Закон США о санкциях против России, Ирана и КНДР коснётся и криптовалют

Конгресс США в конце прошлого месяца согласовал законопроект о новых санкциях в отношении России, Ирана и Северной Кореи. Имевший политически противоречивое развитие документ проходил рассмотрение на фоне расследования предполагаемого вмешательства Российской Федерации в президентские выборы 2016 года и заявленного ранее противодействия администрации Трампа введению новых санкций против нашей страны. Но, в конце концов, Президент США вынужден был подписать законопроект на прошлой неделе, хотя и раскритиковал эту меру в сопроводительном заявлении о подписании. Особый интерес в утверждённом Трампом документе представляет пункт, в котором говорится о выработке национальной стратегии безопасности с целью борьбы с терроризмом и сопутствующими видами незаконного оборота денежных средств.

