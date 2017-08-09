На Алтае появится «реестр нежелательного для детей контента»

Решение о создании реестра «нежелательного для детей контента» было принято на заседании рабочей группы по обеспечению информационной безопасности детей. Формироваться он будет по заявкам родителей и сотрудников образовательных организаций Алтайского края. Включенные в реестр ресурсы будут заблокированы в учреждениях образования, сообщили в пресс-службе Минобрнауки региона.

«На межведомственной рабочей группе по обеспечению информационной безопасности детей было принято решение создать в крае общественный орган для организации и ведения краевого реестра нежелательного для детей интернет-контента. Он будет формироваться по заявкам родителей, сотрудников образовательных организаций, других лиц, которые будут подавать информацию о таком контенте», — сказали в министерстве.

Реестр будут рекомендовать провайдерам, предоставляющим услуги интернета образовательным организациям, для ограничения доступа к нежелательным ресурсам. Также список передадут в уполномоченные органы для блокировки ресурсов.

В ведомстве добавили, что таким образом власти попытаются на уровне региона пресечь распространение нежелательной для детей информации на то время, пока идет процедура согласования их включения в федеральный реестр запрещенных ресурсов. Создание реестра нежелательных сайтов также позволит «оперативно выявлять негативный для детей контент и закрывать доступ к нему в образовательных организациях, не дожидаясь судебного решения, отмечают в министерстве».

О том, как работники образования могут фильтровать интернет, РосКомСвобода испытала на собственном примере. Напомним, в данный момент наша организация оспаривает ограничение доступа к сайту rublacklist.net в московских образовательных учреждениях.

В прошлом году администрация проекта «РосКомСвобода» начала получать от пользователей сайта жалобы на недоступность сайта в образовательных учреждениях Москвы. Читатели информационного ресурса «РосКомСвободы» сообщили о том, что вместо сайта rublacklist.net оператор связи ПАО «МГТС» выводит «заглушку» с сообщением о наличии материалов экстремистского и террористического характера. При этом в отношении сайта нет ни одного судебного решения о признании материалов, размещённых на нём, экстремистскими или призывающими к террористическим действиям.

Команда «РосКомСвободы» решила разобраться в сложившейся ситуации и при содействии Центра защиты цифровых прав направила внесудебные запросы в ПАО «МГТС», Департамент информационных технологий г. Москвы и Департамент образования г. Москвы. В результате «заглушку» заменили на сообщение о том, что ресурс не соответствует законодательству о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Естественно, действия МГТС, а также Департаментов информтехнологий и образования Москвы есть ни что иное, как произвол, и мы будем дальше добиваться разблокировки rublacklist.net в образовательных учреждениях столицы.

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