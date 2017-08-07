Британия приравняет к личным данным IP, cookies и заставит соцсети удалять информацию о пользователях

Разрабатываемый правительством Великобритании законопроект предполагает упрощение процедуры, которая позволит детям после достижения совершеннолетия требовать удаления своих фотографий, опубликованных в соцсетях их родителями или опекунами. Также он предлагает расширить понятие персональных данных, включив в него IP-адреса, файлы cookie и ДНК.

В целом законопроект интегрирует общие правила защиты данных ЕС (GDPR) в законодательство Великобритании и является частью пересмотра законов Соединённого королевства о защите данных, подготовленных госминистром по цифровым технологиям Мэттом Хэнкоком (Matt Hancock).

Хэнкок считает, что «Новый закон даст людям больше контроля над их данными, подготовив также страну для выхода из ЕС. Законопроект о защите данных даст нам один из самых динамичных пакетов законов о данных в мире».

Технологические компании должны будут получать от пользователей специальное разрешение на сбор их личных данных, а не ограничиваться флажками «я согласен» под списком условий. В случае серьёзных нарушений новых правил Управление по информации (ICO) сможет налагать на компании штрафы в размере до $22,2 млн или 4% их дохода.

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