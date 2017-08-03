Википедию хотят государственно верифицировать

Председатель «Российского общества «Знание»», созданного в декабре 2015 года указом Владимира Путина, и одновременно депутат Госдумы Любовь Духанина отметила, что достоверность информации в открытых источниках — один из важнейших вопросов.

«Wikipedia — это серьёзная тема, — заявила она, — потому что это открытое пространство. В условиях современности действительно должен быть абсолютно открытый доступ к знаниям, и он должен быть доступным, но знания должны быть всё-таки верифицированы. Поэтому вопрос верификации понимания, насколько ты используешь достоверные знания, сегодня один из вопросов для всех. Мы рассматриваем это как один из наших возможных проектов, будем его обсуждать, но мы не планируем сделать это за один день и тотально, будем обсуждать с экспертами. Может быть, возьмём какое-то одно направление, например, естественнонаучные дисциплины, и проработаем вместе с учёными».

По словам Духаниной, из-за неточностей в Wikipedia выпускники зачастую допускают ошибки на экзаменах:

«В прошлом году на ЕГЭ выпускниками использовался один тезис, который был напечатан в Википедии, по поводу хвойных деревьев, вместо того, чтобы опереться на литературный материал конкретного произведения. И их ответ не был засчитан, потому что Википедия давала три варианта хвойного дерева, а в литературном произведении — по-моему, это было произведение Платова — указывалось только

одно хвойное дерево».

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Не совсем понятно, что имеет в виду госпожа депутат, какого рода «верификация» задумана властями на этот раз? Планируется ли это очередная мера давления на свободную энциклопедию административными методами со всеми присущими этому угрозами блокировок? Или «Знание» совместно с другими государственными институтами, ответственными за образование, создаст альтернативный источник получения школьниками и выпускниками информации, данные из которого будут считаться «каноничными», как это было, например, в СССР? Почему также данное общество, учредителем которого стало Минобрнауки, сначала не разберётся с грубыми ошибками и неточностями в школьных учебниках, которые родители школьников и выпускников находят каждый год, но ответственные за образование

ведомства не реагируют на эти жалобы?

Тем временем, 1 августа стала известна и позитивная новость для развития Википедии в России — НП «Викимедиа РУ», которое развивает все википедийные проекты в нашей стране, выиграло грант от Президента РФ в размере 8 990 775 рублей. Это следует из «Перечня победителей I конкурса 2017», размещённого на сайте президентскиегранты.рф.

«Проект называется «Открытая библиотека». Заключается он в работе с библиотеками и другими институциями, у которых есть огромные массивы произведений, срок авторско-правовой охраны которых истёк либо которые могут распространяться на условиях открытых лицензий; а также с экспертным сообществом и обществом в целом. Основное препятствие такому распространению — незнание правовых и технологических основ такого распространения, боязнь людей погружаться в сложную незнакомую тему. В рамках проекта планируется изучить реальный объём массива произведений и места их хранения; создать ряд информационных материалов и технологических решений; провести мастер-классы и иную работу, служащую увеличению компетентности у представителей библиотечного сообщества и других архивов в вопросе распространения свободных произведений, а также умения пользоваться этими материалами у обычных людей. Надеемся, что это позволит не дать пропасть огромному пласту произведений и информации, и послужит как сохранению истории и культуры, так и развитию». Директор НП «Викимедиа РУ» Владимир Медейко

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Мы поздравляем российское вики-сообщество с этим и пожелаем развития данного нужного проекта в России!

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