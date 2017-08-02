Система предфильтрации всея Руси

Новая система фильтрации интернет-трафика, которая должна «защитить детей от негативного и опасного контента», появится в России в 2020 году в рамках программы «Цифровая экономика», которая была подписана на днях премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. Согласно тексту документа, до конца I квартала 2019 года должна быть разработана архитектура и прототип НаСФИТ, определены необходимые ресурсы, и до конца I квартала 2020 года система должна быть введена в эксплуатацию.

Основными лоббистами такой системы на протяжении пяти лет выступают «Лига Безопасного интернета» и сенатор Елена Мизулина, которые участвовали в разработке первого закона, который ввёл цензуру в Рунете — 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», больше известный как закон «О чёрных списках». В 2012 году в Рунете, согласно закон 139-ФЗ, появился единый реестр запрещённой информации, ведением которого занимается Роскомнадзор.

ЛБИ уже давно также лоббирует и идею предфильтрации Рунета на законодательном уровне, а также пытается распространить своё влияние на смежные государства.

По словам главы «Лиги БезИнтернета», сейчас обсуждаются два варианта реализации национальной системы фильтрации:

1. Фильтрация трафика только в образовательных учреждениях,

2. Фильтрация по умолчанию для всех пользователей Рунета.

Вполне предсказуемо лоббисты ограничений интернета в России прикрываются заботой о детях, хотя их об этом вряд ли кто-то просил. Давыдов, которого печальный опыт как Роскомнадзора, так и свой собственный ничему не учит, предлагает ввести «белый список» разрешённых сайтов. Идею «Лиги БезИнтернета» поддерживает и Елена Мизулина. В течение пяти лет они лоббировали эту инициативу, но только сейчас идея фактической изоляции российского сегмента интернета нашла понимание у властей. Причём если будет принят второй вариант реализации НаСФИТ, «защита» от вредоносной информации коснётся по умолчанию сразу всех россиян. В видении Давыдова система должна работать в формате «белого списка»:

«Граждане смогут посещать сайты из «белого списка», а чтобы получить доступ к нефильтрованному контенту, нужно будет написать заявление интернет-провайдеру или снять соответствующую галочку в личном кабинете».

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В работе подгруппы, разрабатывающей в программе «Цифровая экономика» раздел по информационной безопасности, принял участие одиозный IT-деятель Игорь Ашманов, также прославившийся желанием приложить руку к жёсткому цензурированию Рунета. По его словам, в версии документа за май текущего года пункт о создании НаСФИТ отсутствовал — видимо, в ушедший из Минкомсвязи документ этот пункт добавили уже в правительстве.

Нечистоплотная работа с документами на высшем уровне происходит, стоит заметить, уже не в первый раз. Так, летом прошлого года Роспотребнадзор при работе с законопроектом о регулировании «товарных агрегаторов» пошёл на фактический подлог документа, вернув вычеркнутые правительственными экспертами и отраслевиками пункты.

Как отмечается в отраслевой интернет-прессе, такого развития событий следовало ожидать, поскольку исходя из документов «мозгового штурма» программы «Цифровая экономика», власти копируют китайское законодательство в вопросе регулирования интернета, где фильтрация трафика осуществляется достаточно эффективно. Правда, с последним утверждением можно поспорить, поскольку несмотря на колоссальный опыт в цензурировании китайского сегмента Сети, обходить блокировки правительства китайским пользователям всё же удаётся — в частности, благодаря сервисам VPN, с которыми власти КНР справиться не смогли. Им, напомним, больше ничего уже не осталось, как топорными административными методами выдавливать данные сервисы из китайских магазинов приложений. Прискорбно, но некоторые мировые интернет-корпорации пошли на поводу у апологетов цензуры из Поднебесной, удалив соответствующие приложения из своих онлайн-магазинов.

Их российские коллеги совершенно очевидно взяли курс на полную изоляцию Рунета, поскольку в России была принята соответствующая изоляционистская Доктрина информационной безопасности, а недавно Президент подписал крайне регрессивные и репрессивные законы о внесудебной блокировке «зеркал» пиратских сайтов, о деанонимизации пользователей мессенджеров, о жёстком регулировании VPN, анонимайзеров и поисковиков, а также о безопасности Критической информационной инфраструктуры. «Аппетиты» властей относительно интернета на этом не заканчиваются — глава комитета Госдумы по инфополитике Леонид Левин недавно анонсировал регулирование «Больших данных», блокчейна и других связанных с работой интернета отраслей.

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