В Госдуме казаков натравливают на интернет

Во время очередного приёма посетителей член Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов встретился с атаманом казачьего общества Юрием Бугаевым. Когда речь зашла о патриотическом воспитании и скрепах, Вострецов предложил казакам обратить свой взор на интернет по части борьбы с клеветой (или тем, что под нею подразумевает депутат):

«Я предлагаю вам сосредоточиться на трёх задачах. Во-первых, противодействовать лживой информации, которая распространяется о нашей стране в том же Интернете. Собрать команду ребят, которые бы отстаивали наши ценности, разъясняли нашу позицию. Думаю, студентам самим это будет интересно делать. Во-вторых, «дальневосточный гектар». И в-третьих, социальная работа. Вы можете взять шефство, например, над домом престарелых. У меня в округе четыре интерната, и там ваша помощь будет кстати».

.

Напомним, идея мониторинга интернета представителями казачества уже начала воплощаться в жизнь с прошлого года усилиями руководства МГУТУ им. К.Разумовского (он же — Первый казачий университет) и Лиги БезИнтернета. Студентам этого вуза, а также его филиалов по всей стране поручено отслеживать незаконный контент в интернете, в том числе социальных сетях, бороться с детской порнографией, «пропагандой нетрадиционных ценностей и экстремистской идеологии», направляя информацию в правоохранительные органы. В «Первом казачьем» считают, что «Влияние информационно-коммуникационных технологий на подрастающее поколение неуклонно возрастает, как и возрастают угрозы, исходящие от них». При этом среди информационных угроз упоминается так называемый «План Даллеса по уничтожению СССР (России)», который хоть и включён в Федеральный список экстремистских материалов, является обычной фальшивкой, скомпилированной из отрывков нескольких литературных произведений.

Чтобы одни киберказаки случайно не затронули сферу влияния других киберказаков, можно одним поручить запрещать, а другим — назидать. Первых можно назвать cybercossacks-young, вторых — cybercossacks-old. Следует также учредить медаль «За участие в диванных боях имени Дениса Давыдова-мл.», вручая за каждые 100 Гигабайт отмониторенной информации.

В создании подобных киберказачьих объединений РосКомСвобода видит большой плюс, поскольку по ходу работы их участникам придётся освоить такие технологии, как VPN, proxy, анонимайзеры, торренты и так далее, что несомненно повысит их цифровую грамотность, о которой недавно говорил замминистра связи Алексей Волин.

Ранее депутаты от «Единой России» внесли в Госдуму законопроект о миллионных штрафах за отказ удалять недостоверную информацию из соцсетей. Предполагается, что пользователи будут жаловаться на посты, которые кажутся им лживыми, а администрация соцсетей должна реагировать на эти обращения. Правительство в отзыве на законопроект посоветовало уточнить, какую именно информацию соцсети и мессенджеры должны будут удалять по требованию пользователей, так как термина «недостоверная информация», которые используют авторы законопроекта, в законодательстве нет, оно носит «субъективный характер». Кроме того, кабмин назвал «необоснованной» процедуру удаления информации по заявлению и заявил, что окончательное решение должен принимать суд. Законопроект был отправлен на доработку и, как обещает первый замглавы фракции «Единой России» Андрей Исаев, будет принят Госдумой в эту осеннюю сессию.

.



.

Читайте также:

Киберказачество пошло в регионы

🔓

Киберказаки займутся изгнанием дьявола из интернета

🔓

Атаманы Оренбуржья «защитят историю от вранья в интернете» с помощью киберказаков

🔓

Единороссы внесли в Госдуму законопроект, жёстко регулирующий деятельность соцсетей

🔓

Власти Белгородчины регламентировали работу интернет-доносчиков

.