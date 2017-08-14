Dell осталась должна Михалкову

Российский союз правообладателей (РСП), главой которого является известный кинорежиссёр и «копирайтный бесогон» Никита Михалков, выиграл в Верховном суде РФ иск против Dell.

Верховный суд подтвердил взыскание с Dell 63 млн рублей "налога на болванки" https://t.co/PnfUgtPwtJ — Ведомости (@Vedomosti) August 14, 2017

В мае 2015 года потребовал в судебном порядке взыскать с ООО «Делл» около 88 миллионов рублей долга по налогу за свободное воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных произведений в личных целях, который собирается с производителей и импортеров копирующего оборудования, а также аудио-, видео- и прочих видов носителей информации в пользу правообладателей. Этот сбор также называют «налогом на болванки».

После череды судебных разбирательств Dell в январе 2016 года всё-таки удалось в Московском Арбитраже доказать, что сбор в сумме 93 млн рублей по договору с РСП от 1 августа 2011 года был уплачен, однако в мае 2016 года девятый арбитражный апелляционный суд решение отменил и взыскал с Dell более 80 млн руб., поскольку РСП из уточненного иска сам исключил позиции, отнесенные к профессиональному оборудованию.

При повторном рассмотрении Девятый арбитражный апелляционный суд в декабре снизил сумму взыскания до 63 млн руб., кассация с этим постановлением согласилась в апреле 2017 г. И вот сейчас стало известно, что Верховный суд России оставил в силе судебные акты нижестоящих инстанций, которые по иску РСП взыскали с российской «дочки» американской компьютерной компании Dell около 63 миллионов рублей долга по так называемому «налогу на болванки».

«Налог на болванки» был введён постановлением Правительства России в середине октября 2010 года. Фактически была введена ставка в размере 1% от полной стоимости для множества электронных устройств, в том числе всех ЭВМ, ЗУ, радиостанций, аппаратуры видео- и аудиозаписи и воспроизведения, телефоны. Столь широкий список облагаемых налогом устройств, а также обложение ставкой полной стоимости устройства вызвали множество споров между производителями, импортерами и аккредитованной организацией. В скором времени данным сбором могут обложить «умные часы», но из перечня облагаемой «налогом на болванки» аппаратуры исключат цифровые видеокамеры.

Государственную аккредитацию на осуществление сбора «налога на болванки» получил Российский Союз Правообладателей, и эту функцию он исполняет по сей день.

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