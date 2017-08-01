По решению суда заблокирован сайт Национального фонда демократии

Нижегородский районный суд города Нижний Новгород еще 18 апреля 2016 года принял решение об ограничении доступа к интернет-порталу www.ned.org, который принадлежит международной некоммерческой организации «Национальный фонд

демократии» (NED), штаб-квартира которой находится в США.

Роскомнадзор обработал данное решение суда только больше, чем через год и первый раз в реестре запрещенных сайтов информация о блокировке данного ресурса появилась 18 июля текущего года.

А 31 июля надзорное ведомство дополнило блокировку сайта NED новыми IP-адресами:

reestr.rublacklist.net/rec/198712

.

Отслеживать внесение новых ресурсов NED можно будет по данной выборке.

Это первый случай блокировки интернет-ресурсов организаций, которые были признаны нежелательными в России.

Организация NED основана в 1983 году Конгрессом США для продвижения демократии. Своей миссией фонд называет «содействие становлению и развитию демократии и свободы во всём мире». Предоставляет денежные субсидии исследователям в области «развития демократии и прав человека» в Центральной и Восточной Европе, Азии, Ближнем Востоке, Африке, Латинской Америке и Евразии.

Российский фонд финансировал Московскую Хельсинскую группу Людмилы

Алексеевой и движение «За права человека» Льва Пономарёва (данные из Википедии).

Среди финансируемых ранее Фондом организации также числился Аналитический центр Юрия Левады, результатами соцопросов которого пользовались долгое время различного рода российские политики, журналисты, аналитики и т.п.

28 июля 2015 года Генпрокуратура РФ признала деятельность российского

отделения организации нежелательной на территории страны и в соответствии с

Федеральным законом №272-ФЗ от 28.12.2012 г. призвала Минюст включить Фонд в

соответствующий перечень («патриотический лист»), что и было сделано на

следующий день после выхода решения Генпрокуратуры.

Американский фонд стал первой организацией, признанной на территории РФ нежелательной. Всего таких организаций на текущий момент 11 и российские органы власти могут заблокировать их интернет-ресурсы в соответствии с Федеральным законом 129-ФЗ от 23.05.2015 г.:

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Вполне вероятно, что какие-то судебные решения по ряду интернет-ресурсов данных организаций уже состоялись, но Роскомандзор по каким-то своим основаниям ещё не приступил к их обработке и в несению в реестр по блокировке.

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