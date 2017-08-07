Русскоязычная Wikipedia получила от Яндекса 3,5 млн рублей

Яндекс стал спонсором некоммерческого партнерства «Викимедиа РУ» — российского отделения Wikimedia Foundation, управляющего онлайн-энциклопедией «Википедия». Сумма пожертвования составила 3,5 млн руб., уточнил исполнительный директор «Викимедиа РУ» Станислав Козловский.

В комментариях российским информагентствам исполнительный директор НП «Викимедиа РУ» Станислав Козловский заявил, что деньги пойдут «на развитие не только Википедии на русском языке, но и других проектов Викимедиа — Викиновости, Викигид, Викиданные, Викитека, Викисловарь и т. д.»

НП «Викимедиа РУ» осуществляет поддержку проектов Wikimedia Foundation с 2008 года и является ее официальным представительством в России. Wikimedia Foundation принадлежат серверы и право на товарные знаки. В каждой стране организуется одно отделение Wikimedia, которое получает право на использование всей символики и занимается поддержкой проектов Wikimedia на языках своей страны.

Сумма, полученная от Яндекса, является крупнейшей, полученной НП «Викимедиа РУ» от физических и юридических лиц, однако в разы меньше, чем данное НП получило от Президента России Владимира Путина накануне — 8,9 миллиона рублей, которые пойдут на развитие онлайн-библиотеки, где пользователи могли бы получать знания из старых книг. Организация отметила, что большинство цифровых произведений находятся в «полупиратском» виде и могут исчезнуть в любой момент. Исполнительный директор «Викимедиа РУ» Станислав Козловский заявил, что это первый президентский грант, который получила организация:

«У нас заканчивались деньги и шла речь о том, что бюджет полностью закончится к середине 2017 года. Мы обратились к «Яндексу», который согласился помочь. Деньги пойдут на оплату офиса, бухгалтерии, зарплат сотрудникам — расходы, на которые никто, как правило, денег не даёт».

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Деньги потратят только в рамках заявки на грант — их нельзя будет направить на другие цели организации.

«Вероятно, скоро появится информация о планируемых программах и расходах», — сказано в официальном канале «русской Вики» в Telegram.

На Википедию прямо стали сыпаться гранты и денежные предложения :)

Тайные олигархи решили купить всю Википедию ;) pic.twitter.com/bKEofrFwpw — Стас Козловский (@stas_kozlovskiy) August 7, 2017

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