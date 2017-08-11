Бремя расшифровки трафика пользователей операторы хотят переложить целиком на ФСБ

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин отправил вице-премьеру Аркадию Дворковичу (курирует вопросы связи в правительстве) письмо с предложениями изменить некоторые пункты в законе Яровой. Идея в том, чтобы снизить избыточное количество информации, хранимой операторами, и уменьшить их издержки на исполнение закона, говорит представитель РСПП.

Одно из главных нововведений в закон, которое предлагает РСПП, – это отказ от хранения содержания сообщений пользователей в пользу хранения так называемых «электромагнитных сигналов». В документе не объясняется, что это значит.

Но источник одного из операторов объясняет: компании хотят хранить последовательность единиц и нулей, которая и представляет собой трафик. Термин «электромагнитный сигнал» выбран специально, чтобы избежать точной формулировки, что именно нужно хранить, говорит человек, близкий к другому оператору. Операторы не хотят хранить отдельно голосовой трафик, интернет-трафик и сообщения, потому что это дорого, объясняет он. Вместо этого они предлагают записывать некий нерасшифрованный кусок информации, а затем передавать его правоохранительным органам, объясняет он. А те уже сами будут заниматься расшифровкой и вычленением нужной им информации.

В письме Шохин подчеркивает, что нужно исключить возможность доступа операторов к данным. Если оператор будет анализировать и систематизировать хранимую информацию, это приведет к тому, что доступ к сообщениям получат сотрудники частных компаний. Это противоречит закону об оперативно-розыскной деятельности и создает угрозу раскрытия информации о действиях силовиков.

Абсолютно предсказуемая торговля ответственностью за воплощение в жизнь невыполнимых требований бездарнейшего в технологическом и правовом плане «пакета Яровой» переходит в стадию какой-то лёгкой хронической болезни. Как мы уже писали ранее, власти испытывают относительно неизбежности столкновения с трудностями при его выполнении некое подобие тревоги, но признать во всеуслышанье несостоятельность принятого летом прошлого года федерального закона 374-ФЗ, а также несоответствие его возможностям российских операторов, они пока не готовы. Что ж, занимательный футбол с перекидыванием головной боли от одних к другим продолжается.

Кроме всего прочего, российский пакет «антитеррористических законов» предполагает хранение личных данных не только россиян, но и граждан ЕС, что нарушает законодательство Евросоюза. Это грозит российским операторам связи миллиардными штрафами со стороны ЕС, а реализация требований 374-ФЗ и так даже по самым приблизительным подсчётам обойдётся операторам в почти в пять триллионов рублей, что несомненно ударит по карману простых россиян.

.



.

Читайте также:

Пакет Яровой грозит России крупными штрафами со стороны ЕС

🔓

Затраты операторов на «пакет Яровой» предложено компенсировать из кармана абонентов

🔓

ФСБ подтвердила непомерно высокую цену, которую заплатят россияне за «пакет Яровой»

🔓

Убийство инноваций: «Пакет Яровой» признан одним из самых вредных в мире для технологического развития

.