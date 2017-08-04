Роскомнадзор выставил на общественное обсуждение порядок блокировки «зеркал»

Соответствующий проект приказа согласно исполнения федерального закона от 01.07.2017 г. №156-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»» опубликован Роскомнадзором на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Данный закон «о блокировке зеркал пиратских сайтов» был подписан президентом РФ 1 июля и вступает в силу 1 октября текущего года. Данный закон был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации в июне этого года.

Как сказано в пояснительной записке, данный проект приказа должен утвердить «порядок направления Роскомнадзором операторам поисковых систем, распространяющим в Интернете рекламу, которая направлена на привлечение внимания потребителей, находящихся в на территории РФ, в электронном виде требования о прекращении выдачи сведений о доменном имени и об указателях страниц сайтов в Сети, на которых неоднократно и неправомерно размещалась информация, содержащая объекты авторских и (или) иных смежных прав, или информация, необходимая для их получения с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе в Интернете, а также требования о прекращении выдачи сведений о доменном имени и об указателях страниц сайта, сходного до степени смешения с сайтом в Интернете, доступ к которому ограничен по решению Мосгорсуда в связи с неоднократным нарушением авторских и (или) смежных прав».

Проект приказа предполагает, что надзорное ведомство направляет операторам поисковых систем требование об удалении из поисковой выдачи «зеркал» пиратских сайтов в течение суток с момента поступления в РКН решения Мосгорсуда или мотивированного решения Минкомсвязи РФ.

«Требования о прекращении выдачи сведений о доменном имени и указателях страниц сайтов в Сети, на которых неоднократно и неправомерно размещалась информация, содержащая объекты авторских и (или) смежных прав, или информация, необходимая для их получения с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе — сети «Интернет», формируется Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций в течение суток с момента поступления по системе взаимодействия вступившего в законную силу решения Мосгорсуда о постоянном ограничении доступа к сайту в сети «Интернет»», — говорится в документе.

Требования о прекращении выдачи сведений о доменном имени и об указателях страниц сайта, сходного по степени смешения с сайтом и в Сети, доступ к которому ограничен по решению Мосгорсуда, формируются Роскомнадзором в течение суток с момента поступления по системе взаимодействия мотивированного решения федерального органа исполнительной власти (Минкомсвязи), осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию с сфере массовых коммуникаций и средств массовой информации, о признании сайта в сети «Интернет» копией заблокированного сайта. Данное требование формируется на русском и английском языках, подписывается квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица Роскомнадзора и должно содержать дату и номер решения суда или мотивированного решения соответствующего министерства, а также перечень подлежащих удалению доменных имён и указателей страниц пиратских сайтов.

Эти требования, сказано в документе, направляются поисковику по системе взаимодействия. При отсутствии такой системы требования направляются любым доступным способом, позволяющим подтвердить получение требования, в том числе на адрес электронной почты оператора поисковой системы.

Дата окончания общественного обсуждения данного проекта приказа РКН — 16 августа. Каждый может высказать свои замечания и предложения по тексту документа.

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