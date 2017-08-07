Роскомнадзор опубликовал проект приказа о порядке идентификации запрещённых сайтов

Основанием для разработки проекта нового правового акта стала часть 21 статьи 9 Федерального закона №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» в редакции от 29 июля 2017 года, которая вступит в силу своей новой редакцией 1 ноября 2017 года и будет звучать так:
«21. Порядок идентификации информационных ресурсов в целях принятия мер по ограничению доступа к информационным ресурсам, требования к способам (методам) ограничения такого доступа, применяемым в соответствии с настоящим Федеральным законом, а также требования к размещаемой информации об ограничении доступа к информационным ресурсам определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи».
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Т.е. самому Роскомнадзору отдали право разработать порядок идентификации интернет-ресурсов и сервисов, которые определяются, как запрещенные по любым из существующих оснований (как в случае судебных решений, так и со стороны государственных органов, которые наделены такими полномочиями).
Согласно пояснительной записке к проекту, порядком «определяется механизм идентификации информационных ресурсов в целях принятия ресурсов по сетевому адресу и (или) доменному имени, и (или ) указателю страницы в информационно-коммуникационной сети «Интернет»».
«В соответствии с Порядком, — отмечает надзорное ведомство, — идентификация осуществляется в два этапа в рамках которых уполномоченными должностными лицами Роскомнадзора при помощи программного обеспечения осуществляется визуальная сверка информации, размещённой по сетевому адресу и (или) доменному имени, и (или) указателю страницы сайта в информационно-коммуникационной сети «Интернет» с информацией, послужившей основанием для принятия мер об ограничении доступа к информационным ресурсам, устанавливается корректность указания сетевого адреса, и (или) доменного имени, и (или) указателя страницы в интернете в документах, являющихся основаниями для принятия мер по ограничению доступа к информационным ресурсам, а также принимается решение о возможности идентификации информационного ресурса по сетевому адресу и (или) доменному имени, и (или) указателю страницы сайта в Сети».
Согласно проекту приказа, идентификация информационных ресурсов «в целях принятия мер по ограничению доступа к информационным ресурсам осуществляется должностными лицами РКН, оператором реестра [запрещённых сайтов] либо иными уполномоченными Роскомнадзором лицами при поступлении:
К слову, очень сомнительным является последний пункт. Что за «иные основания для принятия мер по ограничению доступа»? Это идёт как-то мимо законодательной базы.
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Идентификация информационных ресурсов осуществляется по сетевому адресу и (или) доменному имени, и (или) указателю страницы в Интернете.
Идентификация осуществляется в два этапа:
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Решение об идентификации информационных ресурсов принимается в течение суток с момента поступления начальнику структурного подразделения документов, являющихся основаниями для принятия мер по ограничению доступа к информационным ресурсам, сетевому адресу и (или) доменному имени, и (или) указателю страницы сайта в информационно-коммуникационной сети «Интернет».
Дата окончания общественного обсуждения данного проекта документа — 17 августа 2017 года.
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