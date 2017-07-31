К 5-летию принятия закона о «чёрных списках сайтов»: статистика от Роскомнадзора и от Роскомсвободы

Роскомнадзор за всё время действий законов об ограничении доступа к сайтам с запрещенной в России информацией внёс в соответствующие реестры под блокировку около 275 тыс. сайтов в основном — на основании судебных решений, за пропаганду распространения наркотиков и проведение азартных игр в режиме онлайн, сообщает пресс-служба ведомства.
Пять лет назад, 28 июля 2012 года, Владимир Путин подписал федеральный закон об ограничении доступа к сайтам с запрещенной в России информацией. Закон, который получил неформальное наименование «О чёрных списках сайтов» инициировал создание единого реестра доменных имен, указателей страниц сайтов и сетевых адресов, который позволяет идентифицировать сайты, содержащие запрещенную информацию, решения по которым стал принимать не только суд, но и государственные ведомства. Сначала их было только 3 — Роскомнадзор, Госнаркоконтроль и Роспотребнадзор, но впоследствии к ним прибавились еще Генпрокуратура, Мосгорсуд (решения по «антипиратскому» закону), ФНС и вместо ФСКН назначили МВД. Работу реестр начал 1 ноября 2012 г.
Основными причинами блокировки за всё время функционирования данного закона Роскомнадзор называет пропаганду наркотиков, азартные игры, распространение детской порнографии и призывы к самоубийству. При этом в ведомстве подчеркнули, что значительная часть блокировок была связана с социальными сетями. 178 тысяч адресов были, напротив, исключены из реестра Роскомнадзора после удаления «запрещенной информации».
В целом, представленная Роскомнадзором статистика по вынесенным решениям на 80-90% совпадает с результатами нашего мониторинга функционирования реестров запрещенных сайтов. Если просуммировать число блокируемых интернет-ресурсов прямо сейчас (79493) и тех, что уже исключены из-под блокировки (116980), то по нашим сведениям их получится на текущий момент 196473.
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Расхождение наших данных с официальными числами Роскомнадзора связано с несколькими факторами, главные из которых:
Диаграмма блокировок по ведомствам (на текущий момент):
Диаграмма блокировок по ведомствам (подвергались ограничению ранее):
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Ещё одним важным моментом правоприменения законодательства по блокировкам сайтов — это неправомерное ограничение доступа к тем сайтам, которые не значатся, как запрещенные в России, но которые находятся на тех же IP-адресах, которые внесены в реестр запрещенных сайтов.
Эта статистика никогда не озвучивается со стороны Роскомнадзора. И это понятно: кому хочется признавать, что порядка 98% от числа всех ресурсов, которые подвергаются блокировке в России блокируется неправомерно — просто потому, что делят с запрещенным ресурсом сетевой адрес. И их число на текущий момент составляет — 7 398 901 (за всё время), а прямо сейчас блокировке по IP могут подвергаться 3 910 616 сайтов!
Да, блокируют по IP далеко не все операторы связи, 5 лет назад их было примерно половина, сейчас это число уменьшилось, но тем не менее, каждое попадание в реестр того или иного IP несет угрозу блокировки тем сайтам, которые на нем находятся, а находится их может там и десятки и десятки тысяч.
Типичный недавний пример такой неправомерной блокировки:
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КАК ДЕТСКИЙ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН СТАЛ ТЕРРОРИСТОМ
У меня есть маленький интернет-магазинчик http://littlepirate.ru/, которы…
Опубликовано Павлом Рассудовым 28 июля 2017 г.
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Еще один интернет-портал, который пострадал от такой блокировки «заодно» (digital-books.ru ) уже ждет решения по данному случаю в ЕСПЧ, пройдя все российские судебные инстанции, которые вынесли решения: да, так можно — подвергать в РФ блокировке тот сайт, который не несет в себе запрещенную информацию и претензий к которому нет ни у суда, ни у госведомств. Ну просто — прости, так получилось, российские законы это позволяют делать просто так. Поэтому теперь директор Ассоциации интернет-издателей Владимир Харитонов, владелец неправомерно блокированного подобным образом портала, добивается справедливости в Европейском суде.
Так что проблема неэфемерна, а вполне осязаема для владельцев интернет-ресурсов совершенно разной направленности.
Сводная таблица со статистикой, включающей в себя информацию о числе подвергаемых блокировке добропорядочных интернет-ресурсов, находящихся на тех же IP-адресах, что и внесенные в реестр сайты:
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Если оглянуться на громкие случаи ограничению доступа к информации, то можно вспомнить следующие резонансные события по блокировке:
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А напоследок самое главное: государственные ведомства регулярно предоставляют нам статистику, как отлично они борются блокировками с виртуальными ведьмами и демонами. Сотни тысяч решений! Сотни тысяч побед над темными цифровыми силами!
Но никто не говорит нам, как эти блокировки приводят к спасению жизней, к борьбе с самими преступниками, выявлению банд и их «хозяев», к повышению экономического благосостояния граждан и т.п.
5 лет — вполне уже срок, чтобы представить подобные результаты.
Никто не поясняет, почему мы, как общество, жертвуем своими конституционными правами на доступ и распространение информации, не получая НИЧЕГО взамен.
275 тысяч решений о запрещении информации — 275 тысяч решений о борьбе с нулями и единицами.
Ноль решений — для общественной пользы.
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Что можно сделать:
Кампания в защиту криптовалют
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Защити себя от слежки
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Кампания по реформе копирайта
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Центр защиты цифровых прав
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