндекса составила 51,3% (данные Liveinternet.ru)».

Рекламная кампания, по её словам, стартовала вчера, и слоган «Поиск №1 в России» — «исключительно на время». «В рамках кампании мы показываем, как поиск «Яндекса» справляется с самыми сложными поисковыми задачами, помогая людям находить что угодно, даже счастье, расположение и взаимопонимание», — сказала Мелкумова.

Закон о защите конкуренции (статья 14.3) запрещает недобросовестную конкуренцию путем некорректного сравнения хозяйствующего субъекта или его товара с другим хозяйствующим конкурентом или его товаром, в том числе путем использования слов «лучший», «первый», «номер один», «самый», «только», «единственный», иных слов или обозначений, создающих впечатление о превосходстве товара или хозяйствующего субъекта, без указания конкретных характеристик или параметров сравнения, имеющих объективное подтверждение, либо в случае, если утверждения, содержащие указанные слова, являются ложными, неточными или искаженными.

Напомним, год назад ФАС по жалобе Яндекса оштрафовала почти на полмиллиарда рублей за нарушение части 1 статьи 10 ФЗ «О защите конкуренции» (злоупотребление доминирующим положением). нарушения Google выразились в предоставлении контрагентам — производителям мобильных устройств для предустановки на мобильные устройства, предназначенные для введения в оборот на территории Российской Федерации, под управлением операционной системы Android (мобильные устройства), магазина приложений Google Play при условиях, включающих в себя обязательную предустановку приложений Google, а также его поисковой системы и их обязательного размещения на приоритетных позициях на домашней странице устройства. Кроме того, действия Google приводили к запрету на предустановку иных приложений других разработчиков. Оспорить в суде решение ФАС компании Google не удалось — компания заплатит штраф и устранит все выявленные нарушения.

Весной Яндекс вместе с ещё несколькими интернет-сервисами был внесён украинскими властями в перечень запрещённых. Под запрет попал целый ряд сервисов Яндекса: сам поисковик, заказ авиабилетов, сервис продажи автомобилей, Яндекс.Деньги, Яндекс.Диск, календарь, Яндекс.Кассы, торговый агрегатор Яндекса, сервис продажи квартир, Яндекс.Метро, онлайн-переводчик, прогноз погоды, агрегатор новостей, служба вакансий, Яндекс.Радио, Яндекс.Такси, афиша Яндекса и т.д. Украинским провайдерам было дано распоряжение блокировать все вышеперечисленные сервисы.

После вступления в силу закона об интернет-агрегаторах (208-ФЗ) в работе Яндекс.Новостей случились странные метаморфозы — некоторые события, связанные с акциями протеста, прошедшими в конце марта в России, были как им, так и многими другими агрегаторами просто «не замечены». Многие пользователи это связали с тем, что данный закон обязывает новостные агрегаторы фильтровать информационный контент.

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