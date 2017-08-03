Видеоэксперименты со взрывами закончились четырьмя годами условно и крупным штрафом

Новокузнецкий районный суд Кемеровской области приговорил к четырём годам условного срока и штрафу в 250 тысяч рублей обоих участников youtube-канала «Эксперимент-TV», посмевших провести эксперимент по созданию «взрывчатого вещества» и выложить его в интернете. Двое новокузнецких видеоблогеров приобрели химические реактивы и, пользуясь инструкциями из интернета, по версии правоохранителей, «стали готовить взрывчатое вещество» — свою работу они назвали «Шаурма из анальгина и гидроперита». Сначала новокузнечане делали мелкие петарды и дымовые шашки, а потом перешли на «что-то посерьёзнее». В итоге их ролики попали в поле зрения ФСБ, после чего оба видеоблогера были задержаны, а найденное вещество эксперты признали пригодным для взрыва.

Интересен тот факт, что подобных «рецептов» в Сети выложено великое множество, в том числе и на YouTube, причём назвать «взрывчатым» описанное выше вещество можно с натяжкой, поскольку в большинстве случаев оно использовалось для создания так называемой «дымовухи». Но, тем не менее, в отношении обоих мужчин было возбуждено дело за незаконное изготовление и хранение взрывчатых веществ. Как указано на официальном Правоохоанительном портале Кузбасса, в суде блогеры свою вину признали, уточнив, что не знали о противозаконности своих действий, однако суд вынес обвинительный вердикт.

Стоит заметить, правоохранители уже давно начали борьбу против контента, в котором размещается информация о приготовлении «взрывчатых веществ», при этом под запрет порой попадают энциклопедические сведения о создании «чёрного пороха», а также форумы пиротехников.

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