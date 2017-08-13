Минкомсвязь регламентирует блокировку «зеркал»

Первый документ, который Минкомсвязь выставило на общественное обсуждение, это проект приказа «О Порядке направления владельцу копии заблокированного сайта решения о признании сайта в сети «Интернет» копией заблокированного сайта»». Документ подготовлен в соответсвии с требованиями федерального закона от 1 июля 2017 г. №156-ФЗ, который внёс поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» касаемо внесудебной блокировки «зеркал» пиратских сайтов.

Проектом приказа предусматривается утверждение порядка направления владельцу копии заблокированного сайта решения о признании сайта «копией заблокированного сайта». В частности, предусматривается, что решение направляется по адресу электронной почты, указанному в поступившем от федерального органа исполнительной власти (Минкомсвязи) или правообладателя обращении с информацией об обнаружении в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети «Интернет», сайта, сходного до степени смешения с сайтом в сети «Интернет», доступ к которому ограничен по решению Мосгорсуда «в связи с неоднократным и неправомерным размещением информации, содержащей объекты авторских и (или) смежных прав, или информации, необходимой для их получения с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»».

Согласно документу, решение Минкомсвязи о признании зеркала заблокированного по решению Мосгорсуда сайта, составляется на русском и английском языках, а также подписывается квалифицированной электронной подписью, после чего направляется владельцу копии заблокированного сайта в электронном виде с адреса электронной почты _______@ minsvyaz.ru (адрес в документе пока не указан).

Решение направляется владельцу копии заблокированного сайта по адресу электронной почты, указанному в поступившем от федерального органа исполнительной власти или правообладателя обращении с информацией об обнаружении в Сети сайта, «сходного до степени смешения с сайтом в сети «Интернет», доступ к которому ограничен по решению Московского городского суда в связи с неоднократным и неправомерным размещением информации, содержащей объекты авторских и (или) смежных прав, или информации, необходимой для их получения с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»».

Второй документ — проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в Положение о Министерстве связи и массовых коммуникаций Российской Федерации». Как сказано в пояснительной записке, документ подготовлен в связи с теми же изменениями, которые вносит 156-ФЗ в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» в части порядка ограничения доступа к копиям заблокированных сайтов. Согласно поправкам, Минкомсвязь получает новое полномочие — в течение суток с момента поступления советующей информации принимать мотивированное решение о признании сайта в сети «Интернет» копией заблокированного сайта. Соответствующие изменения предлагается закрепить и в перечне полномочий, предусмотренных Положением о Министерстве связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

«Проект постановления, — указывают авторы документа, — соответствует положениям Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года и других международных договоров Российской Федерации».

Этим проектом постановления дополняется «Положение о Министерстве связи и массовых коммуникаций Российской Федерации», утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2008 г. N 418 «О Министерстве связи и массовых коммуникаций Российской Федерации» в части принятия решения о признании сайта в сети «Интернет» копией заблокированного сайта.

Также документ постановляет, что «реализация полномочия, предусмотренного настоящим постановлением, осуществляется в пределах установленной Правительством Российской Федерации предельной численности работников центрального аппарата Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству в федеральном бюджете на руководство и управление в сфере установленных функций».

Дата окончания общественного обсуждения обоих документов — 25 августа 2017 года.

.



.

Читайте также:

Президент РФ подписал закон о внесудебной блокировке «зеркал»

🔓

Минкомсвязь устанавливает порядок блокировки «пиратских зеркал» в интернете

🔓

Роскомнадзор выставил на общественное обсуждение порядок блокировки «зеркал»

🔓

В Минкомсвязи разработали правила подключения СОРМ к интернет-сервисам

🔓

Роскомнадзор опубликовал проект приказа о порядке идентификации запрещённых сайтов

.