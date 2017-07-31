К 5-летию принятия закона о «чёрных списках сайтов»: статистика от Роскомнадзора и от Роскомсвободы

Роскомнадзор за всё время действий законов об ограничении доступа к сайтам с запрещенной в России информацией внёс в соответствующие реестры под блокировку около 275 тыс. сайтов в основном — на основании судебных решений, за пропаганду распространения наркотиков и проведение азартных игр в режиме онлайн, сообщает пресс-служба ведомства.

Пять лет назад, 28 июля 2012 года, Владимир Путин подписал федеральный закон об ограничении доступа к сайтам с запрещенной в России информацией. Закон, который получил неформальное наименование «О чёрных списках сайтов» инициировал создание единого реестра доменных имен, указателей страниц сайтов и сетевых адресов, который позволяет идентифицировать сайты, содержащие запрещенную информацию, решения по которым стал принимать не только суд, но и государственные ведомства. Сначала их было только 3 — Роскомнадзор, Госнаркоконтроль и Роспотребнадзор, но впоследствии к ним прибавились еще Генпрокуратура, Мосгорсуд (решения по «антипиратскому» закону), ФНС и вместо ФСКН назначили МВД. Работу реестр начал 1 ноября 2012 г.

Основными причинами блокировки за всё время функционирования данного закона Роскомнадзор называет пропаганду наркотиков, азартные игры, распространение детской порнографии и призывы к самоубийству. При этом в ведомстве подчеркнули, что значительная часть блокировок была связана с социальными сетями. 178 тысяч адресов были, напротив, исключены из реестра Роскомнадзора после удаления «запрещенной информации».

В целом, представленная Роскомнадзором статистика по вынесенным решениям на 80-90% совпадает с результатами нашего мониторинга функционирования реестров запрещенных сайтов. Если просуммировать число блокируемых интернет-ресурсов прямо сейчас (79493) и тех, что уже исключены из-под блокировки (116980), то по нашим сведениям их получится на текущий момент 196473.

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Расхождение наших данных с официальными числами Роскомнадзора связано с несколькими факторами, главные из которых:

Кроме реестров сайтов, которые отправляются операторам связи на блокировку существует еще т.н. «закрытый реестр», куда помещаются интернет-ресурсы, по которым решения по блокировке со стороны тех или иных госведомств приняты, но еще не истек срок для возможности удаления запрещенного контента со стороны самого сайта или хостера. Т.е. на самом деле решений о признании информации запрещенной существенно больше, чем число заблокированных сайтов — это надо чётко понимать. Многие интернет-ресурсы, в первую очередь российские социальные сети, такие как ВКонтакте, «Одноклассники», «Мой мир» и другие блокируют сами в автоматическом режиме личные страницы, группы и сам контент, который отечественные госведомства считают нарушающим российское законодательство. Поэтому они и не попадают под блокировку, а в статистике от РКН они вполне отражаются. И функционирование такого реестра непрозрачно — весь спектр принимаемых решений, которые не привели к блокировке общество отследить не может. Если такие данные только не раскрывают сами интернет-ресурсы, как, например, это делает Википедия, множество страниц которой были запрещены со стороны ФСКН и Роспотребнадзора и отдельные из них продолжают находится в таком «закрытом реестре» годами без блокировки.

. Непрозрачна методология подсчета вынесенных решений и блокировок. Почему в представленных данных отсутствуют, к примеру, решения по блокировкам интернет-ресурсов со стороны Мосгорсуда по «антипиратскому» закону и требования о немедленных блокировках со стороны Генпрокуратуры по «закону Лугового»? Число коих тоже отнимает существенную часть на диаграммах государственной цензуры интернет-пространства:

Диаграмма блокировок по ведомствам (на текущий момент):

Диаграмма блокировок по ведомствам (подвергались ограничению ранее):

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Ещё одним важным моментом правоприменения законодательства по блокировкам сайтов — это неправомерное ограничение доступа к тем сайтам, которые не значатся, как запрещенные в России, но которые находятся на тех же IP-адресах, которые внесены в реестр запрещенных сайтов.

Эта статистика никогда не озвучивается со стороны Роскомнадзора. И это понятно: кому хочется признавать, что порядка 98% от числа всех ресурсов, которые подвергаются блокировке в России блокируется неправомерно — просто потому, что делят с запрещенным ресурсом сетевой адрес. И их число на текущий момент составляет — 7 398 901 (за всё время), а прямо сейчас блокировке по IP могут подвергаться 3 910 616 сайтов!

Да, блокируют по IP далеко не все операторы связи, 5 лет назад их было примерно половина, сейчас это число уменьшилось, но тем не менее, каждое попадание в реестр того или иного IP несет угрозу блокировки тем сайтам, которые на нем находятся, а находится их может там и десятки и десятки тысяч.

Типичный недавний пример такой неправомерной блокировки:

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КАК ДЕТСКИЙ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН СТАЛ ТЕРРОРИСТОМ У меня есть маленький интернет-магазинчик http://littlepirate.ru/, которы… Опубликовано Павлом Рассудовым 28 июля 2017 г.

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Еще один интернет-портал, который пострадал от такой блокировки «заодно» (digital-books.ru ) уже ждет решения по данному случаю в ЕСПЧ, пройдя все российские судебные инстанции, которые вынесли решения: да, так можно — подвергать в РФ блокировке тот сайт, который не несет в себе запрещенную информацию и претензий к которому нет ни у суда, ни у госведомств. Ну просто — прости, так получилось, российские законы это позволяют делать просто так. Поэтому теперь директор Ассоциации интернет-издателей Владимир Харитонов, владелец неправомерно блокированного подобным образом портала, добивается справедливости в Европейском суде.

Так что проблема неэфемерна, а вполне осязаема для владельцев интернет-ресурсов совершенно разной направленности.

Сводная таблица со статистикой, включающей в себя информацию о числе подвергаемых блокировке добропорядочных интернет-ресурсов, находящихся на тех же IP-адресах, что и внесенные в реестр сайты:

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Если оглянуться на громкие случаи ограничению доступа к информации, то можно вспомнить следующие резонансные события по блокировке:

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А напоследок самое главное: государственные ведомства регулярно предоставляют нам статистику, как отлично они борются блокировками с виртуальными ведьмами и демонами. Сотни тысяч решений! Сотни тысяч побед над темными цифровыми силами!

Но никто не говорит нам, как эти блокировки приводят к спасению жизней, к борьбе с самими преступниками, выявлению банд и их «хозяев», к повышению экономического благосостояния граждан и т.п.

5 лет — вполне уже срок, чтобы представить подобные результаты.

Никто не поясняет, почему мы, как общество, жертвуем своими конституционными правами на доступ и распространение информации, не получая НИЧЕГО взамен.

275 тысяч решений о запрещении информации — 275 тысяч решений о борьбе с нулями и единицами.

Ноль решений — для общественной пользы.

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Что можно сделать:

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Защити себя от слежки

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Кампания по реформе копирайта

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Центр защиты цифровых прав

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