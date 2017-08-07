Роскомнадзор опубликовал проект приказа о порядке идентификации запрещённых сайтов

Основанием для разработки проекта нового правового акта стала часть 21 статьи 9 Федерального закона №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» в редакции от 29 июля 2017 года, которая вступит в силу своей новой редакцией 1 ноября 2017 года и будет звучать так:

«21. Порядок идентификации информационных ресурсов в целях принятия мер по ограничению доступа к информационным ресурсам, требования к способам (методам) ограничения такого доступа, применяемым в соответствии с настоящим Федеральным законом, а также требования к размещаемой информации об ограничении доступа к информационным ресурсам определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи».

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Т.е. самому Роскомнадзору отдали право разработать порядок идентификации интернет-ресурсов и сервисов, которые определяются, как запрещенные по любым из существующих оснований (как в случае судебных решений, так и со стороны государственных органов, которые наделены такими полномочиями).

Согласно пояснительной записке к проекту, порядком «определяется механизм идентификации информационных ресурсов в целях принятия ресурсов по сетевому адресу и (или) доменному имени, и (или ) указателю страницы в информационно-коммуникационной сети «Интернет»».

«В соответствии с Порядком, — отмечает надзорное ведомство, — идентификация осуществляется в два этапа в рамках которых уполномоченными должностными лицами Роскомнадзора при помощи программного обеспечения осуществляется визуальная сверка информации, размещённой по сетевому адресу и (или) доменному имени, и (или) указателю страницы сайта в информационно-коммуникационной сети «Интернет» с информацией, послужившей основанием для принятия мер об ограничении доступа к информационным ресурсам, устанавливается корректность указания сетевого адреса, и (или) доменного имени, и (или) указателя страницы в интернете в документах, являющихся основаниями для принятия мер по ограничению доступа к информационным ресурсам, а также принимается решение о возможности идентификации информационного ресурса по сетевому адресу и (или) доменному имени, и (или) указателю страницы сайта в Сети».

Согласно проекту приказа, идентификация информационных ресурсов «в целях принятия мер по ограничению доступа к информационным ресурсам осуществляется должностными лицами РКН, оператором реестра [запрещённых сайтов] либо иными уполномоченными Роскомнадзором лицами при поступлении:

соответствующих решений уполномоченных органов, указанных в правилах создания, формирования и ведения «Единого реестра доменных имён, указателей страниц сайтов в Интернете, позволяющих идентифицировать сайты в Сети, содержащие запрещённую на территории РФ информацию;

решений судов о признании соответствующей информации запрещённой на территории России;

требований Генпрокурора и его заместителей;

при возникновении иных оснований для принятия мер по ограничению доступа».

К слову, очень сомнительным является последний пункт. Что за «иные основания для принятия мер по ограничению доступа»? Это идёт как-то мимо законодательной базы.

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Идентификация информационных ресурсов осуществляется по сетевому адресу и (или) доменному имени, и (или) указателю страницы в Интернете.

Идентификация осуществляется в два этапа:

На первом этапе должностное лицо структурного подразделения РКН (далее — уполномоченное лицо), осуществляющего применение 149-ФЗ с использованием программного обеспечения (ПО) обращается к указанному в документах, являющихся основанием для принятия мер по ограничению доступа. В случае обнаружения соответствующего сайта в интернете, уполномоченное лицо осуществляет визуальную сверку информации, размещённой там с информацией, послужившей основанием для принятия мер по ограничению доступа. В случае соответствия такой информации, сетевой адрес и (или) доменное имя, и (или) указатель страницы сайта в интернете признаются идентифицированными. В случае, если в результате обращения с использованием ПО к указанному в документах, являющихся основанием для блокировки, уполномоченным лицом устанавливается ошибка в указании сетевого адреса и (или) доменного имени, и (или) указателя страницы сайта в интернете, уполномоченное лицо проверяет корректность воспроизведения сетевого адреса и (или) доменного имени, и (или) указателя страницы сайта в документах, являющихся основанием для принятия мер по ограничению соответствующего доступа. В случае выявления ошибок в сетевого адреса, доменного имени, указателя страницы сайта, уполномоченное лицо самостоятельно выявляет вышеупомянутые данные в интернете и составляет акт выявленных несоответствий.

В рамках второго этапа акт выявленных несоответствий направляется начальнику структурного подразделения Роскомнадзора, осуществляющего применение Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (далее — начальник структурного подразделения), для принятия решения об идентификации информационного ресурса, сведения о котором содержат ошибки.

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Решение об идентификации информационных ресурсов принимается в течение суток с момента поступления начальнику структурного подразделения документов, являющихся основаниями для принятия мер по ограничению доступа к информационным ресурсам, сетевому адресу и (или) доменному имени, и (или) указателю страницы сайта в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

Дата окончания общественного обсуждения данного проекта документа — 17 августа 2017 года.

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