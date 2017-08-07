Анонсирована защищённая точка доступа Karma Black с поддержкой Tor и анонимности

Анонсировано техническое устройство, потенциально интересное для тех, кто заинтересован в своей сетевой безопасности — точка доступа в Сеть под названием Karma Black, позиционируемая как самая защищенная в своем сегменте. В список ее характеристик входит нативная поддержка Tor и VPN, и в дополнение к ней имеется встроенный блокировщик рекламы и защита от вредоносов.

Клиентам компания обещает шифрование сетевой активности, физического местоположения, личности, и, помимо прочего, защиту от агрессивной рекламы и вредоноского ПО. Насколько обещанное будет исполнено, сейчас сказать трудно, но уже в сентябре Karma Black появится в продаже.

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«Karma Black — это как плащ-невидимка для наших клиентов, которые занимаются серфингом в публичном пространстве интернета из любого места».

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Компания пока не детализирует подробности спецификации оборудования или его цены на данный момент.

Компания также позиционирует запуск своего нового продукта в качестве ответа на отмену правил FCC, которые запрещали интернет-провайдерам продавать данные о клиентах рекламодателям. Другими словами, Karma между строк предлагает пользователям «оторвать слишком длинный нос телекоммуникационным компаниям».

Возможности Karma Black направлены на борьбу с отслеживанием поведения пользователей. Компания говорит, что представила устройство в ответ на «растущие потребности клиентов».

«Karma стремится защищать конфиденциальность своих клиентов даже перед лицом связанных с регулированием трудностей, — сказал Тодд Уоллес (Todd Wallace), генеральный директор компании. — Пребывание «вне идентификации сети» при сёрфинге публичного интернет-пространства становится всё более важным для людей, которые верят, что быть в Сети — не значит отказываться от права на частную жизнь».

Устройства Karma Mobility уникальны тем, что точка доступа не защищена паролем. Любой может подключиться к ней, войти в аккаунт Karma и попасть в Сеть. Владелец устройства при этом получает бонусный анонимный трафик за каждого, с кем делится Интернетом.

Компания сказала, что работала над Karma Black на протяжении долгих месяцев. До конца августа она собирается анонсировать обновления платформы, включая новые партнёрские сервисы и приложения.

Ситуация не только в отечественном, но и в мировом интернете становится все менее демократичной. И на возвращении свободы и анонимности многие компании строят свои стратегии. Например, Telegram Павла Дурова по большей части стал популярен из-за отказов идти с властями на сделки, затрагивающие пользовательские данные. Интернет поисковик DuckDuckGo также набрал свою аудиторию из-за того, что не собирает о пользователе никаких данных, заявляя, что возвращает приватность людям.

Но есть сомнения в том, что данное устройство сможет работать корректно в странах с цензурируемым интернетом. Модемы же Karma не совсем автономны: они работают только в паре с тарифным планом, который предоставляет компания. То есть Karma выступает не только как поставщик оборудования, но и в качестве провайдера, а российский закон, который вступит в силу в ноябре 2017, обязывает провайдеров блокировать средства обхода блокировок. С такой же ситуацией компании пришлось бы столкнуться в Китае, где VPN уже под запретом. По крайней мере, технология работы подобного устройства в странах с государственно-регулируемым интернетом пока не совсем понятна.

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