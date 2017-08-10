Вам майнить или санкции?

Во время Петербургского международного форума в июне этого года стало известно о новом увлечении Владимира Путина. Первый запредседателя правительства РФ Игорь Шувалов на панельной сессии «Блокчейн — рождение новой экономики» заявил, что «Президент полностью заболел этим [криптотехнологиями], понимает, что разрыв и значительные темпы роста базируются на цифровой экономике и технологическом лидерстве». Тогда же состоялась встреча Президента России с создателем блокчейн-платформы Ethereum Виталиком Бутериным, после чего появились сведения о необычайном интересе, который стал проявлять к этой теме Владимир Путин.

Правда, подход властей к использованию blockchain, как мы уже писали, весьма специфический, хотя и предсказуемый — государство, прежде всего, интересует контроль над действиями пользователей в Сети и вопросы госбезопасности. О планах по введению законодательного регулирования технологии blockchain говорил в прошлом месяце и глава комитета Госдумы по инфополитике Леонид Левин. Поэтому нельзя сказать, что Путин заинтересовался этим вопросом как-то неожиданно — «цифровая болезнь», по сведениям российских СМИ, дошла по цепочке, в которой оказались как люди из первого круга приближенных к президенту чиновников, так и, на первый взгляд, ранее не имевшие влияние на федеральную повестку. Среди первых называют Игоря Шувалова и помощника президента Андрея Белоусова. На их взгляды, в свою очередь, повлияли глава Сбербанка Герман Греф, председатель Внешэкономбанка (ВЭБ) Сергей Горьков, член наблюдательного совета фонда Ethereum Владислав Мартынов, глава Bitfury Group Валерий Вавилов, глава «Ростеха» Сергей Чемезов, а также несколько крупных российских бизнесменов.

По словам Мартынова, помимо этих лиц и министра связи и массовых коммуникаций Николая Никифорова к блокчейну также проявляли интерес главы некоторых силовых ведомств, которых волновал вопрос — как обеспечить решение различных правоохранительных задач, не запрещая технологию при этом в целом. «Думаю, что Владимир Путин узнал об этой технологии не от какого-то одного конкретного человека. Хотя первым, кто публично говорил о потенциале технологии, был Герман Греф. В какой-то момент вдруг все стали об этом говорить, накопилась критическая масса», — рассказал Мартынов.

Действительно, Греф последовательно продвигал идею внедрения криптотехнологий в России. Несмотря на то, что в прошлом году Президент достаточно скептически отзывался о биткоине, глава Сбербанка в мае прошлого года после одобрения Минфином и Минэкономразвития двух законопроектов о жёстком регулировании криптовалют сказал, что «Прогресс уйдёт из России», и всё последующее время прилагал усилия по внедрению криптотехнологий в банковской и финансовой сферах России.

Мартынов говорит, что два года назад мало кто в России понимал, что такое блокчейн. Звучали предложения, напоминает он, что раз эта технология используется для совершения незаконных действий, то ее нужно запретить.

Популярность биткоина, между тем, в России росла вместе с его курсом на торгах, и в середине этого лета на рынке оборудования для майнинга возник небывалый дефицит. По этой причине немалое число россиян начали искать видеокарты и майнеры (фермы) как на первичном, так и на вторичном рынках. В том числе, в интернете. И хоть мало кто понимал, что собой представляет биткоин и как его «добывать», желание россиян «намайнить хоть что-то» не заметить стало уже совсем сложно.

Валерий Вавилов, основатель и глава компании Bitfury, производящей оборудование для работы в технологии блокчейн, вспоминает, что еще летом 2016 года на встречах с «ключевыми людьми в Минфине, Центробанке и других организациях» (имена чиновников. участвовавших в этих встречах, он называть отказался) про биткоин говорили в негативном ключе. Вавилов же выступал «в роли евангелиста новой, перспективной технологии». По его словам, за месяц до Питерского форума ситуация «радикально поменялась и все заболели блокчейном».

Бум «криптоинтереса» настолько высок, что несмотря на блокировку биткоин-платформы LocalBitcoins объём сделок по покупке и продаже биткойна в России достиг одного миллиарда рублей. Согласно статистическому сервису coin.dance, объем сделок в биткойнах обновил максимум с начала 2017 года и составил 5505 BTC.

В Сети стали появляться вакансии по найму специалистов по криптовалютам и blockchain.

Естественно, интерес к новым технологиям, в том числе — заработка, у простых граждан всегда будет опережать неповоротливую машину госрегулирования, однако если даже государство обнаружило интерес к биткоину и blockchain, это вряд ли происходит просто так.

