Закон США о санкциях против России, Ирана и КНДР коснётся и криптовалют

Конгресс США в конце прошлого месяца согласовал законопроект о новых санкциях в отношении России, Ирана и Северной Кореи. Имевший политически противоречивое развитие документ проходил рассмотрение на фоне расследования предполагаемого вмешательства Российской Федерации в президентские выборы 2016 года и заявленного ранее противодействия администрации Трампа введению новых санкций против нашей страны. Но, в конце концов, Президент США вынужден был подписать законопроект на прошлой неделе, хотя и раскритиковал эту меру в сопроводительном заявлении о подписании. Особый интерес в утверждённом Трампом документе представляет пункт, в котором говорится о выработке национальной стратегии безопасности с целью борьбы с терроризмом и сопутствующими видами незаконного оборота денежных средств.

Controversial US Sanctions Bill Calls for Cryptocurrency Research https://t.co/eCIiDfPzsd via @CoinDesk — Stephen Ghigliotty (@Ghigliotty) 8 серпня 2017 р.

В частности, отмечается необходимость

«…дискуссий и сбора данных относительно трендов в области незаконного оборота денежных средств, включая такие развивающиеся формы передачи ценностей, как так называемые криптовалюты…».

Первоначальный проект национальной стратегии безопасности США должен быть представлен Конгрессу в течение следующего года и должен включать в себя предложения финансовых регуляторов, Госдепартамента, Министерства национальной безопасности и других государственных ведомств и организаций. В США высказывались предположения, что Трамп может наложить вето на законопроект, хотя, с учетом практически единогласной поддержки закона в обеих палатах парламента, такой сценарий считался маловероятным.

Как отмечают аналитики, это самый масштабный и комплексный пакет санкций по отношению России с начала 2014 года. Документ, в частности, включает пункт, обязующий президента заранее согласовывать с законодателями любое смягчение или отмену санкций.

В некотором смысле новый законопроект повторяет еще один, представленный в мае в рамках более широкого пакета законодательных актов Департамента внутренней безопасности. Эта мера, в то же время, требует исследования потенциального использования криптовалют террористами.

Недавняя же активизация борьбы американских силовых структур с международной киберпреступностью началась с прямых указаний Дональда Трампа, кульминацией которой стало закрытие крупнейшего маркетплейса даркнета AlphaBay в июле этого года.

Между тем, курс самой популярной криптовалюты Bitcoin (биткоин) снова побил свой исторический рекорд, поставленный всего два дня назад. На данный момент стоимость биткоина начала резко увеличиваться после обеда и превысила показатель в $3400 за монету, вплотную приблизившись к $3450. Кроме того, согласно биржевым данным coinmarketcap, капитализация биткоина также достигла рекорда и впервые в истории превысила $55 млрд. Напомним, что прошедшие выходные стали знаковыми для биткоина, курс которого установил новый исторический рекорд более $3300 за монету.

Напомним, в начале этого года российский интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев предложил разрешить использование криптовалют в Крыму. По его мнению, поскольку «Крым является офшорной экономической зоной», там можно сделать биржи, которые будут работать на законных основаниях, и «тогда мы фактически легализуем криптовалюты в том месте, где весь мир ущемляет нас санкциями».

В свою очередь, РосКомСвобода совместно с Центром защиты цифровых прав запустила кампанию по легализации криптовалют в России — «Право на биткоин». Мы хотим добиться официального разъяснения статуса криптовалют в России с помощью судебного прецедента. Наша итоговая цель — сделать криптовалютные сервисы и технологии, на которых они функционируют легальными для использования в нашей стране.

.



.

Читайте также:

Минфин хочет легализовать криптовалюты, чтобы начать контролировать их оборот

🔓

Несмотря на правовую неопределенность криптовалют, российский бизнес начал принимать биткоины

🔓

Суд в Санкт-Петербурге вынес решение о блокировке сразу сорока биткоин-сайтов

🔓

Интернет-омбудсмен предложил сделать Крым криптовалютным офшором

🔓

ФАС заставит Google снять санкции с Крыма

.