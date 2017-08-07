Анонсирована защищённая точка доступа Karma Black с поддержкой Tor и анонимности

Анонсировано техническое устройство, потенциально интересное для тех, кто заинтересован в своей сетевой безопасности — точка доступа в Сеть под названием Karma Black, позиционируемая как самая защищенная в своем сегменте. В список ее характеристик входит нативная поддержка Tor и VPN, и в дополнение к ней имеется встроенный блокировщик рекламы и защита от вредоносов.
Good Karma From Verge…https://t.co/Fzxk31SYZ4#karmawifi#karmablack#hotspot#mobiledata
— Karma (@yourKarma) August 4, 2017
Клиентам компания обещает шифрование сетевой активности, физического местоположения, личности, и, помимо прочего, защиту от агрессивной рекламы и вредоноского ПО. Насколько обещанное будет исполнено, сейчас сказать трудно, но уже в сентябре Karma Black появится в продаже.
.
«Karma Black — это как плащ-невидимка для наших клиентов, которые занимаются серфингом в публичном пространстве интернета из любого места».
.
Компания пока не детализирует подробности спецификации оборудования или его цены на данный момент.
Компания также позиционирует запуск своего нового продукта в качестве ответа на отмену правил FCC, которые запрещали интернет-провайдерам продавать данные о клиентах рекламодателям. Другими словами, Karma между строк предлагает пользователям «оторвать слишком длинный нос телекоммуникационным компаниям».
Возможности Karma Black направлены на борьбу с отслеживанием поведения пользователей. Компания говорит, что представила устройство в ответ на «растущие потребности клиентов».
«Karma стремится защищать конфиденциальность своих клиентов даже перед лицом связанных с регулированием трудностей, — сказал Тодд Уоллес (Todd Wallace), генеральный директор компании. — Пребывание «вне идентификации сети» при сёрфинге публичного интернет-пространства становится всё более важным для людей, которые верят, что быть в Сети — не значит отказываться от права на частную жизнь».
Устройства Karma Mobility уникальны тем, что точка доступа не защищена паролем. Любой может подключиться к ней, войти в аккаунт Karma и попасть в Сеть. Владелец устройства при этом получает бонусный анонимный трафик за каждого, с кем делится Интернетом.
Компания сказала, что работала над Karma Black на протяжении долгих месяцев. До конца августа она собирается анонсировать обновления платформы, включая новые партнёрские сервисы и приложения.
Ситуация не только в отечественном, но и в мировом интернете становится все менее демократичной. И на возвращении свободы и анонимности многие компании строят свои стратегии. Например, Telegram Павла Дурова по большей части стал популярен из-за отказов идти с властями на сделки, затрагивающие пользовательские данные. Интернет поисковик DuckDuckGo также набрал свою аудиторию из-за того, что не собирает о пользователе никаких данных, заявляя, что возвращает приватность людям.
Но есть сомнения в том, что данное устройство сможет работать корректно в странах с цензурируемым интернетом. Модемы же Karma не совсем автономны: они работают только в паре с тарифным планом, который предоставляет компания. То есть Karma выступает не только как поставщик оборудования, но и в качестве провайдера, а российский закон, который вступит в силу в ноябре 2017, обязывает провайдеров блокировать средства обхода блокировок. С такой же ситуацией компании пришлось бы столкнуться в Китае, где VPN уже под запретом. По крайней мере, технология работы подобного устройства в странах с государственно-регулируемым интернетом пока не совсем понятна.
.
Читайте также:
«Просто дайте мне уединиться» — учёные выяснили, почему пользователи стремятся к анонимности
🔓
Как провайдера смутил зашифрованный трафик пользователя. Случай из Томска
🔓
Сервисы VPN обвиняют Apple в поддержке государственной цензуры в Китае
🔓
Роскомнадзор разделил анонимность на «преступную» и «во благо»
🔓
Брянская пиццерия пострадала за свободный Wi-Fi
.