Первым из политиков, который предложил использовать криптотехнологии для прорыва наложенных на Россию санкций США и ЕС, стал депутат от ЛДПР Андрей Луговой. Прошлым летом он предлагал предпринимателям «в целях недопущения стагнации и упадка искать такие направления развития, которые, с одной стороны, позволят обойти жесткие экономические санкции, а с другой — будут отвечать новейшим достижениям технической революции». В этом плане, по его словам, blockchain является «редкой сферой», где санкции западных стран позволяют российскому бизнесу «в полной мере проявить себя и создать нечто новое», и именно так национальная экономика может «вырваться далеко вперед». Луговой заметил, что использование blockchain не ограничивается только оборотом биткоинов. Он полагает, что технологию можно использовать как платформу для развития новых систем электронного голосования, страхования, ведения земельных ресурсов, патентования, авторского права, хранения дактилоскопической информации, медицинской документации, ведения реестров и работы депозитариев.

Зимой текущего года российский интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев предложил разрешить использование криптовалют в Крыму. По словам Мариничева, предпосылкой к такому шагу является создание свободной экономической зоны на территории полуострова. Он также предложил разрешить операции с криптовалютами физическим и юридическим лицам, зарегистрированным в Крыму. Более того, конвертировать криптовалюту в настоящие рубли.

Очевидно, власти США предполагали желание обойти экономические санкции с помощью криптотехнологий, и недавно, напомним, приняли новый закон, предусматривающий введение дополнительных жестких санкций в отношении РФ, КНДР и Ирана и содержащий пункт, касающийся оборота криптовалют. В нём отмечается необходимость «…дискуссий и сбора данных относительно трендов в области незаконного оборота денежных средств, включая такие развивающиеся формы передачи ценностей, как так называемые криптовалюты…».

Бывший сотрудник ЦРУ Марк Джонсон подтвердил, что США опасаются обхода Россией западных санкций с помощью криптовалют:

«Мне кажется, русские заинтересовались криптовалютой по многим причинам. Вы знаете, что в рамках закона криптовалюту можно использовать в очень разных целях. Банковские секторы — как в США, так и в других странах — также проявляют к ней большой интерес. Но особый акцент в своей статье я делал на том, что санкции, введённые против России, с каждым днём становятся всё жёстче. Это подстёгивает русских к поиску других способов вывести деньги из страны. И санкции, которые недавно ввёл конгресс, думаю, ещё больше усложнят им перевод денег, и поэтому они и ищут альтернативы».

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Он также подметил, что год назад российскими властями обсуждался законопроект о лишении свободы на срок до семи лет за использование биткоина, а сейчас вдруг произошёл такой вот резкий разворот. В связи с этим он также вспомнил встречу Путина с Бутериным и предложение Андрея Лугового, предлагавшего с помощью криптовалют обойти санкции Запада.

Между тем, американские компании, специализирующиеся на обороте криптовалют, стали менять правила пользования своими сервисами в соответствии с подписанным Президентом США Трампом законом. Так, крупнейшая криптовалютная биржа Poloniex заявила на своём сайте, что теперь они может предоставлять свои услуги резидентам тех стран, на которых не распространяются санкции Министерства торговли США:

«Вы гарантируете, что вы не: (a) находитесь под контролем, как гражданин или резидент страны, на которую США наложили торговое эмбарго; (b) определены как «специально обозначенное лицо» (Specially Designated National) или (c) состоите в “перечне исключенных лиц”, составленным Министерством торговли США».

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Биткоин же продолжает бить рекорды. На днях его курс преодолел отметку в $3500, а сооснователь трейдинговой платформы BitMEX Артур Хэйес прогнозирует после активации протокола Segregated Witness (SegWit) взлёт цены «цифрового золота» до отметки в $5 тысяч. Гарвардский академик и биткоин-инвестор Деннис Порто строит ещё более фантастические прогнозы, предсказывая рост самой популярной в мире криптовалюты к 2021 году до ста тысяч долларов за биткоин.

«Российским регуляторам не стоит пытаться запретить биткоин, в случае же его легализации страна сможет получить долю на рынке расчетов с использованием этой криптовалюты, сравнимую с европейской, и соперничать с США и игроками из Азии», заявил недавно технический аналитик ресурса Brave New Coin Джош Олшевич (Josh Olszewicz). По мнению Олшевича, запретить использование биткоина в России не получится, поскольку предотвратить использование криптовалюты полностью невозможно. С другой стороны, в случае легализации этой цифровой денежной единицы РФ сможет стать достаточно конкурентоспособной в данной сфере.

Помимо блокчейна, по мнению эксперта, стоит уделить внимание и самим форматам передачи денежных средств, а также не вводить сложных систем сборов. И, судя по его словам, это может улучшить конкурентные позиции РФ в сфере разработки технологии, привлекая ресурсы из-за рубежа. Аналитик Brave New Coin считает, что в случае успешной легализации криптовалюты Россия сможет стать достаточно конкурентоспособной.

Между тем, компания Radius Group уже ранее упомянутого интернет-омбудсмена Дмитрия Мариничева, входящая в холдинг Russian Mining Center (RMC), разместит ферму для добычи криптовалюты на территории технополиса «Москва», где раньше располагался автомобильный завод «Москвич», а сейчас строится один из крупнейших в стране дата-центров (ЦОД). Ранее, в августе интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев заявил о планах созданной при его участии компании для получения криптовалюты «Русская майнинговая компания» (RMC) привлечь 100 миллионов долларов.

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