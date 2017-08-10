Snapchat внесён в реестр по слежке за пользователями

«Компания внесена в реестр после того, как в ответ на требование Роскомнадзора предоставила необходимые сведения», — сообщается на сайте российского надзорного ведомства.

Реестр организаторов информации формируется Роскомнадзором совместно с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, и органами государственной безопасности в соответствии с Федеральным законом № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». В соответствии со ст. 10.1 данного закона организаторы распространения информации обязаны предоставить в Роскомнадзор контактные сведения, необходимые для внесения в реестр и дальнейшего взаимодействия.

Snapchat — мобильное приложение обмена сообщениями с прикреплёнными фото и видео. Используя приложение, пользователь может снимать фото, записывать видео, добавлять текст и рисунки и отправлять их управляемому списку получателей. Для такой отправляемой фотографии или видео, называемых «snap», пользователи задают лимит времени, обозначающий, как долго получатели смогут просматривать материал, после которого он скрывается с устройства получателя, но не удаляется с сервера Snapchat. Согласно же федеральному закону 97-ФЗ, «Организатор распространения информации обязан собирать, хранить и предоставлять информацию о действиях пользователей на своем ресурсе уполномоченным госорганам».

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Все контакты пользовательской адресной книги, электронной почты, данные о количестве и объёме сообщений, обо всех авторизациях через сторонние сервисы, о ведении личной переписки внутри интернет-ресурса, точное время посещений и другие метаданные организатор распространения информации также обязан предоставлять силовикам. Если же «организатор (владелец сайта), по договоренности с уполномоченными госорганами, может обеспечить доступ к такой информации о пользователях в полном объеме на постоянной основе и без каких-либо запросов», тогда от бремени хранения вышеуказанных данных он может быть освобождён.

Начиная с 1 июля следующего года к обязанностям организатора распространения информации прибавляется ещё хранение всей переписки, звонков и другого пользовательского трафика в течение полугода, а также предоставление его ФСБ, согласно требованиям «пакета Яровой» (374-ФЗ).

Если будет одобрен проект приказа Минкомсвязи, о котором уже писала РосКомСвобода, Snapchat также придётся устанавливать СОРМ для эффективного ведения слежки за пользователями со стороны российских правоохранителей.

На сайте же самого мессенджера сказано об абсолютной приверженности конфиденциальности пользователей со стороны компании Snap Inc., и их доверия компания должна заслужить, а также сохранить, для чего и был создан Центр конфиденциальности. По словам владельцев сервиса, они загостятся о конфиденциальности на очень личном уровне, все новые функции проходят интенсивный процесс обзора конфиденциальности, а используемая в процессе работы пользовательская информация «обрабатывается с той же осторожностью, с которой владельцы Snapchat подходят к конфиденциальности личной, своей семьи и своих друзей».

Компания уверяет, что обработка информации сильно отличается от методов других технологических компаний:

«Мы не копим вашу переписку, не показываем друзьям историю всего, что вы когда-либо публиковали».

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С требованиями, предъявляемыми участнику реестра ОРИ декларируемая компанией политика конфиденциальности очень сильно расходится. Вместе со Snapchat в данном реестре теперь находятся уже 89 сервисов.

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